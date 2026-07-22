Nữ diễn viên Việt duy nhất có phim top 1 toàn cầu: Diễn xuất vươn tầm thế giới, hào quang tái sinh nhờ Trấn Thành

Hồng Đào sinh năm 1962, là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Chị tốt nghiệp Trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 (nay là Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh TP.HCM) và nổi lên từ cuối thập niên 1980 với khả năng diễn hài duyên dáng, lối diễn tự nhiên cùng khả năng tung hứng ăn ý với nhiều bạn diễn, đặc biệt là cố nghệ sĩ Quang Minh.

Ảnh: Google

Sau khi định cư tại Mỹ, Hồng Đào tiếp tục hoạt động sôi nổi trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Suốt nhiều năm, chị là gương mặt chủ lực của các chương trình hài kịch, kịch nói và liveshow lớn, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc thay vì chỉ gắn với tiếng cười. Khoảng đầu thập niên 2020, Hồng Đào dần trở lại hoạt động tại thị trường trong nước. Thay vì khai thác sở trường hài, chị chuyển hướng sang những vai diễn nội tâm, đặc biệt là hình tượng người mẹ với nhiều tầng cảm xúc.

Năm 2023, Hồng Đào bất ngờ xuất hiện trong series đình đám Beef của Netflix. Trong Beef, Hồng Đào đảm nhận vai mẹ của nhân vật Amy Lau (do Ali Wong thủ vai). Dù thời lượng xuất hiện không dài, nhân vật người mẹ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, ánh mắt và cách thể hiện những nét văn hóa gia đình Á Đông. Một trong những chi tiết khiến khán giả đặc biệt thích thú là phân cảnh bà chuẩn bị mâm cơm Việt để đón con gái trở về nhà, trong đó có món canh chua - hình ảnh giản dị nhưng tạo cảm giác gần gũi, giúp nhân vật của Hồng Đào trở thành điểm nhấn trong một bộ phim lấy bối cảnh tại nước Mỹ.

Ảnh: Netflix

Ảnh: Netflix

Đằng sau vai diễn này còn là câu chuyện casting thú vị được chính Hồng Đào chia sẻ. Ban đầu, nữ nghệ sĩ từng nghe thông tin đoàn phim đã có lựa chọn khác cho vai người mẹ. Tuy nhiên, khi video casting của cô xuất hiện trước mặt Ali Wong - diễn viên chính kiêm nhà sản xuất của Beef - nữ diễn viên đã lập tức đề nghị: "Cast her!" (Chọn cô ấy!). Quyết định trong khoảnh khắc đó đã mở ra cơ hội để Hồng Đào xuất hiện trong một trong những series truyền hình gây tiếng vang nhất thế giới.

Tuy chỉ xuất hiện trong 4 phút nhưng sự góp mặt của Hồng Đào trong Beef đã giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ gạo cội đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ra mắt trên Netflix vào năm 2023, series này nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu, liên tục đạt top 1 bảng xếp hạng thịnh hành trên mọi nền tảng streaming trong thời gian phát sóng, trở thành một trong những hiện tượng truyền hình được nhắc đến nhiều nhất năm đó.

Ảnh: Netflix

Nếu Beef giúp Hồng Đào được khán giả quốc tế biết đến thì Mai mới thực sự trở thành cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Trong phim của Trấn Thành, Hồng Đào vào vai Bà Đào - người mẹ chồng tương lai đầy định kiến nhưng cũng nhiều tổn thương. Nhân vật không có quá nhiều thời lượng xuất hiện nhưng gây ấn tượng mạnh nhờ diễn xuất tiết chế, nhiều lớp tâm lý.

Vai diễn này đã mang về cho Hồng Đào giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp nhiều năm làm nghề nữ nghệ sĩ chạm tay vào một giải thưởng diễn xuất điện ảnh chính thức. Đây được xem như sự ghi nhận muộn nhưng xứng đáng dành cho một nghệ sĩ đã có hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật.

Ảnh: NSX

Sau Mai, Hồng Đào liên tục được các đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn nặng ký, khẳng định vị thế "bảo chứng diễn xuất" của điện ảnh Việt. Cô lần lượt góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh trăm tỷ như Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và tiếp tục được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân vào những nhân vật phụ nữ trung niên nhiều biến cố. Không chỉ ghi điểm về chuyên môn, chuỗi tác phẩm này còn đạt doanh thu tốt, giúp Hồng Đào trở thành một trong những gương mặt xuất hiện nhiều nhất ở các dự án phòng vé trong giai đoạn gần đây.

Ảnh: NSX

Đến năm 2026, Hồng Đào vẫn giữ nhịp làm việc hết công suất với hàng loạt dự án mới. Đáng chú ý nhất là Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nơi chị tái hợp Phương Anh Đào sau thành công của Mai, nhưng lần này vào vai mẹ con ruột thay vì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu dang dở. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn xác nhận tham gia các dự án Lên Hương và Người Mẹ Xấu, tiếp tục theo đuổi những vai diễn giàu chiều sâu tâm lý, bên cạnh một số dự án điện ảnh khác đang trong quá trình sản xuất. Việc liên tục được các nhà sản xuất lớn mời hợp tác cho thấy Hồng Đào đang trải qua một trong những giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, khi vừa được giới chuyên môn ghi nhận, vừa giữ được sức hút với khán giả phòng vé.