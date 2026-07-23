Vì sao bữa sáng ở Việt Nam đa dạng hiếm có so với nhiều quốc gia trên thế giới?

Thật khó để tìm thấy ở đâu ngoài biên giới dải đất hình chữ S một nền văn hóa ăn sáng kỳ lạ và đồ sộ đến thế. Việc dạo bước ra ngõ và phân vân xem sáng nay ăn gì bỗng trở thành một "bài toán" hóc búa vô cùng hạnh phúc. Bữa sáng ở Việt Nam không đơn thuần là một bữa ăn lót dạ, mà là sự chắt lọc của lịch sử, của địa lý và của cả sự tỉ mỉ tuyệt vời từ những người đứng bếp.

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Bản giao hưởng của hương vị trên từng góc phố

Nếu bạn là một người từng chu du khắp thế giới, bạn sẽ hiểu thứ cảm giác cồn cào nhớ quê hương vào ngày thứ tư hay thứ năm của chuyến đi. Đó không phải là nỗi nhớ bâng quơ, mà được cụ thể hóa bằng hình ảnh một bát phở bốc khói, một tô bún bò đậm đà hay một ổ bánh mì đặc ruột. Dù croissant nước Pháp có thơm lừng vị bơ hay bữa sáng dinh dưỡng của người Nhật với cá saba và súp miso có hoàn hảo đến đâu, người Việt vẫn khó lòng nguôi ngoai khao khát được ăn một bát nước dùng nóng hổi hay một nắm xôi dẻo quẹo.

Ảnh: DelishGlobe

Ảnh: Thông tin Nhật Bản

Bước ra phố vào lúc sáng sớm, bạn sẽ thấy mỗi khu chợ, mỗi con ngõ là một lễ hội ẩm thực. Ở góc này, nồi phở bốc khói nghi ngút mang theo mùi nước xương hầm, bà bán hàng nhịp nhàng chan nước dùng rồi chần nhẹ quả trứng. Đi thêm vài bước, cô hàng bún mọc cẩn thận xếp từng miếng thịt chân giò, viên mọc xốp mềm vào bát. Rồi đến hàng bánh cuốn, hàng xôi, hàng bún riêu, bún ốc. Cùng là ý tưởng về sợi gạo và nước dùng, nhưng chỉ bằng một con gà, người ta có thể biến hóa thành phở, thành miến măng hay đẩy sự tinh tế lên mức cực hạn với bún thang. Sự biến ảo tài tình này chính là ma lực khiến bất cứ ai cũng phải đầu hàng trước những lời mời gọi từ vỉa hè.

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Sự đa dạng từ địa lý đến sự giao thoa văn hóa

Điều gì đã tạo nên sự phong phú này? Lời giải đầu tiên nằm ở bức tranh địa lý trải dài hơn một ngàn sáu trăm cây số từ Lũng Cú đến mũi Cà Mau. Khí hậu se lạnh của miền Bắc sinh ra những món nước nóng hổi đậm vị xương hầm như phở hay bún thang. Địa hình khắc nghiệt đầy nắng gió của miền Trung lại nuôi dưỡng những hương vị cay nồng, đẫm đà của bún bò Huế hay mì Quảng. Trong khi đó, sự trù phú của sông nước phương Nam lại dọn lên bàn ăn vị ngọt thanh tươi mát của hủ tiếu hay đĩa cơm tấm sườn bì chả mỡ màng.

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Bên cạnh đó, lịch sử giao thoa văn hóa hàng trăm năm cũng để lại những di sản vô giá. Dấu ấn Trung Hoa phảng phất trong những tô hủ tiếu hay xửng bánh bao, trong khi thời kỳ Pháp thuộc lại để lại chiếc bánh mì giòn rụm. Người Việt không sao chép, mà họ tiếp thu và biến tấu. Ổ bánh mì phương Tây được ních chặt đủ loại giò chả, pate, heo quay, chả cá kèm vài lát ớt tươi đã trở thành một bách khoa thư về sự kết hợp nguyên liệu, đưa bánh mì Việt Nam vươn tầm di sản.

Khác với văn hóa phương Tây xem bữa sáng là thứ chuẩn bị nhanh gọn tại nhà, người Việt thích ra đường ăn sáng. Thói quen này vô tình tạo ra một đấu trường ẩm thực vô cùng khốc liệt nơi vỉa hè. Những quán ăn trong hẻm sâu sống dựa vào tệp khách quen ăn lặp lại mỗi ngày. Khách quen chính là những vị giám khảo khó tính nhất, họ so sánh trực tiếp hương vị ngoài hàng với bữa cơm nhà. Chỉ cần nêm nếm sai một nhịp, quán có thể mất khách vĩnh viễn.

Ảnh: iVIVU

Áp lực đó ép những người đứng bếp phải trở nên khó tính với chính mình. Sự đầu tư cho một bữa sáng ở Việt Nam mang tiêu chuẩn cao đến khó tin. Những cửa tiệm nổi tiếng phải đỏ lửa từ 4 đến 5 giờ sáng. Xương phải được ninh tối thiểu 2 đến 3 tiếng để vắt kiệt tinh túy. Nồi xôi 15 ngàn đồng cũng đòi hỏi người nấu ngâm gạo từ đêm hôm trước, đồ xôi hai lửa để hạt bóng bẩy, kết dính mà không nhão nát. Sự giới hạn về không gian cũng buộc các quán nhỏ phải chuyên môn hóa, dồn toàn lực hoàn thiện một món duy nhất, khiến hương vị của họ thăng hoa vượt xa những nhà hàng đa dạng thực đơn.

Không chỉ là thức ăn, mà là sợi dây kết nối và di sản vươn tầm

Hơn cả chuyện no bụng, bữa sáng là thời khắc chúng ta kết nối với nhịp điệu cuộc sống. Nơi góc quán vỉa hè, mọi ranh giới xã hội đều bị xóa nhòa. Một vị giám đốc mặc vest bận rộn nghe điện thoại hoàn toàn có thể ngồi chung bàn chờ bún với một đôi bạn sinh viên hay một người công nhân lao động. Ai cũng công bằng trước một món ăn ngon.

Và ẩm thực, kỳ diệu thay, luôn gắn liền với ký ức. Rất nhiều người trong chúng ta lớn lên với những buổi sáng đạp xe vội vã, mua vội ổ bánh mì 5 ngàn đồng kẹp chiếc xúc xích đỏ gạch xịt đẫm tương ớt. Nhiều năm sau, dù cảnh vật đổi thay, chỉ cần cắn lại hương vị ấy, cô bé gầy còm năm xưa lại hiện về nguyên vẹn.

Sự đa dạng và chiều sâu của bữa sáng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào nội địa mà đã được thế giới định lượng bằng những con số biết nói. Phở bò và mì Quảng chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Chuyên trang TasteAtlas đưa bún bò Huế vào danh sách những món ăn sáng ngon nhất toàn cầu. Thậm chí, bánh mì Việt Nam còn lập kỷ lục Guinness với 631 ổ xếp hình vĩ đại vào tháng 10 năm 2025.

Ảnh: MIA

Ảnh: Bánh mì Huynh Hoa

Nhìn lại toàn bộ bức tranh ấy, khi ngồi trên một chiếc ghe chòng chành ở chợ nổi Cái Răng và húp cạn tô hủ tiếu nóng hổi, siêu đầu bếp Gordon Ramsay từng thốt lên rằng đây là một trong những món ngon nhất ông từng thử. Đó không chỉ là lời khen dành cho một tô nước lèo, mà là sự tri ân dành cho cả một nền văn hóa ăn sáng đầy kiêu hãnh, nơi mỗi món ăn đều chứa đựng tâm huyết, lịch sử và cả tình yêu thương vô bờ bến của người Việt.