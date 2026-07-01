Một tỉnh miền Nam sắp có 3 sân bay: Thu gần 40.000 tỷ đồng từ du lịch sau nửa năm, sở hữu "đảo ngọc" đẹp top đầu thế giới

Địa phương có tới 3 sân bay

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng hàng không Thổ Chu (An Giang) được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 28.800 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Thổ Chu có quy mô sử dụng khoảng 234 ha đất, được xây dựng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Giai đoạn đến năm 2030, sân bay có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm; đến năm 2050, công suất dự kiến đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm.

Toàn cảnh Đặc khu Thổ Châu (Ảnh: Phương Vũ/Cổng TTĐT tỉnh An Giang)

Thổ Chu là đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Châu, cách Phú Quốc hơn 100 km. Việc bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu vào quy hoạch giúp An Giang trở thành địa phương sở hữu 3 sân bay, bên cạnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện là sân bay quy mô lớn nhất của tỉnh. Từ ngày 1/1/2026, Sun Group chính thức tiếp nhận quản lý, khai thác sân bay và triển khai dự án mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng trên diện tích khoảng 1.050 ha.

Phối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Sun Group)

Dự án bao gồm xây dựng nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP, đường cất hạ cánh mới cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau khi hoàn thành, sân bay sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E của ICAO, cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Dự án có sự tham gia thiết kế của CPG Singapore - đơn vị từng thiết kế sân bay Changi và tư vấn hàng không Artelia Airport (Pháp). Sau khi hoàn thành, công suất khai thác của sân bay dự kiến nâng lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Cảng hàng không Rạch Giá (Ảnh: VGP)

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Rạch Giá hiện là sân bay đạt cấp 3C, có đường cất hạ cánh dài 1.500 m và công suất thiết kế khoảng 200.000 hành khách/năm, chủ yếu phục vụ các đường bay nội địa.

Theo quy hoạch được phê duyệt, sân bay Rạch Giá sẽ được nâng cấp lên cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO. Đến năm 2030, cảng hàng không này dự kiến đạt công suất khoảng 500.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 nâng lên khoảng 1 triệu hành khách/năm.

Du lịch bứt phá với động lực từ "đảo ngọc" Phú Quốc

Việc đồng thời đầu tư, xây dựng và nâng cấp 3 sân bay được kỳ vọng tạo nền tảng hạ tầng quan trọng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành du lịch An Giang trong giai đoạn mới. Thực tế, địa phương đang ghi nhận mức tăng trưởng du lịch ấn tượng.

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón hơn 16,6 triệu lượt khách, tăng 17,1% so với cùng kỳ với hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 47,5%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 39.283 tỷ đồng, tăng 34,4%.

Trong đó, đặc khu Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của du lịch tỉnh với hơn 5,7 triệu lượt khách đến trong 6 tháng đầu năm, tăng 30,2% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 50,3%. Tổng thu du lịch của Phú Quốc ước đạt 31.507 tỷ đồng, tăng 46%, chiếm khoảng 80% doanh thu du lịch toàn tỉnh.

Cáp treo Hòn Thơm (Ảnh: Sun Group)

Bãi Kem tại Phú Quốc (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang)

Những năm gần đây, sức hút của Phú Quốc tiếp tục được khẳng định qua hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2026, hòn đảo đứng thứ hai trong danh sách các đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương do Travel + Leisure bình chọn, góp mặt trong Top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất năm 2026 của Expedia.

Trước đó, tại Readers' Choice Awards 2025 của Condé Nast Traveler, Phú Quốc được xếp hạng hòn đảo số 1 châu Á và đứng thứ ba thế giới trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất.

Không chỉ sở hữu một điểm đến mang tầm quốc tế như Phú Quốc, An Giang còn có lợi thế về hệ sinh thái du lịch đa dạng, hội tụ biển đảo, núi rừng, sông nước cùng các giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Chợ nổi Long Xuyên (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang)

Rừng tràm Trà Sư (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Trên nền tảng đó, địa phương định hướng phát triển các dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, du lịch MICE (hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện), du lịch trải nghiệm văn hóa, sinh thái và cộng đồng, đồng thời kết nối các điểm đến để hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng đặc trưng "núi - sông - biển".

Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng để quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư du lịch cho tỉnh. Theo mục tiêu phát triển, đến năm 2030, An Giang phấn đấu đón 39,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 3 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu du lịch đạt 108.450 tỷ đồng. Địa phương này hướng tới trở thành một trong những trung tâm du lịch biển đảo và du lịch xanh hàng đầu của Việt Nam, có sức cạnh tranh trong khu vực.

(Tổng hợp)﻿