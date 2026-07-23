1 mẫu túi gây chú ý vì xuất hiện dày đặc bên cạnh "ngọc nữ Thái Lan", đằng sau là câu chuyện của nhà mốt gần 180 năm tuổi

Nếu trước đây Baifern chủ yếu được biết đến với hình ảnh nữ tính, thanh lịch, thì quãng thời gian đồng hành cùng LOEWE đã mở ra cho cô nhiều không gian thử nghiệm hơn về phong cách. Từ hàng ghế đầu Tuần lễ Thời trang Paris, các bộ ảnh đường phố cho đến những lễ trao giải tại Bangkok, nữ diễn viên cho thấy sự linh hoạt trong cách xây dựng hình ảnh nhưng vẫn giữ được nét tinh tế vốn có.

Một trong những thiết kế xuất hiện nhiều nhất cùng Baifern là Amazona 180 - mẫu túi được LOEWE giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập thương hiệu. Khi tham dự show Thu - Đông của LOEWE tại Paris, nữ diễn viên lựa chọn chiếc túi này trong bản phối xuống phố mang phong cách hiện đại.

Được phát triển từ dòng Amazona ra đời năm 1975, Amazona 180 vẫn giữ những giá trị cốt lõi của thiết kế nguyên bản nhưng được tái cấu trúc với tỷ lệ mới. Phom túi mềm mại hơn, kết hợp quai xách và quai đeo linh hoạt, cùng các mảng da phối màu tạo nên diện mạo đương đại nhưng vẫn tôn vinh di sản lâu đời của thương hiệu.

Sau Paris, Amazona 180 tiếp tục đồng hành cùng Baifern trong nhiều lần xuất hiện khác. Một trong những hình ảnh gây chú ý là phiên bản màu vàng nổi bật được cô phối cùng váy hoa nhí đồng điệu, tạo nên tổng thể trẻ trung và rạng rỡ.

Ở một bộ ảnh khác thực hiện giữa không gian xanh, nữ diễn viên lựa chọn Amazona Cropped - phiên bản thu gọn của dòng Amazona. Thiết kế được phối cùng áo croptop kẻ sọc, quần jeans và mũ bucket denim, mang đến hình ảnh năng động nhưng vẫn giữ tinh thần thủ công đặc trưng của LOEWE.

Nếu Amazona 180 kể câu chuyện về di sản gần nửa thế kỷ, Amazona Cropped lại hướng đến tính ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Thiết kế giữ nguyên những đường nét đặc trưng của dòng túi Amazona nhưng được tinh giản về kích thước, mang đến cảm giác linh hoạt, phù hợp với nhịp sống năng động.

Một dấu ấn khác trong hành trình đồng hành cùng LOEWE là bộ ảnh của Baifern tại Thượng Hải với Scarf Bag - mẫu túi đại diện cho tinh thần sáng tạo của thương hiệu.

Khác với Amazona, Scarf Bag không khai thác yếu tố di sản mà tập trung vào những thử nghiệm về hình khối. Lấy cảm hứng từ chuyển động của chiếc khăn quàng, phần quai túi được tạo thành từ các dải da mềm buộc nút, mang đến cấu trúc giàu tính điêu khắc và tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Không chỉ xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, những chiếc túi biểu tượng của LOEWE còn đồng hành cùng Baifern tại nhiều sự kiện điện ảnh.

Trong một lần xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy họa tiết gingham bất đối xứng kết hợp cùng Amazona 180 phiên bản phối màu. Họa tiết ô vuông quen thuộc được làm mới bằng những đường cắt phá cách, tạo cảm giác chuyển động thay vì sự cứng nhắc thường thấy. Chiếc túi trở thành điểm nhấn kết nối giữa tinh thần ứng dụng và kỹ nghệ chế tác da thuộc của LOEWE.

Ở một sự kiện khác, Baifern gây ấn tượng với chiếc đầm đen tối giản có đường xẻ cao để lộ lớp lót đỏ theo từng bước di chuyển. Thiết kế phản ánh rõ triết lý sáng tạo mà LOEWE đang theo đuổi: loại bỏ những chi tiết trang trí không cần thiết để tập trung vào cấu trúc, tỷ lệ và chuyển động của chất liệu.

Đây cũng là định hướng được hai Giám đốc Sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez tiếp tục phát triển trong chương mới của LOEWE. Theo đó, sự xa xỉ không còn được thể hiện bằng những chi tiết phô trương, mà đến từ chất lượng vật liệu, kỹ thuật thủ công và khả năng xử lý cấu trúc sản phẩm.

Da thuộc mềm mại, len, lụa cùng nhiều chất liệu tự nhiên được xử lý công phu nhằm tôn lên kết cấu nguyên bản. Mỗi thiết kế vì thế không chỉ mang giá trị thời trang mà còn là thành quả của quá trình chế tác tỉ mỉ, kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại.

Thông qua hành trình đồng hành cùng LOEWE, Baifern không chỉ mang đến những bản phối thời trang đa dạng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần của thương hiệu. Từ Amazona 180, Amazona Cropped đến Scarf Bag, mỗi thiết kế đều phản ánh một khía cạnh trong ngôn ngữ sáng tạo của nhà mốt Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định vẻ đẹp bền vững của các giá trị thủ công vượt lên trên những xu hướng ngắn hạn.