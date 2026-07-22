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Phát hiện 273 tờ tiền từ 50.000-500.000 đồng nằm chơ vơ trên chuyến tàu về ga Hà Nội: Nhân viên nhà ga lập tức xác minh

| | Sống

Tiến hành kiểm tra theo đúng quy định, tổ tàu SE2 xác định bên trong túi có số tài sản rất lớn

Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt, đơn vị này vừa hỗ trợ trao trả hơn 122 triệu đồng và các giấy tờ cá nhân do hành khách bỏ quên.

Cụ thể, sáng ngày 22/7/2026, sau khi tàu SE2 kết thúc hành trình và về đến Ga Hà Nội, trong quá trình kiểm tra, tác nghiệp sau chuyến đi, Tổ tàu SE2 do Trưởng tàu Lê Xuân Quyết phụ trách đã phát hiện một túi xách hành khách bỏ quên trên tàu.

Tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình, tổ tàu xác định bên trong túi có số tài sản rất lớn, gồm:﻿

- 234 tờ mệnh giá 500.000 đồng ﻿

- 22 tờ mệnh giá 200.000 đồng﻿

- 12 tờ mệnh giá 100.000 đồng﻿

- 5 tờ mệnh giá 50.000 đồng﻿

Tổng số tiền hành khách bỏ quên là 122.850.000 đồng (gồm 273 tờ tiền) và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng của hành khách.

Ngay sau đó, Trưởng tàu Lê Xuân Quyết đã báo cáo đơn vị, phối hợp với các bộ phận liên quan để xác minh chủ nhân tài sản và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bàn giao theo đúng quy định.

Toàn bộ tài sản đã được trao trả đầy đủ, nguyên vẹn đến tay hành khách. Nhận lại số tiền cùng giấy tờ quan trọng, hành khách không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ, nhân viên Tổ tàu SE2 vì tinh thần trung thực, trách nhiệm và tận tâm trong công﻿.

Nhân viên Công ty CP Vận tải Đường sắt trao trả tài sản cho hành khách bỏ quên. Ảnh: Công ty CP Vận tải Đường sắt

Việc làm đẹp của Trưởng tàu Lê Xuân Quyết và tập thể Tổ tàu SE2 một lần nữa góp phần khẳng định hình ảnh người tiếp viên Đường sắt Việt Nam luôn tận tụy phục vụ, trung thực trong thực thi nhiệm vụ và hết lòng vì hành khách.﻿

Đinh Anh

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