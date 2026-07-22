Gần 19 triệu người xem đi xem lại đoạn camera vì hành động của em bé 1,5 tuổi khi gặp người ông khiếm thị

Trong quá trình khôn lớn của một đứa trẻ, gia đình luôn là trường học đầu tiên và cha mẹ chính là những người thầy quan trọng nhất. Trẻ nhỏ như một tờ giấy trắng, chúng chưa thể hiểu hết những lý thuyết giáo dục cao siêu mà chỉ đơn thuần học cách thế giới vận hành bằng việc quan sát hành vi của những người xung quanh. Vì vậy, thay vì hàng ngàn lời giáo huấn khô khan, một hành động văn minh, tử tế của người lớn chính là bài học trực quan sinh động nhất để nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ.

Mới đây, một đoạn video ngắn trích xuất từ camera giám sát tại Trung Quốc đã thu về gần 19 triệu lượt xem và gây bão mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội nhờ câu chuyện giản dị nhưng đong đầy tình yêu thương của một cậu bé mới chập chững biết đi.

Đoạn clip khiến nhiều người xem đi xem lại

Theo đó, đoạn clip ghi lại khung cảnh tại sân nhà của một gia đình vào một buổi chiều. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi bị khiếm thị đang mò mẫm bước từ cổng vào. Do không nhìn thấy đường, ông di chuyển khá chậm, vừa đi vừa phải bám tay vào chiếc xe ba gác rồi đến chiếc xe máy điện đỗ giữa sân để định vị phương hướng bước vào nhà.

Ngay khi người đàn ông đang loay hoay tìm lối đi, từ trong nhà, một cậu bé còn rất nhỏ tuổi bước ra. Dù nhìn dáng bộ bước đi của chính cậu bé vẫn còn chập chững, chưa thật sự vững vàng, nhưng em không một chút ngần ngại hay sợ hãi. Cậu bé nhanh chóng tiến về phía người ông, chủ động đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra để nắm lấy tay ông và cẩn thận dắt ông cụ bước vào trong phòng. Cảnh tượng ấm áp đó khiến người khó tính nhất nhìn vào cũng phải mỉm cười.

Vì không nhìn thấy, người đàn ông lớn tuổi phải mò mẫm đi từng bước

Ông tần ngần mãi chưa bước vào được nhà

Liên hệ với mẹ của cậu bé và cũng chính người đăng tải đoạn clip, chị hạnh phúc chia sẻ thêm về hoàn cảnh ra đời của khoảnh khắc xúc động này.

"Trong clip là chú của chồng tôi. Bình thường mỗi lần chú ghé nhà chơi đều là chồng tôi ra dắt tay đưa chú vào. Nhưng lần này chồng tôi đang dở tay trong phòng, cậu con trai mới 1 tuổi rưỡi của tôi thấy ông đến, không ai nói gì đã chủ động ra đón ông, dắt ông vào phòng. Chắc đây chính là cái gọi là giáo dục làm gương, mọi người nhỉ?", chị cho hay.

Đoạn video sau khi lan truyền đã lập tức nhận về gần 14 triệu lượt xem cùng cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Sự đáng yêu, hiểu chuyện từ trong bản năng của em bé 1,5 tuổi đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, đồng thời dấy lên những cuộc thảo luận sâu sắc về tầm quan trọng của việc nêu gương trong gia đình.

Cậu bé mới hơn 1 tuổi tự chạy ra đón và dắt tay ông mà không cần người lớn nhắc

Nhiều netizen không giấu nổi sự xúc động và để lại những bình luận đầy thán phục: "Đứa trẻ bé xíu đã biết quan tâm và giúp đỡ người khác một cách tự nhiên như vậy, trái tim con thực sự quá lương thiện", "Xem video mà cay sống mũi, bàn tay nhỏ xíu dắt bàn tay lớn của người già khiếm thị, hình ảnh này đẹp hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào"...

Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến khẳng định đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho một gia đình có nền tảng giáo dục tuyệt vời: "Trẻ con chính là tấm gương phản chiếu chính xác nhất hành vi của cha mẹ. Người bố thường ngày phải đối xử với người chú vô cùng hiếu thuận và dịu dàng thì đứa trẻ mới có thể tiếp thu và mô phỏng lại một cách trọn vẹn đến thế", "Đây không phải là điều có thể dạy bằng lời nói trong ngày một ngày hai, đây là sự thẩm thấu tình yêu thương từ cuộc sống thường nhật. Xin ngả mũ thán phục cách nuôi dạy con của đôi vợ chồng này"...

Làm thế nào để vun đắp tình yêu thương ở trẻ nhỏ?

Hành động tự giác dắt tay ông của cậu bé trong câu chuyện trên là minh chứng cho thấy tình yêu thương luôn có sẵn trong bản ngã của mỗi đứa trẻ, điều quan trọng là cha mẹ biết cách khơi dậy và vun đắp nó mỗi ngày. Để nuôi dạy nên những đứa trẻ biết sẻ chia, giàu lòng nhân ái với mọi người xung quanh, phụ huynh có thể áp dụng các phương pháp giáo dục cốt lõi sau:

1. Tuyệt đối thượng tôn nguyên tắc "giáo dục làm gương" trong đời sống

Trẻ nhỏ học hỏi bằng cách bắt chước trước khi hiểu được lý thuyết. Nếu cha mẹ muốn con biết yêu thương, kính trọng người già và giúp đỡ người khó khăn, chính cha mẹ phải là người tiên phong thực hiện những điều đó trước mặt con. Cách cha mẹ cư xử tử tế với hàng xóm, hiếu thảo với ông bà hay hòa nhã với mọi người xung quanh chính là chất dinh dưỡng tự nhiên nhất nuôi dưỡng lòng trắc ẩn của đứa trẻ.

Ảnh minh họa

2. Tích cực trò chuyện và khơi gợi sự thấu hiểu từ con

Phụ huynh nên thường xuyên chia sẻ với con về các cung bậc cảm xúc của con người và loài vật thông qua sách truyện, phim ảnh hoặc các tình huống thực tế đời thường. Hãy đặt cho con những câu hỏi gợi mở như: "Theo con bạn ấy đang gặp khó khăn gì?", "Chúng ta có thể làm gì để bạn ấy vui hơn?"... Việc này giúp trẻ hình thành thói quen biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và sẻ chia.

3. Tạo cơ hội để trẻ được thực hành sự tử tế từ những việc nhỏ nhất

Lòng nhân ái cần được rèn luyện thông qua hành động thực tế. Cha mẹ hãy khuyến khích con tham gia vào các công việc vừa sức mang tính giúp đỡ mọi người như lấy nước cho ông bà, dọn đồ chơi giúp bạn, hoặc cùng cha mẹ tham gia các hoạt động thiện nguyện phù hợp tuổi đời. Khi trẻ nhận thấy hành động của mình có thể mang lại nụ cười và sự an tâm cho người khác, con sẽ tự khắc cảm thấy hạnh phúc và có động lực để tiếp tục lan tỏa sự tử tế.