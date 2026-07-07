Camera ghi lại bên trong 1 ô tô có ghế trẻ em, có gì mà khiến nhiều người giật mình?

Một đoạn video ghi lại bên trong cabin ô tô đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhân vật khiến nhiều người chú ý không phải tài xế hay hành khách phía trước, mà là một em bé ngồi ở hàng ghế sau, trong chiếc ghế ô tô riêng dành cho trẻ em.

Trong những giây đầu, em bé ngồi khá thoải mái, được cố định bằng hệ thống dây đai của ghế trẻ em. Tuy nhiên, khi ô tô bất ngờ phanh gấp hoặc giảm tốc đột ngột, lực quán tính khiến cơ thể bé chúi mạnh về phía trước. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem giật mình.

Video Otofun

Điều đáng chú ý là dù bị lao người theo hướng xe, em bé vẫn không bị văng khỏi ghế, không va vào hàng ghế trước và nhanh chóng trở lại tư thế ngồi. Người lớn ở phía trước lập tức quay lại kiểm tra tình hình của bé. Đoạn video không cho thấy một vụ va chạm nghiêm trọng, nhưng lại minh họa rất rõ tác dụng của ghế trẻ em trong tình huống bất ngờ trên đường.

Cú phanh gấp cho thấy ghế trẻ em quan trọng thế nào

Với người lớn, một cú phanh gấp có thể chỉ khiến cơ thể hơi chúi về phía trước. Nhưng với trẻ nhỏ, rủi ro lớn hơn nhiều do chiều cao, cân nặng, cấu trúc xương và khả năng tự giữ thăng bằng chưa giống người trưởng thành.

Thực tế, nhiều gia đình vẫn có thói quen để trẻ ngồi trong lòng người lớn, đứng giữa hai hàng ghế, ngồi tự do ở ghế sau hoặc dùng dây an toàn của xe như người lớn. Tuy nhiên, dây an toàn tiêu chuẩn trên ô tô vốn được thiết kế cho cơ thể người trưởng thành. Nếu dùng không đúng với trẻ nhỏ, dây có thể vắt qua cổ, mặt hoặc vùng bụng, làm tăng nguy cơ chấn thương khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Ảnh minh họa

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), ghế trẻ em và ghế nâng là một trong những cách đơn giản để bảo vệ trẻ trên ô tô. Cơ quan này cho biết, nếu được lắp đặt đúng cách, ghế trẻ em có thể giảm 71% nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh và 54% ở trẻ mới biết đi trong các vụ va chạm xe du lịch. NHTSA cũng lưu ý gần một nửa số ghế trẻ em được lắp chưa đúng cách, khiến trẻ có thể không được bảo vệ tối ưu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng nhấn mạnh việc dùng ghế trẻ em, ghế nâng hoặc dây an toàn phù hợp với độ tuổi và kích thước cơ thể có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng và tử vong. Theo CDC, ghế ô tô cho trẻ em giúp giảm 71-82% nguy cơ chấn thương trong va chạm so với chỉ dùng dây an toàn thông thường; ghế nâng giúp giảm 45% nguy cơ chấn thương nghiêm trọng ở trẻ 4-8 tuổi.

Không chỉ cần trong tai nạn

Điểm khiến đoạn video gây chú ý là tình huống xảy ra rất đời thường. Xe không nhất thiết phải gặp tai nạn nghiêm trọng, chỉ một cú phanh bất ngờ trên đường đô thị, khi có phương tiện cắt ngang hoặc tài xế phải dừng gấp, trẻ nhỏ cũng có thể lao người về phía trước.

Ghế trẻ em giúp giữ trẻ ở tư thế ổn định, hạn chế cơ thể bị văng khỏi vị trí, đồng thời phân bổ lực tác động vào những vùng phù hợp hơn. Với trẻ nhỏ, nhất là nhóm sơ sinh và mới biết đi, vùng đầu, cổ và cột sống còn rất nhạy cảm. Vì vậy, nhiều khuyến cáo quốc tế cho rằng trẻ cần được sử dụng loại ghế phù hợp với độ tuổi, cân nặng, chiều cao và nên ngồi ở hàng ghế sau.

CDC khuyến cáo trẻ cần được cố định bằng ghế, ghế nâng hoặc dây an toàn phù hợp trong mọi chuyến đi, kể cả quãng đường ngắn. Trẻ cũng nên được ngồi ở hàng ghế sau cho đến ít nhất 13 tuổi để có mức bảo vệ tốt hơn.

Bởi vậy, ghế trẻ em không nên được xem là món phụ kiện “có cũng được, không có cũng được”. Trong nhiều tình huống, đây chính là lớp bảo vệ đầu tiên giúp giảm nguy cơ trẻ bị va đập trong cabin.

Ở Việt Nam, theo quy định, từ 1/7/2026, ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m phải dùng thiết bị an toàn phù hợp; trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với tài xế, trừ xe chỉ có một hàng ghế. Từ 15/8/2026, không dùng thiết bị an toàn phù hợp bị phạt cảnh cáo; để trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế có thể bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng.