Vì sao Ronaldo luôn mặc áo dài tay trên sân: Siêu sao tuyển Bồ Đào Nha không cảm thấy nóng sao?

Thói quen mặc áo tay dài của Cristiano Ronaldo từ lâu đã trở thành một biểu tượng gắn liền với thương hiệu cá nhân của anh trên sân cỏ. Dù thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha hay ở các câu lạc bộ trước đây như Manchester United và Real Madrid, siêu sao này hầu như luôn xuất hiện với chiếc áo dài tay đặc trưng, ngoại trừ một số trường hợp rất hy hữu.

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Mặc dù bản thân tiền đạo này chưa từng đưa ra một lời giải thích chính thức nào, giới chuyên môn và người hâm mộ đã chỉ ra ba lý do lớn nhất sau đây.

Đầu tiên là yếu tố xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Ronaldo vốn là một cầu thủ rất chú trọng đến ngoại hình và phong cách thời trang của mình. Việc duy trì một kiểu trang phục cố định suốt nhiều năm giúp anh tạo dựng một diện mạo độc bản, giúp bản thân trở nên nổi bật và dễ nhận diện hơn hẳn trên sân đấu khi đa số các cầu thủ khác đều mặc áo tay ngắn.

Đây là cách mặc áo đặc trưng của CR7. Ảnh: EPA

Lý do thứ hai liên quan đến cảm giác thoải mái và bảo vệ cơ thể. Quãng thời gian dài thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, đặc biệt là những năm tháng đầu sự nghiệp tại Vương quốc Anh với thời tiết mùa đông vô cùng khắc nghiệt, đã khiến việc mặc áo tay dài trở thành một thói quen khó bỏ. Bên cạnh đó, lớp vải dài cũng giúp bảo vệ làn da của anh khỏi những vết trầy xước hoặc bỏng rát do ma sát khi thực hiện các pha va chạm hay trượt người trên mặt cỏ.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến yếu tố tâm lý và sự duy tâm. Trong quá khứ, những giải đấu mà anh mặc áo tay ngắn như Euro 2004 hay World Cup 2006 đều kết thúc trong nước mắt với những thất bại cay đắng của Bồ Đào Nha. Ngược lại, tại chiến dịch Euro 2016 lịch sử, Ronaldo đã trung thành với chiếc áo tay dài và cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Điều này vô tình biến chiếc áo tay dài trở thành một chiếc bùa hộ mệnh mang lại may mắn cho anh.

Rất hiếm khi chúng ta thấy Ronaldo mặc áo cộc tay. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, quy tắc này đôi khi vẫn có ngoại lệ dựa vào thời tiết. Tại vòng bảng Euro 2020 trong trận đấu gặp đội tuyển Đức dưới cái nóng hơn 30 độ C tại Munich, người hâm mộ đã chứng kiến anh mặc áo tay dài trong hiệp một nhưng sau đó đã chủ động đổi sang áo tay ngắn ở hiệp hai để giảm bớt sự ngột ngạt.

Nguồn: The Sun