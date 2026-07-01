Một trường đại học Y Dược có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm: Sở hữu đội ngũ 134 Giáo sư, Phó Giáo sư, 252 Tiến sĩ, đặt mục tiêu lọt top 100 châu Á

Cái nôi đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của khu vực phía Nam

Đại học Y Dược TP.HCM được thành lập năm 1976 trên cơ sở hợp nhất 3 trường gồm Y khoa Đại học đường Sài Gòn, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn và Nha khoa Đại học đường Sài Gòn.

Từ 3 ngành truyền thống y - dược - nha, đến nay trường đào tạo hầu hết các ngành thuộc hệ sinh thái khoa học sức khỏe. Trong đó có 16 ngành bậc đại học: Y khoa, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Dược học, Hộ sinh, Y tế công cộng…

Cùng với đó là 168 chương trình sau đại học, gồm 28 chuyên ngành bác sĩ nội trú, 46 chuyên ngành chuyên khoa cấp I, 47 chuyên ngành chuyên khoa cấp II, 25 chương trình thạc sĩ và 22 chương trình tiến sĩ.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, trường hiện có đội ngũ giảng viên gồm 134 Giáo sư, Phó Giáo sư, 252 Tiến sĩ, 511 Thạc sĩ…

Tháng 6/2025 khi Hội đồng trường quyết định thành lập Trường Y, Trường Dược và Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, tạo tiền đề để chuyển đổi sang mô hình đại học. Bên cạnh đó, trường còn có 4 khoa gồm Răng Hàm Mặt, Y tế công cộng, Y học cổ truyền và Khoa học cơ bản.

Một trong những dấu ấn nổi bật năm 2025 của trường là mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác hàng đầu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc và Mỹ.

Các hoạt động trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, đồng thời trường tích cực tham gia các diễn đàn học thuật uy tín như Hội nghị Y khoa Thế giới WFME 2025, từng bước tiệm cận các chuẩn mực giáo dục y khoa tiên tiến trên thế giới. Song song với đó, Đại học Y Dược TP.HCM tiếp tục duy trì vị thế thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam về công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Nhà trường hiện xây dựng Đề án phát triển trở thành đại học trọng điểm, hướng tới mục tiêu lọt top 100 trường đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, góp phần nâng tầm giáo dục và y tế Việt Nam.

Sở hữu hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh quy mô lớn

Đại học Y Dược TP.HCM hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất với tổng diện tích hơn 73.000 m², được đầu tư theo hướng hiện đại nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Song song với hoạt động đào tạo, trường còn sở hữu hệ sinh thái khám chữa bệnh quy mô lớn thông qua Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược TP.HCM.

Trong đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là bệnh viện công lập hạng I, được thành lập năm 2000. Hiện bệnh viện có 3 cơ sở với gần 1.000 giường bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa là cơ sở đào tạo thực hành, nghiên cứu lâm sàng và chuyển giao kỹ thuật y học tiên tiến.

Mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho hàng triệu lượt người bệnh, thực hiện nhiều ca phẫu thuật và can thiệp kỹ thuật phức tạp, trong đó có các kỹ thuật chuyên sâu và kỹ thuật cao như ghép thận, ghép gan, ghép tim, cùng nhiều phương pháp phẫu thuật và can thiệp hiện đại trong các lĩnh vực tiêu hóa, gan mật, tiết niệu, tim mạch, thần kinh và cơ xương khớp…

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ngoài cơ sở đào tạo khám chữa bệnh, trường còn có Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) đạt kiểm định về tiêu chuẩn quốc tế (SSH), Media Studio phục vụ xây dựng học liệu đa phương tiện, Labo Liệu pháp gen và tế bào, các giảng đường thông minh được tích hợp màn hình cảm ứng, máy tính bảng, công nghệ thực tế tăng cường (AR) và kính thực tế ảo, phòng mổ quy trình bảo quản hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực hành và nghiên cứu…

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, với tổng thu đạt 1.001 tỷ đồng trong năm 2024, Đại học Y Dược TP.HCM chính thức gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm.﻿

Năm 2026, trường dự kiến tuyển 2.746 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Học phí dao động từ 30-90 triệu đồng/năm, trong đó ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất.