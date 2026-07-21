Thực hư việc bật điều hòa 26°C tiết kiệm điện hơn 28°C

Nhiều người vẫn mặc định rằng bật điều hòa ở nhiệt độ càng cao thì càng tiết kiệm điện. Vì vậy, mức 28°C thường được xem là lựa chọn "lý tưởng" để giảm tiền điện mỗi tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc bật điều hòa ở 26°C kết hợp cùng các chế độ hỗ trợ phù hợp lại có thể mang đến hiệu quả tiết kiệm tốt hơn. Điểm mấu chốt không hoàn toàn nằm ở con số nhiệt độ, mà phụ thuộc vào cách điều hòa vận hành và thói quen sử dụng của mỗi gia đình.

Vì sao 26°C có thể tiết kiệm điện hơn khi dùng đúng cách?

Về lý thuyết, điều hòa đặt ở 28°C sẽ cần làm lạnh ít hơn so với 26°C, nên có khả năng tiêu thụ ít điện hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ cài nhiệt độ mà bỏ qua các chế độ hỗ trợ, người dùng có thể vẫn cảm thấy chưa đủ mát, dẫn đến việc liên tục điều chỉnh nhiệt độ, bật thêm quạt hoặc tắt mở điều hòa nhiều lần. Trong khi đó, khi cài đặt ở 26°C, kết hợp với chế độ phù hợp, điều hòa có thể nhanh chóng đưa căn phòng về mức nhiệt dễ chịu và duy trì ổn định. Đặc biệt với các dòng máy Inverter, thiết bị sẽ tự điều chỉnh công suất khi phòng đạt nhiệt độ mong muốn, thay vì liên tục chạy ở mức cao. Vì vậy, một chiếc điều hòa hoạt động ổn định ở 26°C đôi khi có thể tiêu thụ điện hiệu quả hơn so với việc để 28°C nhưng phải thay đổi cài đặt liên tục để đạt cảm giác dễ chịu.

Dùng điều hòa: Đừng quên kết hợp chế độ Sleep, Eco để giảm điện năng

Nếu muốn bật 26°C mà vẫn tiết kiệm điện, người dùng nên tận dụng các chế độ có sẵn trên điều hòa, đặc biệt là Sleep và Eco. Vào ban đêm, chế độ Sleep là lựa chọn hữu ích khi giúp máy tự điều chỉnh nhiệt độ theo thời gian ngủ. Ban đầu, mức 26°C giúp cơ thể cảm thấy mát mẻ, dễ chịu khi mới nằm xuống. Sau đó, điều hòa có thể tự tăng nhiệt độ nhẹ hoặc giảm công suất để tránh làm lạnh quá mức khi cơ thể đã quen với nhiệt độ phòng. Trong khi đó, chế độ Eco giúp tối ưu hoạt động của máy nén, hạn chế việc tiêu thụ quá nhiều điện năng nhưng vẫn duy trì sự thoải mái. Khi kết hợp 26°C với các tính năng này, điều hòa không cần liên tục chạy hết công suất mà vẫn đảm bảo không gian mát mẻ.

Bật thêm quạt khi dùng điều hòa cũng là lựa chọn lý tưởng

Một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả là kết hợp điều hòa với quạt. Luồng gió từ quạt giúp khí lạnh lưu thông đều hơn trong phòng, tạo cảm giác mát nhanh hơn mà không cần hạ nhiệt độ xuống quá thấp. Nhờ đó, người dùng có thể duy trì điều hòa ở mức 26°C thay vì phải giảm xuống 22–24°C để cảm thấy dễ chịu. Mức chênh lệch nhiệt độ nhỏ này cũng góp phần giúp giảm lượng điện tiêu thụ.

Muốn dùng điều hòa tiết kiệm điện: Quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng

Thực tế, không có một mức nhiệt nào chắc chắn tiết kiệm điện cho mọi trường hợp. Một căn phòng kín, ít thất thoát hơi lạnh, điều hòa công suất phù hợp và sử dụng đúng chế độ có thể tiết kiệm hơn nhiều so với một căn phòng nóng, hở gió dù đặt ở mức 28°C. Do đó, nếu gia đình cảm thấy thoải mái với mức 28°C thì đây vẫn là lựa chọn tiết kiệm. Nhưng nếu 28°C khiến bạn phải liên tục điều chỉnh hoặc cảm thấy nóng, việc bật 26°C kết hợp chế độ Sleep, Eco, quạt gió và duy trì máy hoạt động ổn định hoàn toàn có thể là phương án sử dụng điện hiệu quả hơn. Tiết kiệm điện với điều hòa không chỉ nằm ở việc chọn một con số nhiệt độ, mà còn đến từ cách bạn khai thác những tính năng mà thiết bị được trang bị.