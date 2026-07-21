Công an đề nghị 250 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 13/7/2026 đến ngày 19/7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 250 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 12 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

Hình ảnh phương tiện vi phạm

2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 227 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm:

45 phương tiện xe ô tô; 182 phương tiện xe mô tô

Hình ảnh phương tiện vi phạm

3. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 11 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Hình ảnh phương tiện vi phạm

Cơ quan công an cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên