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Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn từ "Cổng Dịch vụ công quốc gia" có nội dung sau

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Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn từ "Cổng Dịch vụ công quốc gia" có nội dung sau

Đây là thủ đoạn giả mạo Cổng Dịch vụ công để lừa đảo “phạt nguội”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận tình trạng các đối tượng giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông, yêu cầu người dân tra cứu hoặc nộp “phạt nguội” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện theo hướng dẫn từ các tin nhắn, đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Theo ghi nhận, các đối tượng sử dụng tin nhắn SMS hoặc các nền tảng mạng xã hội để gửi thông báo phương tiện vi phạm giao thông, kèm theo đường link yêu cầu người dân truy cập để kiểm tra thông tin hoặc nộp phạt. Các trang web giả mạo được thiết kế với giao diện tương tự cổng thông tin chính thức, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn và mất cảnh giác.

Tin nhắn giả mạo các đối tượng thường sử dụng.

Sau khi truy cập, nạn nhân bị yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do nộp phạt vi phạm giao thông. Khi có được các thông tin này, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không truy cập các đường link được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo hoặc mạng xã hội từ các số điện thoại, tài khoản không rõ nguồn gốc.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua điện thoại hoặc trên không gian mạng.

- Cơ quan Công an và các cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt vi phạm giao thông thông qua tin nhắn cá nhân, cuộc gọi hoặc các đường link không chính thống.

- Chỉ tra cứu thông tin vi phạm giao thông và "phạt nguội" trên các kênh chính thức như ứng dụng VNeTraffic, trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường dẫn có dấu hiệu giả mạo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Minh Ánh

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