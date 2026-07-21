Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý được tỉnh Ninh Bình thưởng 500 triệu đồng

| | Sống

Nữ sinh đoạt HCV Olympic Vật lý được tỉnh Ninh Bình thưởng 500 triệu đồng

Giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Thị Bích Ngọc được UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen và thưởng 500 triệu đồng.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương và trao thưởng em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, sau thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 56.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao Bằng khen, tặng hoa chúc mừng và trao phần thưởng 500 triệu đồng theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh dành cho học sinh đoạt Huy chương Vàng tại các kỳ Olympic quốc tế.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bức tranh chân dung Bác Hồ cùng phần quà chúc mừng của Phó Thủ tướng tới em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Không chỉ tôn vinh học sinh đạt thành tích cao, UBND tỉnh Ninh Bình còn trao 250 triệu đồng cho thầy Nguyễn Hải Dương, Tổ phó Tổ chuyên môn, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Bích Ngọc.

Mức thưởng được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh giỏi đạt thành tích quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của em Nguyễn Thị Bích Ngọc, khẳng định tấm Huy chương Vàng không chỉ là niềm tự hào của gia đình và Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong mà còn là niềm vinh dự của ngành Giáo dục và tỉnh Ninh Bình.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng ghi nhận sự tâm huyết của các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, sự đồng hành của gia đình trong quá trình học tập, rèn luyện của em Bích Ngọc, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, quan tâm phát hiện học sinh có năng khiếu từ sớm, đầu tư cho giáo dục chất lượng cao và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn.

Gửi gắm tới nữ sinh vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, không ngừng học tập, nghiên cứu và phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của em Nguyễn Thị Bích Ngọc và thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo động lực để học sinh địa phương tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức trên đấu trường quốc tế.

Theo Vân Hồng-CTVTrần Hồng

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sống ở Hà Nội nhưng vẫn chung hộ khẩu với bố mẹ ở Phú Thọ, có được làm hồ sơ mua nhà ở xã hội riêng? Bộ Xây dựng trả lời thế nào

Sống ở Hà Nội nhưng vẫn chung hộ khẩu với bố mẹ ở Phú Thọ, có được làm hồ sơ mua nhà ở xã hội riêng? Bộ Xây dựng trả lời thế nào Nổi bật

Việt Nam có 1 gia đình 6 thế hệ trí thức đặc biệt: Từ cụ tổ làm quan to đến con cháu toàn Giáo sư, Tiến sĩ, cống hiến trọn đời cho Tổ quốc

Việt Nam có 1 gia đình 6 thế hệ trí thức đặc biệt: Từ cụ tổ làm quan to đến con cháu toàn Giáo sư, Tiến sĩ, cống hiến trọn đời cho Tổ quốc Nổi bật

4 loại thịt nằm trong "danh sách đen" của dạ dày, nuôi ung thư: Mê mấy cũng KHÔNG ăn nhiều

4 loại thịt nằm trong "danh sách đen" của dạ dày, nuôi ung thư: Mê mấy cũng KHÔNG ăn nhiều

22:06 , 21/07/2026
3 tuần nữa sẽ có 2 con giáp gom hết lộc của thiên hạ, tiền nong rủng rỉnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

3 tuần nữa sẽ có 2 con giáp gom hết lộc của thiên hạ, tiền nong rủng rỉnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

21:53 , 21/07/2026
Vì sao gọi là "lì như trâu"?

Vì sao gọi là "lì như trâu"?

21:39 , 21/07/2026
Bộ GD&ĐT yêu cầu cập nhật điểm thí sinh bị kỷ luật thi tốt nghiệp THPT trước 24/7

Bộ GD&ĐT yêu cầu cập nhật điểm thí sinh bị kỷ luật thi tốt nghiệp THPT trước 24/7

21:26 , 21/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên