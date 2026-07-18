3 loại cây chịu nắng nóng cực tốt, trồng mùa này thì không phải lo nghĩ

Khi nhiệt độ tăng cao và các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, những người làm vườn được khuyến khích thay đổi cách chăm sóc không gian ngoài trời bằng cách lựa chọn các loại cây có thể phát triển tốt trong điều kiện nóng và khô mà hầu như không cần tưới nước liên tục.

Biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng và thời kỳ khô hạn kéo dài xuất hiện ngày càng nhiều, khiến nhiều gia đình phải dành hàng giờ để giữ cho khu vườn không bị héo úa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc chọn cây chịu hạn là giải pháp giúp giảm công chăm sóc mà vẫn giữ cho khu vườn xanh đẹp suốt mùa hè.

Nắng nóng khiến việc chăm sóc khu vườn trở nên vất vả hơn. (Ảnh minh họa)

Một chuyên gia làm vườn trên TikTok với tài khoản @viewfromthepottingbench đã chia sẻ ba loại cây có thể phát triển tốt trong thời tiết nóng mà không cần tưới thường xuyên.

Hoa cúc tím

Hoa cúc tím (echinacea) là lựa chọn được nhiều người yêu thích nhờ hoa có màu sắc rực rỡ nhưng lại rất dễ chăm sóc. Loài cây lâu năm này chịu hạn tốt và thích nghi với nhiều loại đất khác nhau.

Những bông hoa lớn của echinacea còn thu hút bướm và các loài thụ phấn trong suốt mùa hè. Đặc biệt, cây có khả năng tự gieo hạt nên người làm vườn có thể có thêm cây mới mỗi năm mà không tốn thêm chi phí.

Chuyên gia cho biết đây là “một trong những loại cây yêu thích nhất của tôi”.

Hoa cúc tím (echinacea) là lựa chọn được nhiều người yêu thích nhờ hoa có màu sắc rực rỡ nhưng lại rất dễ chăm sóc.

Oải hương

Oải hương (lavender) từ lâu đã được xem là lựa chọn đáng tin cậy cho những khu vườn ít công chăm sóc. Loài cây có nguồn gốc Địa Trung Hải này nổi tiếng với hương thơm dễ chịu, thời gian ra hoa dài và khả năng chịu hạn cao.

Chuyên gia làm vườn gọi đây là “một biểu tượng kinh điển” và cho rằng oải hương là “loại cây nên có trong mọi khu vườn”. Cây phát triển tốt dưới ánh nắng trực tiếp và trên đất thoát nước tốt, rất phù hợp với điều kiện nắng nóng.

Oải hương (lavender) từ lâu đã được xem là lựa chọn đáng tin cậy cho những khu vườn ít công chăm sóc.

Hoa thanh anh

Loài cây cuối cùng được giới thiệu là hoa thanh anh (agapanthus), nổi bật với những thân hoa cao mang chùm hoa màu xanh, tím hoặc trắng.

Chuyên gia đánh giá đây là lựa chọn nổi bật nhất nhờ bộ rễ khỏe và khả năng chống chịu tốt trong thời tiết nóng.

Ông cho biết: “Dù bạn có một khu vườn nhỏ hay một khu đất rộng lớn, đây đều là loại cây phù hợp.” Ông cũng khuyên nên trồng nhiều cây cùng nhau và lặp lại ở nhiều vị trí trong vườn để tạo hiệu ứng thị giác đẹp hơn.

Nhờ hệ rễ phát triển mạnh, hoa thanh anh còn có thể được tách bụi và trồng lại theo thời gian, giúp mở rộng khu trồng mà không tốn nhiều chi phí.

Hoa thanh anh (agapanthus) nổi bật với những thân hoa cao mang chùm hoa màu xanh, tím hoặc trắng.

Với khả năng chịu hạn tốt, ít tốn công chăm sóc và vẫn cho hoa đẹp suốt mùa hè, ba loại cây này là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ngày nắng nóng kéo dài.

Ngoài việc giúp tiết kiệm nước và công chăm sóc trong mùa nóng, những loại cây chịu hạn này còn mang lại không gian xanh mát, giúp tinh thần thư thái và dễ chịu hơn mỗi ngày.