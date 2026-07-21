4 loại thịt nằm trong "danh sách đen" của dạ dày, nuôi ung thư: Mê mấy cũng KHÔNG ăn nhiều

Thịt là nguồn cung cấp protein và dưỡng chất không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải loại thịt nào cũng "lành tính" hay cứ nạp càng nhiều là càng bổ, nhiều năng lượng. Nhiều người thường có thói quen ăn uống theo sở thích, thoải mái tiêu thụ các món thịt đậm đà, chế biến sẵn mà không hề hay biết rằng chính sự nuông chiều khẩu vị này đang đẩy hệ tiêu hóa, nhất là dạ dày vào vùng nguy hiểm.

Có một sự thật là dù chăm chỉ ăn rau quả, ngủ sớm, tập thể dục đều đặn mà ăn quá nhiều 5 loại thịt nằm trong "danh sách đen" của dạ dày dưới đây thì sớm uộn nó cũng đổ bệnh, ung thư:

1. Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội hay giăm bông cực kỳ tiện lợi nhưng lại chứa hàm lượng lớn muối, chất bảo quản và muối nitrit. Khi vào dạ dày, nitrit kết hợp với các amin trong thực phẩm tạo thành Nitrosamine, một hợp chất gây tổn thương DNA và tàn phá lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày dữ dội.

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Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến sẵn vào Nhóm 1, nhóm chất chắc chắn gây ung thư cho con người. Đặc biệt, nếu nguyên liệu là các loại thịt đỏ chế biến sẵn như thịt bò hay thịt heo, nguy cơ còn nhân lên gấp bội vì thịt đỏ vốn thuộc Nhóm 2A, nhóm có thể gây ung thư. Lạm dụng nhóm thực phẩm này liên tục sẽ làm gia tăng mạnh nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng.

Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên hạn chế tối đa các loại thịt chế biến sẵn, chỉ nên ăn thỉnh thoảng 1 đến 2 lần một tháng. Với thịt đỏ chưa qua chế biến, bạn cũng chỉ nên tiêu thụ khoảng 300 - 500g một tuần để bảo vệ sức khỏe.

2. Thịt nướng và thịt hun khói

Mùi thơm nức của thịt nướng trên than hồng hay thịt hun khói luôn có sức hút khó cưỡng. Tuy nhiên, khi thịt được nướng trực tiếp ở nhiệt độ cao trên 200 độ C, mỡ chảy xuống than sinh ra khói độc chứa Amin heterocyclic (HCA) và Hydrocarbon thơm đa vòng (PAH).

Đặc biệt, những phần thịt bị cháy xém bám muội đen chính là nơi tích tụ nồng độ HCA và PAH cao nhất, cực kỳ nguy hiểm cho đường tiêu hóa. Khi đi vào dạ dày, các hóa chất độc hại này trực tiếp kích thích, ngấm sâu vào lớp tế bào niêm mạc, làm đứt gãy cấu trúc DNA và khởi phát các đột biến gen ác tính. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc thường xuyên ăn thịt nướng cháy xém làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển các khối u ác tính ở dạ dày.

Lời khuyên cho bạn là hãy đổi mới cách chế biến, ưu tiên các phương pháp luộc, hấp, kho nhạt thay vì chiên rán hay nướng. Nếu ăn thịt nướng, hãy chủ động cắt bỏ hoàn toàn những phần bị cháy xém.

3. Thịt muối, thịt lên men

Thịt lợn muối, thịt trâu gác bếp hay các loại thịt lên men chua là món nhắm yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, để bảo quản thịt không bị hỏng, người ta phải dùng một lượng muối cực lớn.

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Hàm lượng natri quá cao trong thịt muối sẽ bào mòn, làm yếu đi lớp màng nhầy bảo vệ bề mặt dạ dày, tạo điều kiện cho vi khuẩn Helicobacter pylori (H.pylori) xâm nhập và tàn phá. Sự kết hợp giữa nồng độ muối cao và hợp chất Nitrosamine sinh ra trong quá trình ủ muối sẽ gây ra tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính, đây chính là bước đệm nguy hiểm tiến tới ung thư. Vì vậy, có mê mấy thì bạn cũng đừng ăn nhiều loại thịt này và đừng ăn chúng ngay khi bụng đói cồn cào nhé!

4. Thịt chiên rán

Những đĩa thịt chiên xù, cánh gà rán giòn rụm chứa lượng chất béo chuyển hóa (Trans fat) và chất béo bão hòa rất cao. Việc chiên thịt ngập dầu ở nhiệt độ cao không chỉ làm mất đi dưỡng chất tự nhiên mà còn sản sinh ra chất Acrylamide, một hợp chất có khả năng gây độc cho tế bào và kích ứng dạ dày mạnh mẽ.

Thịt chiên rán rất khó tiêu hóa, khiến dạ dày phải tiết ra lượng lớn axit và co bóp liên tục trong nhiều giờ. Thói quen ăn quá nhiều đồ chiên rán gây ra tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét kéo dài và làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho toàn bộ hệ tiêu hóa. Chưa kể, loại thịt này cũng chẳng hề "thân thiện" với cân nặng, chuyển hóa, mạch máu, não bộ... đâu nhé. Thèm quá có thể thỉnh thoảng ăn lượng nhỏ và ưu tiên những cách chế biến lành mạnh hơn như luộc hay hấp, tránh ăn đồ chiên rán vào tối muộn.

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Ăn thịt thế nào để giảm bớt gánh nặng cho dạ dày?

Bên cạnh việc chủ động tiết chế 4 loại thịt trên, các bác sĩ khuyên bạn chủ động bảo vệ hệ tiêu hóa bằng một lối sống lành mạnh và vài lưu ý nhỏ nhưng hữu hiệu khi ăn thịt.

Quan trọng nhất là bổ sung rau xanh và chất xơ nhiều hơn khi muốn ăn thịt. Luôn duy trì tỷ lệ rau xanh cao trong mỗi bữa ăn để hỗ trợ nhu động ruột, giảm thời gian tích tụ chất thải độc hại trong hệ tiêu hóa. Bạn nên ăn kèm thịt với các loại rau xanh, trái cây tươi giàu vitamin C và chất xơ. Vitamin C giúp ngăn ngừa quá trình tổng hợp Nitrosamine, đồng thời chất xơ hỗ trợ trung hòa bớt các chất độc hại và bảo vệ dạ dày. Đồng thời ăn đúng giờ, nhai kỹ nuốt chậm để giảm bớt gánh nặng co bóp cho dạ dày, tránh ăn quá no vào buổi tối. Chọn nguồn thịt tươi ngon, uy tín và bảo quản đúng cách, hạn chế hâm nóng lại nhiều lần.

Ngoài ra, nên vận động thể chất đều đặn như luyện tập thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp kích thích tuần hoàn máu đến các cơ quan tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Chủ động khám sức khỏe và nội soi dạ dày định kỳ 1 đến 2 năm một lần, đặc biệt là khi có tiền sử gia đình mắc bệnh tiêu hóa hoặc xuất hiện các triệu chứng đau bụng, ợ hơi, khó tiêu kéo dài để phát hiện sớm mọi nguy cơ ung thư dạ dày.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eating Well