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Phát hiện con vẹt sống trong quần 2 người phụ nữ ở hải quan

| | Sống

Phát hiện con vẹt sống trong quần 2 người phụ nữ ở hải quan

Qua kiểm tra, cán bộ hải quan phát hiện trong túi quần của mỗi người có một túi nhựa kín màu đen và cảm nhận rõ có chuyển động của động vật sống bên trong.

Theo thông tin từ tài khoản WeChat chính thức "Hải quan công bố", lực lượng hải quan La Hồ, Trung Quốc gần đây đã liên tiếp phát hiện hai nữ hành khách giấu vẹt sống trong túi quần khi làm thủ tục nhập cảnh qua luồng kiểm tra hành khách.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khi đang làm nhiệm vụ giám sát hành khách nhập cảnh, cán bộ hải quan phát hiện hai người phụ nữ nối tiếp nhau đi vào khu vực kiểm soát mà không chủ động khai báo. Cả hai đều mặc quần rộng nhưng phần túi quần lại phồng lên một cách bất thường, khiến lực lượng chức năng lập tức yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Phát hiện con vẹt sống trong quần 2 người phụ nữ ở hải quan - Ảnh 1.

Qua kiểm tra, cán bộ hải quan phát hiện trong túi quần của mỗi người có một túi nhựa kín màu đen và cảm nhận rõ có chuyển động của động vật sống bên trong. Khi mở ra, lực lượng chức năng phát hiện hai con vẹt sống được bọc trong lưới bán trong suốt, toàn bộ phần chân của chúng đều đã bị buộc chặt.

Phát hiện con vẹt sống trong quần 2 người phụ nữ ở hải quan - Ảnh 2.
Phát hiện con vẹt sống trong quần 2 người phụ nữ ở hải quan - Ảnh 3.

Kết quả giám định từ Trung tâm Kỹ thuật Kiểm dịch Động Thực vật thuộc Hải quan Thâm Quyến xác định hai con vẹt trên lần lượt là vẹt mào hướng dương (được niêm yết trong Phụ lục II CITES) và vẹt Caique đầu vàng (được niêm yết trong Phụ lục II CITES). Cả hai loài này đều nằm trong Phụ lục II của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Cơ quan hải quan Trung Quốc đại lục đưa ra lời cảnh báo, căn cứ theo quy định của Công ước CITES, Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã Trung Quốc và Điều lệ Quản lý Xuất nhập khẩu Động thực vật Hoang dã Nguy cấp, nếu không có giấy phép xuất nhập khẩu hợp pháp, mọi hành vi thương mại, mang theo hoặc gửi bưu điện các loài nguy cấp cùng sản phẩm từ chúng qua biên giới đều bị nghiêm cấm. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nguồn: HK01

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

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