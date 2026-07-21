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Bắc Ninh: Xác minh nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp tại THPT Lương Tài

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Bắc Ninh: Xác minh nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp tại THPT Lương Tài

Thí sinh bị nghi được giám thị giải đề giúp môn Toán, Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Công an và Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương vào cuộc xác minh.

Mạng xã hội xôn xao trước nhiều bài viết liên quan đến điểm số của thí sinh học sinh Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thí sinh này bị nghi vấn được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề Toán và Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua với kết quả môn Toán đạt 10 điểm tốt nghiệp, tiếng Anh 9,75 dù có học lực trung bình.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cho biết, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội không đúng sự thật. Kết quả kiểm tra về việc đánh số báo danh, công tác coi thi, giám thị tại phòng thi đều đúng quy định.

“Khi có thông tin, chúng tôi đã kiểm tra điểm bình quân môn toán của thí sinh cả 2 kỳ đều đạt 9,7. Còn môn ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt 9,9”, ông Quý cho biết thêm.

Lần thứ 2 trường THPT Lương Tài bị tố có tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cũng theo ông Quý, nhà trường đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và cơ quan công an làm rõ thông tin trên.

Trước đó, cũng tại điểm thi trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh có phản ánh nghi vấn xung quanh kết quả thi môn Toán của một thí sinh trên địa bàn. Theo nội dung chia sẻ, nữ sinh N.T.T.N., có kết quả thi thử môn Toán trước đó không cao nhưng lại bất ngờ đạt tới 9,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước những luồng thông tin trái chiều, ông Tạ Việt Hùng khẳng định: “Những nội dung có dấu hiệu liên quan đến vi phạm quy chế thi phải được kiểm tra khách quan, dựa trên hồ sơ và tài liệu có thể kiểm chứng”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, quá trình xác minh sẽ làm rõ từng vấn đề đang bị dư luận nghi vấn.

Người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh cũng cung cấp thêm thông tin từ kết quả kiểm tra sơ bộ hồ sơ học tập của thí sinh N. Theo đó, điểm tổng kết bình quân năm lớp 12 môn Toán của nữ sinh này tại trường khá cao, đạt 8,4 ở học kỳ 1 và tăng lên 8,9 ở học kỳ 2 và trong hôm thi thử, thí sinh này đi muộn nên cũng ảnh hưởng đến kết quả. Ngoài ra, trong quá trình học phổ thông, thí sinh cũng tham gia nhiều lớp học thêm, bồi dưỡng kiến thức.

Theo Văn Chương/VTC News

VTC NEWS

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