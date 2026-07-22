Cách đi bộ được bác sĩ Mỹ ví là “thuốc tim mạch bán chạy nhất lịch sử”: Đặc biệt tốt cho người từ 50 tuổi

Sau tuổi 50, nguy cơ động mạch trở nên cứng, hẹp và tích tụ mảng bám có xu hướng tăng lên. Điều này khiến tim phải làm việc nhiều hơn để đưa máu giàu oxy đến các cơ quan, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và nhiều vấn đề tuần hoàn.

Theo 3 bác sĩ tim mạch người Mỹ được tạp chí Parade phỏng vấn, một trong những cách hiệu quả để bảo vệ động mạch là đi bộ nhanh, khoảng 20-30 phút vào hầu hết các ngày trong tuần.

Cách đi bộ được ví như một “đơn thuốc” cho động mạch

Đi bộ nhanh (Ảnh: Getty).

Tiến sĩ Ramy Doss, bác sĩ tim mạch dự phòng tại Trung tâm Y tế Đại học Banner, ví động mạch như “hệ thống đường cao tốc của toàn bộ cơ thể”.

“Động mạch là những ống cơ linh hoạt, có khả năng vận động, đưa máu giàu oxy từ tim đến mọi cơ quan trong cơ thể”, tiến sĩ Doss giải thích.

Theo ông, động mạch khỏe mạnh không chỉ là những đường ống thụ động. Chúng liên tục giãn ra và co lại theo từng nhịp tim. Khi động mạch mất dần độ linh hoạt và mảng bám xuất hiện, tim sẽ phải dùng nhiều sức hơn để bơm máu.

Tiến sĩ Doss so sánh tình trạng này với việc cố bơm nước qua một chiếc vòi bị gập và thu hẹp. Nếu kéo dài, áp lực tăng thêm có thể làm suy yếu chính cơ tim.

Đặc biệt, bác sĩ Tina Shah, chuyên gia tim mạch tại Kaiser Permanente Washington, cho biết sức khỏe động mạch sau tuổi 50 có thể ảnh hưởng lớn đến nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, suy giảm trí nhớ, bệnh thận và các vấn đề tuần hoàn trong những năm tiếp theo.

“Nếu muốn tiếp tục sống khỏe mạnh ở tuổi 60, 70 và lâu hơn nữa, bảo vệ động mạch là điều không thể xem nhẹ”, bác sĩ Shah nhấn mạnh.

Trong số những thói quen có lợi, bà đặc biệt khuyến nghị đi bộ nhanh khoảng 30 phút mỗi ngày.

“Nếu có một thói quen xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn, đó là đi bộ nhanh, duy trì đều đặn trong khoảng 30 phút mỗi ngày”, bác sĩ Shah nói.

Tiến sĩ Doss cũng thường khuyên bệnh nhân trên 50 tuổi đi bộ nhanh từ 20-30 phút vào hầu hết các ngày trong tuần. Ông coi thói quen này quan trọng như một nền tảng điều trị.

“Nếu có thể đóng gói việc đi bộ hằng ngày thành một viên thuốc dành cho động mạch, đó sẽ là loại thuốc tim mạch mạnh nhất và bán chạy nhất trong lịch sử”, tiến sĩ Doss ví von.

Đi bộ nhanh là bài tập tốt cho hệ tim mạch (Ảnh: Getty).

Ông cho rằng dù y học hiện đại đã có nhiều loại thuốc và phương pháp can thiệp tiên tiến, nhưng đi bộ là một trong những điều có thể tạo ra thay đổi lớn nhất cho bệnh nhân trên 50 tuổi lại hoàn toàn không tốn tiền.

Tuy nhiên, phát biểu trên là cách bác sĩ nhấn mạnh giá trị của vận động thường xuyên. Đi bộ không thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị đã được bác sĩ chỉ định.

Đi bộ thế nào mới có lợi cho động mạch?

Không phải cứ đi vài bước chậm rãi là đủ. Các bác sĩ nhấn mạnh người tập nên duy trì tốc độ nhanh vừa phải, khiến nhịp tim tăng nhưng vẫn có thể trò chuyện.

Bác sĩ Shah gọi đây là tốc độ “có thể nói nhưng không thể hát”. Theo bà, mức vận động này phù hợp với vùng cường độ có lợi cho tim và động mạch.

Đi bộ nhanh đều đặn được cho là có thể hỗ trợ giảm độ cứng của động mạch, hạ huyết áp, cải thiện chức năng lớp nội mô lót bên trong mạch máu, tăng cholesterol HDL có lợi và góp phần kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể.

Khi mới tập, có thể bắt đầu với 10 phút mỗi ngày (Ảnh: iStock).

Đối với người chưa quen vận động, bác sĩ Shah khuyên có thể bắt đầu với 10 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần thời gian.

“Ở giai đoạn đầu, sự đều đặn quan trọng hơn cường độ”, bà nói.

Người tập cũng không cần quá ám ảnh với mục tiêu số bước. Duy trì khoảng 7.000-8.000 bước mỗi ngày là tốt, nhưng ngay cả việc tăng thêm khoảng 2.000 bước so với mức vận động thông thường cũng có thể mang lại lợi ích.

Một điểm khác cần lưu ý là không nên đi bộ 30 phút vào buổi sáng rồi ngồi yên suốt phần còn lại của ngày.

“Động mạch không quan tâm bạn đã tập chăm chỉ thế nào vào buổi sáng nếu sau đó ngồi bất động suốt 8 giờ”, tiến sĩ Doss cảnh báo.

Ông khuyến nghị cứ mỗi giờ nên đứng dậy hoặc đi lại khoảng 2 phút để hỗ trợ chức năng mạch máu và khả năng kiểm soát đường huyết.

Ngoài đi bộ, các bác sĩ còn khuyên người trên 50 tuổi quản lý căng thẳng, ưu tiên thực phẩm ít chế biến, áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc DASH và tập sức mạnh khoảng 2 buổi mỗi tuần.