5 cây giữ lộc trước nhà: Một lần bén rễ, hứng lộc trăm năm, trồng càng lâu càng quý giá

Khoảng sân trước nhà không nhất thiết phải trồng những loài cây đang thịnh hành. Nhiều gia đình có sân rộng lại tìm đến các giống cây lâu năm, dáng đẹp, hoa thơm hoặc tán lá nổi bật để tạo dấu ấn riêng cho không gian sống. Trong quan niệm dân gian, cây xanh tốt, thân vững và tán rộng thường tượng trưng cho sự sinh sôi, bền vững. Tuy nhiên, ý nghĩa “giữ lộc” chủ yếu nằm ở cách con người gửi gắm mong muốn về một mái nhà bình yên, đủ đầy; còn giá trị thực tế của cây vẫn là tạo bóng mát, thanh lọc cảnh quan và giúp ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên hơn.

Dưới đây là 5 loài cây có hình dáng đặc biệt, càng trồng lâu càng tạo nên vẻ đẹp riêng.

1. Giáng hương

Không cần đợi đến khi ra hoa, giáng hương đã đủ sức khiến khoảng sân trở nên bề thế nhờ thân cây thẳng, tán cân đối và bộ lá xanh mềm. Loài thường được gọi là giáng hương quả to có tên khoa học Pterocarpus macrocarpus , thuộc họ Đậu, phân bố tự nhiên tại khu vực Đông Dương và thích nghi với kiểu khí hậu nhiệt đới có mùa khô. Điểm khiến giáng hương được ưa chuộng trong cảnh quan là những chùm hoa vàng rực xuất hiện trên nền lá xanh. Khi hoa nở đồng loạt, cây tạo nên một khoảng màu nổi bật nhưng không quá rực rỡ, phù hợp với nhà vườn, biệt thự hoặc khuôn viên có phong cách mộc mạc.

Giáng hương cũng là cây gỗ lớn nên không phù hợp với sân quá nhỏ hoặc vị trí sát móng, sát tường. Gia chủ cần tính trước kích thước của cây khi trưởng thành, giữ khoảng cách hợp lý với công trình và hệ thống điện. Được đặt đúng chỗ, cây càng lâu năm càng cho tán đẹp, trở thành một phần gần như cố định của ngôi nhà.

2. Mộc hương

Có những loài cây gây ấn tượng bằng sắc hoa, nhưng mộc hương lại được nhớ đến trước tiên nhờ mùi thơm. Hoa của cây nhỏ, thường mọc thành từng cụm ở nách lá, vẻ ngoài không phô trương nhưng hương thơm đậm, thường được ví với mùi quả mơ chín. Mộc hương có tên khoa học Osmanthus fragrans , là cây bụi lớn hoặc cây gỗ nhỏ thuộc họ Ô liu. Loài này có nguồn gốc tự nhiên trải dài từ vùng Himalaya đến miền nam Nhật Bản và Đông Dương; lá thường xanh, dày và có bề mặt bóng.

Khác với giáng hương cần một khoảng sân rộng, mộc hương có thể được giữ ở kích thước vừa phải bằng cách cắt tỉa. Cây phù hợp trồng gần lối đi, hiên nhà hoặc bên cổng để mỗi khi hoa nở, hương thơm có thể lan vào không gian sống. Dáng cây chậm rãi, hoa kín đáo nhưng thơm lâu cũng là lý do mộc hương thường được liên tưởng tới sự thanh nhã và bền vững hơn là vẻ giàu sang phô bày.

3. Sala, còn gọi là cây đầu lân

Nếu muốn khoảng sân có một loài cây thực sự khác biệt, sala là cái tên khó bỏ qua. Hoa không chỉ mọc trên đầu cành mà phát triển thành những chùm dài từ thân cây, mang màu hồng đỏ pha vàng cùng cấu tạo nhị hoa rất đặc biệt. Khi hoa nở dày, phần thân già tưởng như khô cứng lại trở thành nơi rực rỡ nhất của cây. Loài cây thường được gọi là sala hoặc đầu lân tại Việt Nam có tên khoa học Couroupita guianensis . Cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, không phải cây bản địa châu Á. Quả hình cầu, vỏ cứng, kích thước lớn nên cây còn được gọi bằng tên tiếng Anh là “cannonball tree” - cây đạn đại bác.

Chính đặc điểm quả lớn cũng đòi hỏi người trồng phải lựa chọn vị trí cẩn thận. Không nên đặt sala ngay trên lối đi, chỗ đỗ xe, sân chơi của trẻ nhỏ hoặc quá sát cửa chính vì quả già có thể rơi xuống với lực mạnh. Cây phù hợp hơn với một góc sân rộng, ít người qua lại, nơi người trồng có thể thưởng thức hoa mà vẫn bảo đảm an toàn. Đây là trường hợp cây đẹp và độc đáo, nhưng không thể chỉ chọn theo ý nghĩa tượng trưng mà bỏ qua đặc tính sinh học.

4. Lim xẹt

Mùa cây bình thường, lim xẹt cho bóng mát bằng tán lá gồm nhiều lá chét nhỏ, tạo cảm giác nhẹ và thoáng. Đến mùa hoa, toàn bộ diện mạo thay đổi: từng chùm vàng nổi lên trên tán, khiến khoảng sân sáng hẳn mà không cần thêm nhiều cây trang trí khác.

Lim xẹt có tên khoa học Peltophorum pterocarpum , thuộc họ Đậu. Phạm vi phân bố tự nhiên của cây kéo dài từ Đông Dương đến miền bắc Australia, chủ yếu tại vùng nhiệt đới có mùa khô. Cây ưa nơi có nhiều ánh sáng và có thể sinh trưởng trên một số loại đất khác nhau, nhưng phát triển tốt hơn ở đất thoát nước. Loài cây này thường xuất hiện ở đường phố và công viên bởi khả năng tạo tán rộng. Vì vậy, khi đưa lim xẹt vào sân nhà, gia chủ cần coi đây là cây bóng mát lâu dài chứ không phải một cây cảnh nhỏ có thể tùy ý di chuyển. Sân phải đủ rộng, cây cần được định tán từ sớm và kiểm tra cành định kỳ. Khi được chăm đúng cách, lim xẹt mang đến vẻ mềm mại vào ngày thường và một mùa hoa vàng rất dễ nhận ra.

5. Giổi xanh

Giổi xanh không phải loài cây thường được mua về chỉ để ngắm trong vài năm. Đây là cây gỗ lớn, sống lâu, càng trưởng thành càng thể hiện rõ vẻ chắc khỏe qua thân thẳng, tán xanh và dáng đứng vững chãi. Tên khoa học được chấp nhận hiện nay của giổi xanh là Magnolia mediocris ; tên Michelia mediocris từng được sử dụng trước đây và hiện được xem là tên đồng nghĩa. Loài này phân bố tự nhiên từ miền nam Trung Quốc đến Đông Dương, trong đó có Việt Nam, và chủ yếu sinh trưởng trong vùng rừng nhiệt đới ẩm.

So với những loài cây hoa cảnh thông thường, nét cuốn hút của giổi xanh đến từ sắc lá ổn định và hình thái của một cây rừng thực thụ. Tuy vậy, chính tiềm năng trở thành cây lớn khiến giổi xanh chỉ thích hợp với nhà vườn, khuôn viên rộng hoặc công trình có khoảng lùi lớn. Trồng cây trong sân hẹp, sát mái nhà hay đường dây điện có thể tạo ra nhiều bất tiện về sau.