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Ăn cơm trắng cũng bổ nếu dùng 2 thứ nước quen thuộc này thay nước lọc khi nấu

| | Sống

Ăn cơm trắng cũng bổ nếu dùng 2 thứ nước quen thuộc này thay nước lọc khi nấu

Thay vì dùng nước lọc thông thường, việc biến tấu nồi cơm bằng 2 loại nước quen thuộc này sẽ giúp hạt cơm dẻo thơm, nâng tầm dinh dưỡng vượt trội.

Cơm trắng quen là thế, bữa nào cũng ăn nhưng hầu hết mọi người đều ai nghĩ rằng chỉ đơn giản để cung cấp năng lượng, ăn cho no bụng chứ không giống các món ăn kèm hay món dùng bồi bổ.

Nếu chỉ nấu bằng nước lọc, hạt cơm đôi khi sẽ khá nhạt nhẽo và nhanh làm bạn ngán. Tuy nhiên, chỉ cần thực hiện một sự thay đổi nhỏ bằng việc thay thế nước lọc bằng 2 loại nước vô cùng quen thuộc dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng biến bát cơm trắng bình dị thành món ngon và "thuốc bổ" cho cả gia đình.

1. Nước dùng gà: Cơm thơm dẻo đậm đà, bổ sung đa dạng khoáng chất

Nếu bạn là tín đồ của hương vị đậm đà, việc dùng nước dùng gà thay cho nước lọc chính là tuyệt chiêu không thể bỏ qua.

Chuyên gia dinh dưỡng Andrea Vaughan (Mỹ), người sáng lập trang ẩm thực Homemade for Elle , tiết lộ rằng nước dùng gà được ninh hầm kỹ vốn chứa sẵn vô số hợp chất tự nhiên, đôi khi có thyêm thảo mộc và gia vị. Khi nấu, từng hạt gạo sẽ từ từ hấp thụ dòng nước dùng đậm đà này, nở bung dẻo thơm và ngấm sâu hương vị phong phú từ bên trong mà không cần nêm nếm cầu kỳ.

Ăn cơm trắng cũng bổ nếu dùng 2 thứ nước quen thuộc này thay nước lọc khi nấu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không chỉ bùng nổ vị giác, sự kết hợp này còn mang lại giá trị dinh dưỡng vô cùng vượt trội cho sức khỏe:

- Tăng cường protein và dưỡng chất: Nước dùng gà bổ sung thêm hàm lượng đạm dễ hấp thu cùng chuỗi axit amin thiết yếu vào tinh bột, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng và tạo cảm giác no lâu hơn.

- Cung cấp khoáng chất thiết yếu: Nguồn khoáng chất tự nhiên như canxi, magie, phốt pho và kali giải phóng từ xương gà trong quá trình hầm sẽ ngấm trực tiếp vào hạt cơm, hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe và cân bằng điện giải.

- Bổ sung vitamin nhóm B và collagen: Lượng collagen hòa tan cùng các vitamin có trong nước dùng giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Để hạt cơm đạt độ bóng mượt và tơi xốp hoàn hảo, bạn có thể áp dụng mẹo thả thêm một chút bơ lạt hoặc tỏi băm nhỏ vào nồi trước khi đậy nắp. Lớp mỡ tự nhiên sẽ bao bọc từng hạt gạo, giúp cơm không bị dính dính vào nhau mà vẫn giữ trọn độ ẩm. Lưu ý là không nên dùng nước dùng gà quá đặc hoặc có quá nhiều gia vị, thảo dược để nấu cơm nhé.

Đối với những người ăn chay, việc thay thế bằng nước dùng rau củ ninh từ củ cải, cà rốt hay nấm hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả dinh dưỡng và vị ngon ngọt thanh mát tương tự.

2. Sữa đậu nành: Sự kết hợp hoàn hảo tạo nên nguồn dinh dưỡng "như thịt"

Sử dụng loại nước trắng đục quen thuộc là sữa đậu nành không đường để nấu cơm đang trở thành xu hướng dưỡng sinh rất được ưa chuộng.

Bác sĩ Zhang Yongsheng thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc) phân tích rằng gạo vốn chứa ít protein và lysine nhưng lại giàu methionin. Ngược lại, đậu nành rất giàu protein, lysine nhưng thiếu methionin. Khi kết hợp cơm với sữa đậu nành, các dưỡng chất này hỗ trợ hoàn hảo cho nhau, tạo nên nguồn protein chất lượng cao không kém gì một số loại thịt động vật.

Ăn cơm trắng cũng bổ nếu dùng 2 thứ nước quen thuộc này thay nước lọc khi nấu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ông cho rằng nếu nấu đúng cách, món cơm này còn mang lại nhiều giá trị sức khỏe tuyệt vời:

- Tốt cho người bệnh tiểu đường: Chất xơ và protein thực vật trong sữa đậu nành giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, giữ cho lượng đường trong máu tăng ổn định sau khi ăn.

- Bảo vệ hệ xương khớp: Cung cấp nguồn canxi thực vật dồi dào, cực kỳ thích hợp cho người không dung nạp lactose, giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

- Tốt cho tim mạch và làn da: Hỗ trợ giảm mỡ máu, cải thiện huyết áp, đồng thời dưỡng huyết giúp da mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, để món cơm đạt độ ngon và bảo toàn tối đa dưỡng chất, bạn cần bỏ túi một vài lưu ý nhỏ. Nên pha loãng sữa đậu nành không đường với nước lọc theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2. Lượng chất lỏng cho vào nên nhỉnh hơn nước lọc bình thường một chút. Khi cơm chín, hãy xới đều và để cơm nghỉ 5 - 10 phút. Không nên vo gạo quá kỹ làm mất lớp cám chứa vitamin B1, B2, B6 và khoáng chất. Chỉ nên vo nhẹ 1 lần để làm sạch bụi bẩn.

Ngoài ra, không nên ăn liên tục quá nhiều để tránh gây đầy bụng hoặc tạo gánh nặng cho thận. Những người dị ứng đậu nành, suy thận nặng hoặc đang mắc bệnh tiêu hóa cấp tính nên tránh dùng loại cơm này.

Tổng hợp

Theo Chiến My

Thanh niên Việt

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