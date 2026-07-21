Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người cha đau đớn nhìn vợ và hai con bị dòng nước dữ cuốn đi

Đã 4 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại bản Chít (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) vẫn nằm điều trị với cơ thể đầy thương tích. Thế nhưng, những vết bầm tím do đất đá và cây gỗ va đập không thể đau bằng mất mát mà anh đang gánh chịu. Chỉ trong ít phút của buổi sáng định mệnh 17/7, người đàn ông ấy đã mất đi người vợ cùng hai con nhỏ.

Nằm trên giường bệnh, anh Hải kể, rạng sáng hôm xảy ra lũ, khi cả gia đình còn đang ngủ thì vợ anh phát hiện nước bắt đầu tràn vào nhà. Anh lập tức chạy ra ngoài tìm dây thừng để buộc vào gốc cây làm điểm bám, nhưng nước dâng quá nhanh, đồ đạc nổi kín lối khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng. Khi quay trở lại, cả gia đình đã bị dòng nước bao vây.

Anh Nguyễn Thanh Hải là một trong số ít người thoát chết sau khi bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

“Cả nhà chỉ biết ôm chặt lấy nhau, nép vào góc tường. Ít phút sau, bức tường phía sau đổ sập, tất cả bị cuốn xuống dòng nước đục ngầu”, anh nghẹn ngào nhớ lại.

Giữa dòng lũ cuồn cuộn, anh vẫn nghe rõ tiếng người vợ tuyệt vọng gọi: “Anh ơi, cứu Trường với!”. Trước mắt anh, cậu con trai út chìm rồi lại nổi giữa dòng nước, đầu bê bết máu. Anh cố vươn tay gọi con nhưng dòng lũ quá mạnh, cuốn tất cả đi chỉ trong khoảnh khắc.

Ngay lúc đó, chính anh cũng bị nước cuốn trôi. Đất đá, cây gỗ liên tục va đập khiến anh gần như bất tỉnh. Sau nhiều lần bị nhấn chìm, anh may mắn bám được vào một gò đất giữa dòng. Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, gò đất tiếp tục bị nước lũ đánh sập. Anh lại bị cuốn đi gần 2 km trước khi bám được vào một mô đất khác.

Những vết thương do dòng lũ dữ để lại trên cơ thể anh Hải.

Một mình giữa dòng nước xiết, chân tay tê cứng vì lạnh, anh chỉ biết chờ đợi trong sợ hãi. May mắn, chiếc điện thoại trong túi vẫn còn hoạt động. Anh vội gửi định vị cho người bạn tên Tuấn cầu cứu.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng cùng người dân lần theo tín hiệu tìm đến. Giữa dòng nước chảy xiết, mọi người phải nắm chặt tay nhau tạo thành “dây người” mới đưa được anh vào bờ. Điều đầu tiên anh thều thào sau khi được cứu là lời khẩn cầu: “Tìm vợ con cho anh với...” .

Trong khi anh Hải giành giật sự sống, lúc 8 giờ 18 phút, người em gái là chị Phạm Thị Thủy nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh trai. Chị cùng chồng và mẹ lập tức chạy đến căn nhà ven Quốc lộ 32, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, trước mắt họ chỉ còn bãi đất trống. Ngôi nhà, xưởng xay xát và toàn bộ tài sản đã bị dòng lũ mang theo đất đá, cây rừng từ thượng nguồn cuốn sạch.

Mỗi ký ức về chị dâu và hai đứa cháu lại khiến chị Thủy quặn lòng, không thể cầm được nước mắt.

Phép màu cuối cùng đã không xảy ra. Ngày 18/7, gia đình lần lượt tìm thấy thi thể người vợ và cậu con trai út của anh Hải. Đến ngày 20/7, thi thể cô con gái lớn 10 tuổi mới được đưa về. Cháu là học sinh xuất sắc, vừa đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, mới được đoàn tụ với mẹ đúng hai ngày trước khi thảm họa ập xuống.

Điều khiến chị Thủy day dứt nhất là cuộc gọi video cuối cùng. Qua màn hình điện thoại, chị vẫn thấy cháu gái bám chặt cánh cửa, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Chỉ ít phút sau, mọi liên lạc hoàn toàn cắt đứt.

Hiện anh Hải vẫn tiếp tục điều trị chấn thương. Điều đáng lo nhất là cú sốc tinh thần sau khi mất cùng lúc người vợ và hai con. Cha anh, ông Phạm Trường Giang, cho biết trước mắt gia đình sẽ đón anh Hải về chăm sóc, còn chuyện dựng lại nhà cửa hay tài sản sẽ tính sau.

“Khi mọi người rời đi, căn nhà trở nên vắng lặng mới là lúc nỗi đau thực sự hiện rõ”, người thân anh Hải nghẹn ngào.

Trận lũ đã cuốn đi ngôi nhà, tài sản tích góp bao năm và cả mái ấm của người đàn ông 35 tuổi. Phía trước vẫn là hành trình dài để chữa lành những vết thương trên thân thể, nhưng có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để anh có thể học cách sống tiếp với khoảng trống mà thiên tai đã để lại.