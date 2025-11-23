Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

23-11-2025 - 23:13 PM | Sống

Sau cơn lũ lịch sử, rất nhiều vật dụng, tài sản của người dân Nha Trang bị hư hỏng phải vứt bỏ tạo nên lượng rác rất lớn.

CLIP: Nhiều tuyến đường ở Nha Trang còn "ngập" trong rác

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 1.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, các phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang là những điểm ngập nặng. Hình ảnh rác thải được tập kết hai bên đường Nguyễn Khuyến, lẫn với bùn đất do lũ kéo về.

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 2.

Sau lũ, nhiều tài sản của người dân như tủ gỗ, bàn ghế, nệm, chăn màn, thiết bị điện tử... ngâm trong nước nhiều ngày bị hư hỏng phải bỏ.

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 3.

Một trong hàng trăm điểm tập kết rác sau lũ trên đường 23 Tháng 10, đoạn gần cầu Dứa vào chiều 23-11. "Nước lên nhanh, tôi vừa kê đồ đạc lên cao thì nước cũng dâng theo, không còn cách nào khác phải bỏ đó để lên cao tránh lũ cho an toàn" - người dân đường 23 Tháng 10 cho biết.

Để sớm ổn định cuộc sống, những ngày này, nhiều dân phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang phải dồn lực để dọn rác, mọi hoạt động buôn bán phải dừng lại.

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 7.

Chuối và hoa của người phụ nữ sống gần chợ Vĩnh Thái bị "nhuộm" màu bùn đất, phải dùng nước rửa sạch trước khi bán cho người dân.

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 8.
Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 9.
Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 10.

Lũ ngập quá sâu, hàng trăm xe của người dân để trong nhà cũng chìm trong nước. Sau lũ, hàng ngàn xe máy cần tìm nơi sửa, các tiệm sửa xe làm việc cật lực vẫn không xuể.

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 11.
Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 12.

Một điểm bán dép, quần áo may sẵn trên đường 23 Tháng 10 tấp nập người mua. Sau lũ, đây là những mặt hàng thiết yếu vì rất nhiều hộ dân không kịp di dời đồ đạc, cũng chưa kịp giặt phơi.

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 13.

Nhóm thiện nguyện đi xe tải phát chăn cho người dân ở Nha Trang.

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 14.
Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử- Ảnh 15.

Để sớm ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng, trong đó có nhiều dân quân và các chiến sĩ quân đội đã tỏa ra nhiều con đường giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử vừa qua.

“Con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ, nếu có chuyện gì nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha”

Theo Trường Nguyên

NLĐ

