Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách các xã, phường có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

22-11-2025 - 22:33 PM | Sống

Danh sách các xã, phường có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Ngày 22/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở một số xã, phường trong 6 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24h qua (từ 17h ngày 21/11 đến 17h ngày 22/11), khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại một số địa phương: Sông Hinh 128,1mm, thôn 10 xã Ea M Doal 98mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 66,6mm, Đại Lãnh 76,3mm (Khánh Hoà); Đạ Chais 44,6mm (Lâm Đồng)...

Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Danh sách các xã, phường có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới- Ảnh 1.

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Đặc biệt, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc xảy ra tại nhiều xã/phường. Các cơ quan chức năng tại địa phương ảnh hưởng cần rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở xảy ra tại các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk gồm: Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh; Buôn Đôn, Cư M’ta, Ea Drăng, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Khăl, Ea Rốk, Ea Súp, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Sơn Thành, Vân Hòa, Yang Mao.

Tại Khánh Hòa gồm: Bắc Khánh Vĩnh, Đại Lãnh, Diên Thọ, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Suối Hiệp, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông, Vạn Ninh, Vạn Thắng.

Tại Lâm Đồng gồm: Đam Rông 4, D'Ran, Lạc Dương, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Lang Biang - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực.

Danh sách các xã, phường có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới- Ảnh 2.

Các xã, phường có nguy cơ bị sạt lở.

Danh sách các xã, phường có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới- Ảnh 3.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống

Theo TIẾN THẮNG/VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông 37 tuổi ở Hà Nội "nhận kết đắng" sau trận pickleball

Người đàn ông 37 tuổi ở Hà Nội "nhận kết đắng" sau trận pickleball Nổi bật

Có một ĐH được mệnh danh là "trường của những người nói tất cả thứ tiếng trên thế giới", khuôn viên mùa thu đẹp hơn phim

Có một ĐH được mệnh danh là "trường của những người nói tất cả thứ tiếng trên thế giới", khuôn viên mùa thu đẹp hơn phim Nổi bật

1 đề xuất giáo dục MỚI nhận hơn 35 nghìn lượt like trên MXH, nhiều phụ huynh ủng hộ, mong sớm được thông qua!

1 đề xuất giáo dục MỚI nhận hơn 35 nghìn lượt like trên MXH, nhiều phụ huynh ủng hộ, mong sớm được thông qua!

22:30 , 22/11/2025
Đề xuất phạt tới 2 tỉ đồng với hành vi dùng AI sau

Đề xuất phạt tới 2 tỉ đồng với hành vi dùng AI sau

22:18 , 22/11/2025
Anh trai bật khóc vì làm em ngã, nhưng hành động nhỏ của người bố khiến triệu người thốt lên: "Chuẩn ông bố 100 điểm"

Anh trai bật khóc vì làm em ngã, nhưng hành động nhỏ của người bố khiến triệu người thốt lên: "Chuẩn ông bố 100 điểm"

22:06 , 22/11/2025
Tin tức mới nhất về đàn cá Koi vài trăm triệu bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

Tin tức mới nhất về đàn cá Koi vài trăm triệu bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

22:04 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên