Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại

22-11-2025 - 20:42 PM | Sống

Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại

Điện thoại có pin, người dân vùng lũ nhanh chóng liên hệ với gia đình để thông báo tình hình hiện tại.

Trên mạng xã hội hôm nay (22/11) liên tục chia sẻ bức ảnh người dân ở Nha Trang sạc điện thoại trên xe bán tải màu đỏ. Hành động của chủ chiếc xe nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến dư luận không khỏi cảm kích.

"Trong hình là xe của anh Mẫn Phan từ TP. Hồ Chí Minh chạy xe ra chở đồ tiếp tế và cho người dân sạc nhờ điện thoại di động vì Nha Trang mất điện 3 ngày nay và mấy ngày nay chắc hẳn mọi người sẽ thi thoảng bắt gặp các bài đăng của anh em hội nhóm bán tải các tỉnh thành khắp Việt Nam hỗ trợ chở hàng hoá nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào. Cám ơn tất cả các anh bán tải trên khắp cả nước", những dòng chia sẻ trên một hồi nhóm hơn triệu thành viên.

Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại- Ảnh 1.

Người dân tập trung xung quanh xe bán tải màu đỏ để sạc điện thoai.

Được biếtm anh Mẫn Phan cùng đội cứu trợ từ TP HCM đã có mặt tại Nha Trang. Anh và đội của mình mang theo nguồn điện để người dân sạc điện thoại, gọi về cho gia đình sau những ngày mưa lũ.

Thông tin trên báo Lao Động ngày 22/11, anh Mẫn Phan cho biết, nước lũ đã rút, các nhóm thiện nguyện, lực lượng cứu hộ và quân đội đã tiếp cận nhiều khu vực bị cô lập để hỗ trợ bà con. Khi nhu yếu phẩm đã được cung cấp, việc có điện và sóng internet trở thành nhu cầu thiết yếu, giúp người dân liên lạc, nắm thông tin và gọi hỗ trợ khi cần.

Nhóm thiện nguyện đã lái xe bán tải, mang theo nguồn điện đến từng hộ dân.

Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại- Ảnh 2.

Người đàn ông chạy xe từ TP. Hồ Chí Minh vào Nha Trang để người dân vùng lũ sạc nhờ điện thoại- Ảnh 3.

Người dân gọi điện thoại cho người thân để cập nhật tình hình mưa lũ.

Sáng 21/11, tại tỉnh Khánh Hòa, nước lũ đã rút dần song vẫn còn ngập diện rộng. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để đưa người dân mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn. Nhiều người dân cùng các đoàn cứu trợ cũng cấp tập huy động nhu yếu phẩm, nước và phương tiện các loại để hỗ trợ người dân đang bị cô lập.

Ở một số khu vực, nơi nước đã rút, người dân cũng đã trở về để kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp và cố gắng cứu vợt những gì còn sót lại. Những con phố bình thường nhộn nhịp, tấp nập nay phủ đầy bùn non, trơn trượt. Hai bên đường, nước đã rút hết, trở thành nơi người dân tập kết những đồ đạc hư hỏng mang từ trong nhà ra để lau chùi và thu dọn.

Hơn 3 ngày trước, trận lũ lịch sử dâng cao trong đêm đã khiến nhiều xã, phường ở Khánh Hòa chìm trong nước, có nơi lũ dâng cao 3-4m. Phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hàng nghìn người bị cô lập trong vùng ngập lụt.

3 ngày 2 đêm kẹt trên tàu Quảng Ngãi - TP.HCM ngày lũ lụt: Có những ấm áp rất Việt Nam!

Theo Hương Trà (T/H)

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông 37 tuổi ở Hà Nội "nhận kết đắng" sau trận pickleball

Người đàn ông 37 tuổi ở Hà Nội "nhận kết đắng" sau trận pickleball Nổi bật

Có một ĐH được mệnh danh là "trường của những người nói tất cả thứ tiếng trên thế giới", khuôn viên mùa thu đẹp hơn phim

Có một ĐH được mệnh danh là "trường của những người nói tất cả thứ tiếng trên thế giới", khuôn viên mùa thu đẹp hơn phim Nổi bật

Đại học Mỹ cảnh báo: Máy sấy tay trong WC giống như máy hút bụi, hút vi khuẩn từ bồn cầu và thổi vào tay người

Đại học Mỹ cảnh báo: Máy sấy tay trong WC giống như máy hút bụi, hút vi khuẩn từ bồn cầu và thổi vào tay người

20:18 , 22/11/2025
4 loại cá ăn nhiều "phá gan", ngon bổ mấy cũng hạn chế

4 loại cá ăn nhiều "phá gan", ngon bổ mấy cũng hạn chế

19:48 , 22/11/2025
Đứng một chân kiểm tra nguy cơ đột quỵ có thật sự đáng tin?

Đứng một chân kiểm tra nguy cơ đột quỵ có thật sự đáng tin?

19:10 , 22/11/2025
2 con giáp được lộc trời gõ cửa trước Tết Nguyên đán, 1 con giáp nên đi chậm để khỏi mất tiền oan

2 con giáp được lộc trời gõ cửa trước Tết Nguyên đán, 1 con giáp nên đi chậm để khỏi mất tiền oan

19:05 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên