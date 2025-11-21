Danh sách 15 điểm nhận hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ tại TP HCM: Người dân có thể mang quần áo, nhu yếu phẩm đến đâu?

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, hiện các địa phương vùng lũ đang thiếu nghiêm trọng quần áo mới hoặc cũ còn sử dụng được và nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu. Đây là những mặt hàng người dân cần ngay để ổn định cuộc sống trong giai đoạn khẩn cấp.

MTTQ Việt Nam TP HCM ưu tiên tiếp nhận quần áo mới hoặc quần áo cũ đã được giặt sạch, phơi khô và phân loại rõ ràng theo nhóm nam, nữ, trẻ em. Ngoài ra, các loại nhu yếu phẩm như mì gói, thực phẩm đóng hộp, gạo, nước uống, chăn, mền, áo mưa... cần phải còn hạn sử dụng và bao bì nguyên vẹn.

Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Điểm tiếp nhận tập trung đặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, Quận 1. Người dân và đơn vị có nhu cầu liên hệ đồng chí Kỳ Nam qua số điện thoại 093 926 84 68 để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận được Mặt trận thông báo cụ thể như sau. Trong chiều ngày 21 tháng 11 năm 2025 và sáng ngày 22 tháng 11 năm 2025, các đơn vị được đề nghị chuyển hàng về trước 10 giờ. Mặt trận Thành phố cũng mở Đợt 2, tiếp tục nhận hàng cứu trợ đến trước 10 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, cộng đồng doanh nghiệp và người dân khẩn trương vận động, đóng góp và chuyển hàng về điểm tiếp nhận. Sự chung tay kịp thời của toàn xã hội sẽ góp phần hỗ trợ các tỉnh vùng bão lũ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, được sự đồng ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM về việc phối hợp triển khai điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thông tin bổ sung về điểm tiếp nhận hàng hóa tại 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1