Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 15 điểm nhận hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ tại TP HCM: Người dân có thể mang quần áo, nhu yếu phẩm đến đâu?

21-11-2025 - 23:28 PM | Sống

Danh sách 15 điểm nhận hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ tại TP HCM: Người dân có thể mang quần áo, nhu yếu phẩm đến đâu?

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM vừa phát đi thông báo gửi tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chung tay hỗ trợ đồng bào tại các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão và lũ lụt.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, hiện các địa phương vùng lũ đang thiếu nghiêm trọng quần áo mới hoặc cũ còn sử dụng được và nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu. Đây là những mặt hàng người dân cần ngay để ổn định cuộc sống trong giai đoạn khẩn cấp.

MTTQ Việt Nam TP HCM ưu tiên tiếp nhận quần áo mới hoặc quần áo cũ đã được giặt sạch, phơi khô và phân loại rõ ràng theo nhóm nam, nữ, trẻ em. Ngoài ra, các loại nhu yếu phẩm như mì gói, thực phẩm đóng hộp, gạo, nước uống, chăn, mền, áo mưa... cần phải còn hạn sử dụng và bao bì nguyên vẹn.

Danh sách 15 điểm nhận hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ tại TP HCM: Người dân có thể mang quần áo, nhu yếu phẩm đến đâu?- Ảnh 1.

Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Điểm tiếp nhận tập trung đặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, Quận 1. Người dân và đơn vị có nhu cầu liên hệ đồng chí Kỳ Nam qua số điện thoại 093 926 84 68 để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận được Mặt trận thông báo cụ thể như sau. Trong chiều ngày 21 tháng 11 năm 2025 và sáng ngày 22 tháng 11 năm 2025, các đơn vị được đề nghị chuyển hàng về trước 10 giờ. Mặt trận Thành phố cũng mở Đợt 2, tiếp tục nhận hàng cứu trợ đến trước 10 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, cộng đồng doanh nghiệp và người dân khẩn trương vận động, đóng góp và chuyển hàng về điểm tiếp nhận. Sự chung tay kịp thời của toàn xã hội sẽ góp phần hỗ trợ các tỉnh vùng bão lũ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, được sự đồng ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM về việc phối hợp triển khai điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thông tin bổ sung về điểm tiếp nhận hàng hóa tại 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1

Danh sách 15 điểm nhận hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ tại TP HCM: Người dân có thể mang quần áo, nhu yếu phẩm đến đâu?- Ảnh 2.

Tấm lòng của Mỹ Tâm

PV

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an chỉ rõ 1 cách để tránh bị lừa đảo qua mã QR

Công an chỉ rõ 1 cách để tránh bị lừa đảo qua mã QR Nổi bật

3 ngày 2 đêm kẹt trên tàu Quảng Ngãi - TP.HCM ngày lũ lụt: Có những ấm áp rất Việt Nam!

3 ngày 2 đêm kẹt trên tàu Quảng Ngãi - TP.HCM ngày lũ lụt: Có những ấm áp rất Việt Nam! Nổi bật

Cha và mẹ, ai ảnh hưởng đến tính cách, nghề nghiệp, hôn nhân của con hơn? Hoá ra từ trước đến nay chúng ta HIỂU SAI mất rồi!

Cha và mẹ, ai ảnh hưởng đến tính cách, nghề nghiệp, hôn nhân của con hơn? Hoá ra từ trước đến nay chúng ta HIỂU SAI mất rồi!

23:24 , 21/11/2025
Shipper nhận giao gói trà nặng bất thường, mở ra lại thấy 4 cây vàng liền báo cảnh sát

Shipper nhận giao gói trà nặng bất thường, mở ra lại thấy 4 cây vàng liền báo cảnh sát

23:00 , 21/11/2025
Thường xuyên chia sẻ 3 điều này lên Zalo là biểu hiện của EQ thấp

Thường xuyên chia sẻ 3 điều này lên Zalo là biểu hiện của EQ thấp

22:45 , 21/11/2025
Mang "quả ngô" đi thẩm định cổ vật bị chuyên gia phán là đồ giả, cụ ông cười khẩy nói: "Có biết tôi là ai không?"

Mang "quả ngô" đi thẩm định cổ vật bị chuyên gia phán là đồ giả, cụ ông cười khẩy nói: "Có biết tôi là ai không?"

22:40 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên