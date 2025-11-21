Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tấm lòng của Mỹ Tâm

Hành động của nữ ca sĩ khiến nhiều người xúc động.

Trong bối cảnh mưa lũ lịch sử đang hoành hành tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, giọng ca "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm một lần nữa lay động trái tim công chúng bằng nghĩa cử cao đẹp. Chiều 21-11-2025, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thông báo đã chuyển 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk – một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt, mưa lớn kéo dài.

"Một chút tấm lòng xin chia sẻ đến bà con tỉnh Đắk Lắk. Xin Ơn Trên che chở phù hộ cho bà con đang bị mưa lũ được bình an!" – Mỹ Tâm viết kèm theo thông báo chuyển khoản qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Lời chia sẻ giản dị, chân thành nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác từ fan hâm mộ và cộng đồng mạng. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Chị Tâm không chỉ hát hay mà còn sống đẹp, luôn âm thầm giúp đỡ bà con", hay "Cảm ơn chị vì đã là chỗ dựa tinh thần cho những mảnh đời khó khăn".

Tấm lòng của Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua gây ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất tại nhiều khu vực, đặc biệt là xã Yang Mao, Cư Pui, Tây Hòa, Đức Bình, phường Xuân Đài, phường Sông Cầu… Trước diễn biến phức tạp trên, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tập trung triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, di dời bà con đến nơi an toàn.

Số tiền 100 triệu đồng từ Mỹ Tâm không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Trước đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã chung tay như Hòa Minzy (100 triệu đồng), nhạc sĩ Bùi Công Nam (100 triệu đồng), vợ chồng Quang Hải (250 triệu đồng)..., tạo nên làn sóng sẻ chia rộng khắp.

Năm 2025 đánh dấu một năm Mỹ Tâm đặc biệt tích cực trong các hoạt động từ thiện. Khoản ủng hộ này đánh dấu lần thứ 5 trong năm 2025 mà Mỹ Tâm gửi tiền trực tiếp tới các quỹ cứu trợ đồng bào vùng thiên tai trong đợt bão lũ tháng 9 tới tháng 11 năm 2025, tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Tấm lòng của Mỹ Tâm- Ảnh 2.

Là người con miền Trung sinh ra tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm luôn gắn bó sâu sắc với quê hương qua những hoạt động thiện nguyện âm thầm. Nhiều khán giả để lại bình tuận lại chia sẻ của nữ ca sĩ: Trân quý tấm lòng vàng của ca sĩ Mỹ Tâm.

Hành trình thiện nguyện của Mỹ Tâm không chỉ là những con số mà còn là bài học về lòng nhân ái. Trong năm đầy biến động 2025, cô tiếp tục là nguồn cảm hứng, nhắc nhở rằng mỗi tấm lòng sẻ chia đều có thể thay đổi cuộc đời ai đó. Hy vọng, với sự chung tay của toàn xã hội, đồng bào Đắk Lắk sẽ sớm vượt qua khó khăn, trở lại với cuộc sống bình yên.

