Không ai như Hòa Minzy

Trong bối cảnh thiên tai đang hoành hành, khiến đồng bào Đắk Lắk rơi vào cảnh khó khăn, đêm 20/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Đắk Lắk đã thông báo thông tin tiếp nhận Ủng hộ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cụ thể:

Hình thức tiếp nhận bằng chuyển khoản: (mọi người cần ghi đúng tên tài khoản, nội dung ghi rõ: (Ủng hộ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13 gây ra)).

Tên tài khoản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Số tài khoản: 5200111103333

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Ngay sau bài chia sẻ của Thông tin Chính Phủ, ca sĩ Hòa Minzy đã có phản hồi lập tức. Cô nhanh chóng có những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Hoà Minzy xin được chia sẻ cùng nhân dân Đắk Lắk, với tất cả những gì đã đang xảy ra mong bà con toàn tỉnh ngay trước mắt là được bình an, không 1 ai bị bỏ lại, không 1 ai mất tích hay bị thương. Làm ơn hãy an toàn bà con nhé".

Không dừng lại ở lời kêu gọi, Hòa Minzy đã chuyển khoản 100 triệu đồng trực tiếp tới các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, nhằm hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

Hành động này một lần nữa khẳng định giọng ca Bắc Bling không chỉ tài năng trên sân khấu mà còn là tấm gương nhân ái. Trước đó, Hòa Minzy đã nhiều lần ủng hộ các hoạt động từ thiện, từ hỗ trợ đồng bào miền Trung, Nghệ An đến các tỉnh vùng cao chịu ảnh hưởng thiên tai, với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. "Mình không giàu có gì, nhưng những gì có thể làm, mình sẽ làm ngay", Hòa Minzy từng chia sẻ.

Thời gian qua Hoà Minzy cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai. Trước đó, cô đã gửi ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai trong năm 2025 nhiều lần, số tiền lên tới cả tỷ đồng. Những hành động âm thầm nhưng thiết thực của Hoà Minzy cho thấy trách nhiệm xã hội và tấm lòng hướng về cộng đồng của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng cô đang viết tiếp hình ảnh đẹp của một nghệ sĩ trẻ vừa có tài năng, vừa có trái tim ấm áp.

Cộng đồng mạng nhanh chóng lan tỏa thông tin, gửi lời cảm ơn đến nữ ca sĩ và kêu gọi thêm nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay. Hiện tại, tình hình tại Đắk Lắk vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương ứng phó, hy vọng sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp bà con sớm ổn định.

