Hòa Minzy công khai tin nhắn của Văn Toàn, chuyển trả luôn 300 triệu

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi đăng dòng trạng thái trả nợ cho cầu thủ Nguyễn Văn Toàn - người bạn thân lâu năm của cô. Giọng ca Rời bỏ viết:

"Cũng đến ngày phải trả nợ rồi – chủ nợ khổ nhất thế giới. Ủa hôm trước status xây nhà, xin đồ em đã chặn nó rồi, ai gửi cho nó đấy, làm nó ráo riết đòi nợ em đây haha. Còn một khoản bé bé nữa thôi là hết nha bạn. Cuối năm tôi vui thì tôi trả nốt".

Kèm theo dòng chia sẻ hóm hỉnh, Hòa Minzy đăng ảnh chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng cho Văn Toàn, cùng đoạn tin nhắn qua lại giữa hai người. Trong đó, cầu thủ gốc Hải Dương nhắn:

"Mới đi lại được bình thường thôi. Mà xin số tài khoản thì gửi tiền đi chứ, nghèo rồi". Dưới phần bình luận, Hòa Minzy lại dí dỏm chia sẻ thêm: "Sắp xây nhà rồi, phải bơm cho bạn tý để còn có quà tân gia".

Status của Hòa Minzy.

Hòa Minzy và Văn Toàn.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều tương tác từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận trêu chọc, khen ngợi sự đáng yêu và thân thiết của hai người. Không ít fan còn hài hước "đẩy thuyền", mong Hòa Minzy và Văn Toàn sớm về chung một nhà.

Thực tế, Hòa Minzy và Văn Toàn vốn là đôi bạn thân nổi tiếng trong showbiz và giới bóng đá Việt. Cả hai quen biết từ năm 2018, khi Hòa Minzy thường xuyên ra sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam và đội bóng HAGL. Từ đó, họ giữ mối quan hệ thân thiết như chị em, thường xuyên trêu chọc, "troll" nhau trên mạng xã hội bằng những màn đối đáp duyên dáng, đầy tiếng cười.

Dù khẳng định chỉ là bạn thân, song qua những tương tác tự nhiên, gần gũi, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" bởi tình bạn đẹp, trong sáng và tràn đầy năng lượng tích cực giữa làng giải trí và thể thao Việt.