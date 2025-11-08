Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Minzy công khai tin nhắn của Văn Toàn, chuyển trả luôn 300 triệu

08-11-2025 - 07:30 AM | Lifestyle

“Cũng đến ngày phải trả nợ rồi...", Hòa Minzy viết.

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi đăng dòng trạng thái trả nợ cho cầu thủ Nguyễn Văn Toàn - người bạn thân lâu năm của cô. Giọng ca Rời bỏ viết:

"Cũng đến ngày phải trả nợ rồi – chủ nợ khổ nhất thế giới. Ủa hôm trước status xây nhà, xin đồ em đã chặn nó rồi, ai gửi cho nó đấy, làm nó ráo riết đòi nợ em đây haha. Còn một khoản bé bé nữa thôi là hết nha bạn. Cuối năm tôi vui thì tôi trả nốt".

Kèm theo dòng chia sẻ hóm hỉnh, Hòa Minzy đăng ảnh chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng cho Văn Toàn, cùng đoạn tin nhắn qua lại giữa hai người. Trong đó, cầu thủ gốc Hải Dương nhắn:

"Mới đi lại được bình thường thôi. Mà xin số tài khoản thì gửi tiền đi chứ, nghèo rồi". Dưới phần bình luận, Hòa Minzy lại dí dỏm chia sẻ thêm: "Sắp xây nhà rồi, phải bơm cho bạn tý để còn có quà tân gia".

Hòa Minzy công khai tin nhắn của Văn Toàn, chuyển trả luôn 300 triệu- Ảnh 1.

Status của Hòa Minzy.

Hòa Minzy công khai tin nhắn của Văn Toàn, chuyển trả luôn 300 triệu- Ảnh 2.

Hòa Minzy và Văn Toàn.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều tương tác từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận trêu chọc, khen ngợi sự đáng yêu và thân thiết của hai người. Không ít fan còn hài hước "đẩy thuyền", mong Hòa Minzy và Văn Toàn sớm về chung một nhà.

Thực tế, Hòa Minzy và Văn Toàn vốn là đôi bạn thân nổi tiếng trong showbiz và giới bóng đá Việt. Cả hai quen biết từ năm 2018, khi Hòa Minzy thường xuyên ra sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam và đội bóng HAGL. Từ đó, họ giữ mối quan hệ thân thiết như chị em, thường xuyên trêu chọc, "troll" nhau trên mạng xã hội bằng những màn đối đáp duyên dáng, đầy tiếng cười.

Dù khẳng định chỉ là bạn thân, song qua những tương tác tự nhiên, gần gũi, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" bởi tình bạn đẹp, trong sáng và tràn đầy năng lượng tích cực giữa làng giải trí và thể thao Việt.

Hòa Minzy viết gì mà phải sửa gấp sau 3 phút đăng hình với Mỹ Tâm

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít

Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít Nổi bật

G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert?

G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert? Nổi bật

3 dấu hiệu dự báo Thần Tài đến nhà, gia chủ trúng mánh giàu to

3 dấu hiệu dự báo Thần Tài đến nhà, gia chủ trúng mánh giàu to

07:30 , 08/11/2025
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có 1 vùng núi nhiều người chưa biết: Đang vào mùa đẹp nhất, cảnh như phim

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có 1 vùng núi nhiều người chưa biết: Đang vào mùa đẹp nhất, cảnh như phim

06:37 , 08/11/2025
Nhìn mỹ nhân Việt này là đầu nảy số "hồng nhan bạc phận": Visual hàng đầu showbiz nhưng không ai khổ bằng

Nhìn mỹ nhân Việt này là đầu nảy số "hồng nhan bạc phận": Visual hàng đầu showbiz nhưng không ai khổ bằng

23:50 , 07/11/2025
Sau tuổi 45, tôi chỉ giữ lại 21 bộ quần áo - và thấy mình tiết kiệm hơn, sống thanh lịch hơn

Sau tuổi 45, tôi chỉ giữ lại 21 bộ quần áo - và thấy mình tiết kiệm hơn, sống thanh lịch hơn

23:31 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên