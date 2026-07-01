Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo và Messenger

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm Facebook, Zalo và nhiều nền tảng mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những bài đăng với nội dung như "nhặt được căn cước công dân", "nhặt được giấy phép lái xe", "nhặt được thẻ ngân hàng" kèm theo hình ảnh rõ nét của các loại giấy tờ tùy thân nhằm tìm chủ sở hữu.

Dù xuất phát từ ý tốt, cơ quan Công an cho biết việc công khai hoặc chia sẻ hình ảnh các giấy tờ này qua mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger có thể vô tình làm lộ dữ liệu cá nhân, tạo điều kiện để các đối tượng xấu thu thập và khai thác thông tin.

Ảnh chụp giao diện nhóm Zalo có đăng hình ảnh, thông tin liên quan đến cá nhân (đã che thông tin dữ liệu cá nhân). (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai)

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai cảnh báo, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng hoạt động tinh vi, chỉ một bức ảnh căn cước công dân, giấy phép lái xe hoặc giấy tờ có chứa thông tin cá nhân cũng có thể trở thành nguồn dữ liệu để kẻ gian đối chiếu với thông tin trên các nền tảng trực tuyến. Từ đó, các đối tượng có thể xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, công ty tài chính hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào những mục đích trái pháp luật.

Đại diện cơ quan Công an cho biết, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định dữ liệu cá nhân của công dân phải được tôn trọng và bảo vệ. Mọi hoạt động thu thập, sử dụng, công khai hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân đều phải có căn cứ pháp luật và đúng mục đích.

Cùng với đó, Nghị định 356/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi xử lý dữ liệu cá nhân phải áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, tránh để dữ liệu bị lộ lọt hoặc bị sử dụng trái phép.

Thay vì đăng tải hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội hoặc gửi qua các ứng dụng nhắn tin, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân khi nhặt được giấy tờ của người khác nên bàn giao ngay cho Công an phường, xã hoặc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gần nhất để xác minh và trao trả theo quy định.

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai)

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên lưu ý người dân không tùy tiện gửi hình ảnh căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân qua Zalo, Messenger hay các nền tảng trực tuyến khác khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận và mục đích sử dụng.

Theo cơ quan Công an, việc giúp người khác tìm lại giấy tờ là hành động đáng trân trọng, nhưng cần thực hiện theo cách an toàn. Hạn chế chia sẻ hình ảnh giấy tờ tùy thân trên không gian mạng không chỉ góp phần bảo vệ quyền riêng tư của người bị mất mà còn giúp ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, giả mạo và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dữ liệu cá nhân.