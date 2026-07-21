Loài cây mọc hoang ở Việt Nam, "trời Tây" bán 13 triệu đồng/kg

Ẩn mình dưới những tán rừng ẩm ướt, loài nấm có vẻ ngoài sần sùi, xấu xí này lại được ví như "vàng rừng" nhờ giá trị kinh tế và dinh dưỡng vượt trội. Mỗi mùa chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, khiến việc tìm thấy chúng chẳng khác nào trúng một "kho báu" của thiên nhiên.

Loài cây được nhắc đến ở đây chính là nấm bụng dê (Morel) một "báu vật" của ẩm thực thế giới, từ lâu được xếp vào nhóm những loại nấm quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất. Điều đặc biệt là loài nấm này cũng âm thầm xuất hiện trong các khu rừng ở Việt Nam, nhưng rất khó bắt gặp bởi số lượng ít và không phải ai cũng có cơ duyên tìm thấy.

Nấm bụng dê có hình dáng độc đáo, rất dễ nhận biết. Ảnh minh họa.

Nấm bụng dê (tên khoa học Morchella esculenta) được giới đầu bếp và những người sành ẩm thực đánh giá là một trong những loại nấm ngon nhất thế giới. Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị thơm đặc trưng, kết cấu dai mềm hấp dẫn, loại nấm này còn có giá trị kinh tế rất cao nhờ sự khan hiếm trong tự nhiên.

Ở nhiều quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, nấm bụng dê luôn nằm trong nhóm thực phẩm cao cấp, xuất hiện tại các nhà hàng sang trọng và được nhiều đầu bếp lựa chọn để chế biến các món ăn tinh tế.

Ảnh minh họa

Điểm nổi bật của nấm bụng dê là phần mũ có nhiều hốc nhỏ giống tổ ong hoặc bề mặt bụng dê nên được đặt tên theo đặc điểm này. Mũ nấm thường có màu vàng nâu đến nâu sẫm, trong khi thân màu trắng ngà hoặc vàng nhạt.

Nấm cao khoảng 5-15 cm, đường kính mũ từ 3-10 cm. Bên trong thân và mũ đều rỗng, giúp nấm dễ thấm gia vị khi chế biến, tạo nên hương vị đậm đà và khác biệt so với nhiều loại nấm khác.

Tại Việt Nam, nấm bụng dê thường xuất hiện ở những khu vực rừng tự nhiên, ven suối, ven sông hoặc trên nền đất giàu mùn, ẩm ướt và quanh các gốc cây mục.

Điều khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn là loài nấm này không mọc cố định một vị trí. Chúng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn theo mùa và thay đổi địa điểm qua từng năm, buộc người đi hái phải có nhiều kinh nghiệm mới có thể phát hiện.

Theo nhiều người thu hái nấm, họ thường phải vào rừng từ sáng sớm, băng qua nhiều địa hình để tìm được vài cây nấm trưởng thành. Chính sự khan hiếm này đã đẩy giá nấm bụng dê lên rất cao.

Nấm bụng dê khô trên thị trường có thể được bán với mức giá khoảng 11-13 triệu đồng/kg, tùy chất lượng và nguồn gốc.

Nấm bụng dê dù mọc hoang nhưng lại rất quý hiếm. Ảnh minh họa.

Không chỉ nổi tiếng vì giá trị kinh tế, nấm bụng dê còn được đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng.

Loại nấm này chứa nhiều protein, chất xơ, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất thiết yếu như kali, sắt, magie và kẽm. Đặc biệt, hàm lượng kali trong nấm bụng dê khô rất cao, góp phần hỗ trợ cân bằng điện giải và duy trì hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp.

Ngoài ra, nấm bụng dê còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Trong nhóm nấm ăn được, đây cũng là một trong những loại có hàm lượng vitamin D tự nhiên khá cao, hỗ trợ sức khỏe xương và hệ miễn dịch.

Nhờ giàu dinh dưỡng nhưng ít chất béo và dễ tiêu hóa, nấm bụng dê còn được nhiều người gọi là "thịt của người ăn chay".

Điều đáng nới, nhờ hương thơm đặc trưng cùng vị ngọt tự nhiên, nấm bụng dê có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như súp kem nấm, nấm xào bơ tỏi, nấm hầm, nướng hoặc kết hợp cùng thịt bò, gà và các loại hải sản.

Đây là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều thực đơn cao cấp tại các nhà hàng ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Mặc dù là loại nấm có giá trị cao, người tiêu dùng không nên tự ý thu hái nấm mọc trong tự nhiên nếu chưa có kinh nghiệm nhận biết. Một số loài nấm độc có hình dáng khá giống nấm bụng dê và có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm từ những đơn vị nuôi trồng hoặc kinh doanh uy tín, đồng thời chế biến đúng cách trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn và giữ trọn hương vị đặc trưng của loại nấm quý này.