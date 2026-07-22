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Kiểm tra tàu bay sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, 1 thợ máy phát hiện cọc tiền 70 triệu đồng và 2.200 USD bị bỏ lại

| | Sống

Chiếc túi chứa 1 điện thoại di động, 1 ví tiền có 2.200 USD, 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng và giấy tờ cá nhân.

Theo thông tin từ Công đoàn Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) - thành viên của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, mới đây, một kỹ thuật viên của đơn vị đã có hành động đẹp, giàu tinh thần trách nhiệm.

Cụ thể, ngày 18/07/2026, trong quá trình thực hiện kiểm tra sau chuyến bay VN1232 (Phú Quốc – Hà Nội), anh Lê Trường Giang, kỹ thuật viên Ngoại trường Nội thất phía Bắc, đã phát hiện một túi xách hành khách để quên trên tàu bay. Túi chứa 1 điện thoại di động, 1 ví tiền có 2.200 USD, 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng và giấy tờ cá nhân.

Biên bản bàn giao tài sản do hành khách bỏ quên. Ảnh: Công đoàn Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)

Ngay sau khi phát hiện, anh Giang đã nhanh chóng báo cáo và bàn giao toàn bộ tài sản cho bộ phận liên quan theo đúng quy trình để phối hợp xác minh và trao trả cho hành khách. Hành động trung thực, trách nhiệm của anh không chỉ giúp bảo vệ tài sản của hành khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người kỹ thuật viên VAECO trong mắt khách hàng và đối tác.

Việc làm của anh Lê Trường Giang là minh chứng cho tinh thần "An – Chính – Đồng – Tinh – Tiên" – những giá trị cốt lõi mà mỗi kỹ thuật viên VAECO luôn theo đuổi: đặt an toàn lên hàng đầu, chính trực trong hành động, đồng lòng vì tập thể, tinh thông trong chuyên môn và không ngừng tiên phong lan tỏa những điều tốt đẹp.

Đinh Anh

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