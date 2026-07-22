Vừa tìm thấy xác chiếc máy bay rơi khiến 52 người thiệt mạng, kết thúc bí ẩn lớn bậc nhất ngành hàng không

74 năm sau khi một chuyến bay của hãng hàng không Pan Am rơi xuống vùng biển ngoài khơi Puerto Rico khiến 52 người thiệt mạng và kích hoạt những cải cách sâu rộng bao gồm cả việc hướng dẫn an toàn cho hành khách trước chuyến bay, một đội tìm kiếm hàng không đã phát hiện ra xác chiếc máy bay nằm dưới đáy đại dương.

Tổ chức Air/Sea Heritage Foundation, hợp tác với các đối tác khác bao gồm chương trình "Expedition Unknown" của kênh Discovery, vào tháng trước đã tìm thấy xác chiếc "Clipper Endeavor" của hãng Pan Am ở đáy Đại Tây Dương, phía bắc bờ biển Puerto Rico, theo thông cáo của Discovery vào hôm thứ Ba.

Phát hiện này, với sự tham gia của một thiết bị lặn không người lái dưới nước, đã khép lại nhiều thập kỷ bí ẩn về vị trí chính xác mà chiếc máy bay Douglas DC-4 yên nghỉ sau khi lao xuống đại dương ngay sau khi cất cánh từ Puerto Rico vào ngày 11 tháng 4 năm 1952, cùng 64 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Mặc dù tất cả hành khách đều sống sót sau cú va chạm ban đầu, chỉ có 17 người được giải cứu, những người còn lại đã chìm theo chiếc máy bay đắm nhanh chóng. Kết quả này được các điều tra viên đổ lỗi một phần do thiếu các buổi hướng dẫn an toàn, từ đó thúc đẩy những thay đổi trong ngành hàng không.

"Tất cả chúng tôi đều bàng hoàng và vui mừng khôn xiết trước phát hiện này, nhưng cũng vô cùng kính cẩn khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở nơi đó rất lâu về trước," ông Russ Matthews, chủ tịch kiêm đồng sáng lập Tổ chức Air/Sea Heritage Foundation, chia sẻ trong bản tin.

Đội tìm kiếm, với sự tham gia của công ty Deep Sea Vision, đã sử dụng sóng siêu âm độ phân giải cao để xác định vị trí xác máy bay dưới đáy đại dương ở độ sâu khoảng 610 mét (2,000 feet) vào ngày 2 tháng 6, theo thông cáo.

Tình cờ, một tàu nghiên cứu sở hữu một trong những hệ thống sóng siêu âm tiên tiến nhất thế giới đã đi qua đúng khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp của đội và đồng ý dừng lại trong 48 giờ để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

"Thiết bị đã lặn xuống trong khoảng 30 giờ và quét đáy biển trong khu vực mục tiêu của chúng tôi, khi trở lại mặt nước, hình ảnh xác máy bay đã xuất hiện ngay ở đó," ông Josh Gates, người dẫn chương trình "Expedition Unknown" của kênh Discovery cho biết.

Chiếc máy bay bị gãy làm hai phần. Một cuộc khảo sát hình ảnh tiếp theo đã xác nhận chắc chắn đây là chiếc máy bay mất tích, với các bức ảnh hiển thị rõ ràng logo cánh chim biểu tượng của Pan American và tên máy bay vẫn còn đọc được, theo thông cáo của Discovery.

Kênh Discovery dự định sẽ phát sóng thông tin về phát hiện này trong một tập phim "Expedition Unknown" vào cuối năm nay. Kênh Discovery, tương tự CNN, thuộc sở hữu của tập đoàn Warner Bros. Discovery.

Không có kế hoạch thu hồi xác máy bay hay làm xáo trộn khu vực này theo bất kỳ hình thức nào, người phát ngôn của chương trình "Expedition Unknown" chia sẻ với CNN, đồng thời lưu ý rằng địa điểm này là phần mộ của những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Tổ chức Air/Sea Heritage Foundation hiện đang làm việc với chính quyền Puerto Rico để mở rộng các biện pháp bảo vệ cho khu vực xác máy bay và đang vận động xây dựng một đài tưởng niệm để vinh danh những nạn nhân trong vụ tai nạn, theo thông cáo.

Các gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm kịch và hai người sống sót duy nhất còn sống cũng đã được liên hệ, thông cáo cho biết thêm.

Hình ảnh ghép các mảnh vỡ của xác tàu Clipper Endeavor. Ảnh do AirSea Heritage Foundation và Deep Sea Vision cung cấp.

Thảm kịch dẫn đến những thay đổi trong ngành hàng không

Chiếc máy bay, vốn đang trên hành trình đến New York, đã bị hỏng cả hai động cơ bên phải ngay sau khi cất cánh, theo Tổ chức Lịch sử Pan Am, buộc phi công phải thực hiện cú hạ cánh khẩn cấp xuống nước chỉ vài phút sau đó.

Máy bay có trang bị phao cứu sinh và thiết bị nổi cá nhân cho tất cả mọi người trên xe, theo tổ chức Pan Am. Tuy nhiên, sự hỗn loạn đã xảy ra một phần vì không có hướng dẫn an toàn nào được đưa ra, rào cản ngôn ngữ và không có quy trình evacuations phối hợp sẵn, Discovery cho biết trong thông cáo. Chiếc máy bay đã chìm trong chưa đầy ba phút, theo Discovery.

Dù Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Không quân Mỹ đã nhanh chóng hành động để cứu 12 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, Discovery cho biết 52 người còn lại trên chuyến bay đã tử nạn.

Hai người sống sót còn sống đến ngày nay là một cụ bà hiện 102 tuổi, người từng là y tá ở độ tuổi 20 và đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở cửa máy bay để hành khách thoát ra ngoài, và một em bé được tìm thấy đang nổi trên mặt nước, đã được các cứu hộ viên hồi sức cấp cứu, theo Gates. Cả hai đều rất xúc động và ấm lòng khi được thông báo rằng xác máy bay cuối cùng đã được tìm thấy, Gates chia sẻ với Boris Sanchez của CNN.

Mẫu máy bay giống với chiếc máy bay gặp nạn

Trong một báo cáo về vụ tai nạn năm 1952, Cục Hàng không Dân dụng, tiền thân của Cục Hàng không Liên bang ngày nay, đã đề xuất các sửa đổi đối với các quy định hàng không dân dụng "nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao hơn cho hành khách di chuyển trên các tuyến đường vượt biển."

Các đề xuất được thực thi bao gồm việc hướng dẫn trước chuyến bay cho hành khách về vị trí và cách sử dụng áo phao, phao cứu sinh và các cửa thoát hiểm khẩn cấp.

"Việc phi hành đoàn xác lập vị trí quyền lực của họ trước chuyến bay sẽ giúp cả nhiệm vụ và thông điệp của họ hiệu quả hơn khi thời khắc quan trọng đến," ông Doug Miller, thuộc Tổ chức Lịch sử Pan Am, nói với CNN. "Lời kể của các nhân chứng về thảm kịch cho thấy hành khách đã từ chối hiểu mức độ nghiêm trọng trong tình cảnh của họ, bất chấp những gì họ nghe được từ phi hành đoàn."

"Mỗi lần bạn bước lên một chiếc máy bay ngày nay, bạn được an toàn hơn là nhờ vào những gì đã xảy ra với 'Clipper Endeavor' và các hành khách của nó vào ba phần tư thế kỷ trước," Gates kết luận trong bản tin của công ty.

Nguồn: CNN



