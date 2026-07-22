Xôn xao thông tin bát cháo lươn 250.000 đồng ở Cửa Lò: Công an vào cuộc

Mạng xã hội mới đây xôn xao vụ thực khách phản ánh thông tin bát cháo lươn cỡ lớn ở Cửa Lò có giá 250.000 đồng. Theo chia sẻ, vị khách cho rằng mức giá này là đắt. Thông tin lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, sáng 22/7, ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, công an phường đã vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng đã xác định được quán ăn liên quan và đang xử lý vụ việc.

Thông tin phản ánh đăng kèm hình ảnh chiếc điện thoại hiển thị phép tính tổng số tiền 720.000 đồng và thực đơn của quán.

Báo Lao Động thông tin thêm, sự việc xảy ra vào rạng sáng 20/7 tại quán ăn trên địa bàn phường Cửa Lò. Công an phường Cửa Lò đã mời chủ quán và các nhân viên làm việc để làm rõ sự việc. Bước đầu, chủ quán và nhân viên xác nhận có phục vụ nhóm thực khách được nhắc đến trong bài đăng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra, đối chiếu các tình tiết liên quan đến số lượng món ăn, cách tính tiền, mức giá 250.000 đồng đối với bát cháo lươn cũng như việc niêm yết giá tại quán.