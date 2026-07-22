Tài khoản Vietcombank đột ngột nhận được 40 triệu đồng, người đàn ông SN 1990 lập tức báo công an điều tra
Nhận được thông tin của công dân về giao dịch chuyển khoản lạ, công an địa phương đã vào cuộc xác minh.
- 22-07-2026Vừa giao dịch chuyển khoản thành công 900 triệu đồng, Nguyễn Lê Hoài Phương SN 1984 lập tức đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hải Phòng báo công an
- 22-07-2026Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo và Messenger
- 21-07-2026Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn từ "Cổng Dịch vụ công quốc gia" có nội dung sau
- 20-07-2026Công an cảnh báo gấp tất cả người dân sử dụng ứng dụng BHXH VssID
- 22-07-2026Tin rất vui: Vượt qua loạt thành phố lớn, Hà Nội lọt top 2 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 20/7/2026, anh T.V.L (sinh năm 1990, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội) phát hiện tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình bất ngờ nhận được 40 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không rõ người chuyển.
Rà soát lại các giao dịch cá nhân, anh T.V.L nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm. Ngay sau đó, anh đã chủ động đến trụ sở Công an xã Suối Hai trình báo, đồng thời đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh để hoàn trả số tiền cho người chuyển.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Suối Hai đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Qua đó, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị N.T.L (sinh năm 1986, trú tại thôn Phù Ưng, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên).
Cùng ngày 20/7, chị N.T.L đã có mặt tại trụ sở Công an xã Suối Hai để làm việc. Dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã, anh T.V.L đã chuyển trả đầy đủ số tiền 40 triệu đồng cho chị L.
Anh T.V.L trao trả số tiền chuyển nhầm cho chị N.T.L tại trụ sở Công an xã Suối Hai
Sau khi nhận lại tài sản, chị N.T.L bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh T.V.L vì hành động trung thực, trách nhiệm; đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Suối Hai đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh, kết nối, giúp chị nhận lại số tiền trong thời gian ngắn.
Qua vụ việc, Công an xã Suối Hai khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận. Trường hợp chuyển nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không tự ý sử dụng mà cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội
Nhịp sống thị trường