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Đề xuất cấm ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản cho trường học

| | Sống

Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ cấm ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu hộ các khoản cho nhà trường nhằm tránh lạm thu.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục học sinh giữa nhà trường và phụ huynh lấy ý kiến các Sở GD&ĐT trên toàn quốc.

Theo Bộ GD&ĐT, Thông tư số 55 ban hành năm 2011 về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được triển khai thực hiện trong hơn 15 năm qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như phạm vi điều chỉnh còn hẹp, cơ chế phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục chưa được quy định đầy đủ; việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ tự nguyện còn thiếu thống nhất.

Bộ GD&ĐT đưa ra quy định mới nhằm thay thế các quy định hiện hành đã áp dụng 15 năm nay.

Đặc biệt, một số nơi còn xảy ra tình trạng lạm thu, vận động đóng góp không đúng quy định hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia vào các hoạt động vượt quá chức năng, nhiệm vụ.

Dự thảo thông tư mới khẳng định, ban đại diện cha mẹ học sinh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản riêng.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được nhân danh cơ sở giáo dục hoặc tổ chức, cá nhân khác để xác lập, thực hiện giao dịch hoặc thực hiện hoạt động vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Theo Bộ này, dự thảo thông tư kế thừa các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm và còn phù hợp, gồm: Duy trì mô hình ban đại diện cha mẹ học sinh ở lớp và trường học; tự nguyện hỗ trợ hoạt động, không quy định mức hỗ trợ bình quân, không ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp.

Ngoài ra, ban đại diện phụ huynh không sử dụng các khoản hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Nhà nước hoặc của cơ sở giáo dục.

Phụ huynh có quyền không đóng phí hoạt động

Điều 15, dự thảo quy định hoạt động của ban đại diện được bảo đảm bằng khoản hỗ trợ tự nguyện của cha mẹ học sinh, sự hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

Việc tiếp nhận khoản hỗ trợ tự nguyện phải bảo đảm trên cơ sở tự nguyện; không ép buộc, không vận động mang tính áp đặt; không quy định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu hoặc dưới bất kỳ hình thức nào làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp của cha mẹ học sinh; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Không sử dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu của cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, dự thảo cũng quy định nội dung: "Cha mẹ học sinh có quyền hỗ trợ hoặc không hỗ trợ khoản hỗ trợ tự nguyện. Việc không hỗ trợ không làm phát sinh sự phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học".

Bộ GD&ĐT cũng quy định khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để chi cho 3 nội dung gồm:

Thứ nhất, không chi cho nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước hoặc của cơ sở giáo dục.

Thứ hai, khoản hỗ trợ tự nguyện không sử dụng đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hoặc thực hiện hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Thứ ba, không chi những cho hoạt động quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý việc lợi dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu, khoản vận động hoặc hoạt động khác trái quy định của pháp luật.

Theo Hà Linh

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