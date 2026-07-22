Tính năng quan trọng vừa được bổ sung trên VNeID, người dân cả nước cần biết

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vừa tích hợp tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNeID. Tính năng này sẽ cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần có ứng dụng VNeID cấp độ 2. Các bước tra cứu được thực hiện như sau:

Bước 1: Từ trang chủ, công dân chọn Dịch vụ khác và tiếp tục chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ.

Bước 2: Tại màn hình Kết nối thân nhân liệt sĩ, công dân chọn Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tra cứu.

Bước 3: Người dùng điền các trường thông tin theo yêu cầu để thực hiện tra cứu và xem chi tiết.

Bước 4: Nếu thông tin đúng, công dân chọn Nhận thân nhân. Tại đây, người dùng cần nhập số điện thoại liên hệ, chụp ảnh tài liệu chứng minh và nhấn Xác nhận.

VNeID (Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển. Ứng dụng được xây dựng nhằm thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trong các giao dịch điện tử, đồng thời tạo nền tảng để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như: căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác. Người dùng có thể xuất trình các giấy tờ điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định.