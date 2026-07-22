Bác sĩ nói thẳng: 7 đặc điểm trên mặt là dấu hiệu bệnh tật, ung thư, thật tệ khi nhiều người tưởng "điềm lành"

Nhiều người có thói quen nhìn vào khuôn mặt để đoán vận mệnh, tuổi thọ mà không hề hay biết rằng các chi tiết nhỏ trên gương mặt còn là “tín hiệu kêu cứu” từ nội tạng. Các nghiên cứu y khoa hiện đại và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng minh khuôn mặt hoàn toàn có thể đóng vai trò như một "bản báo cáo kiểm tra sức khỏe thời gian thực", cảnh báo sự tấn công âm thầm của hàng loạt căn bệnh tật nguy hiểm. Thậm chí, nhiều đặc điểm được quan niệm dân gian cho là "điềm lành" hóa ra lại cho thấy tính mạng gặp nguy!

Lời cảnh báo từ công nghệ phân tích khuôn mặt và AI y khoa

Một nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ), do Giáo sư David Sinclair cùng các cộng sự dẫn đầu đã ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo AI mang tên FAHR-Face, huấn luyện trên 40 triệu hình ảnh để phân tích độ săn chắc của da và đường nét khuôn mặt nhằm xác định "tuổi sinh học" và đánh giá nguy cơ tử vong. Khảo sát chuyên sâu trên 38.211 bệnh nhân ung thư cho thấy, những người có tuổi sinh học trên khuôn mặt già hơn 5 năm so với tuổi thật có nguy cơ tử vong cao hơn 21%. Điều này chứng minh tốc độ lão hóa trên khuôn mặt phản ánh chính xác sự sụt giảm tỷ lệ sống sót của người bệnh.

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Song song đó, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Hàn Cảnh Đông (Han Jingdong) tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng đã ứng dụng AI phân tích ảnh nhiệt khuôn mặt để dự đoán tốc độ lão hóa. Kết quả cho thấy khi huyết áp tăng, nhiệt độ vùng mắt và má sẽ nhích lên rõ rệt do lưu lượng máu biến đổi. Đặc biệt, tình trạng viêm mãn tính do tiểu đường và rối loạn chuyển hóa khiến nhiệt độ mặt của người bệnh luôn cao bất thường, tương đương với mức lão hóa của người bình thường già hơn họ 6 tuổi. Nghiên cứu cũng tìm ra nhiều đặc điểm khác trên khuôn mặt phản ánh sức khỏe gặp vấn đề.

7 đặc điểm trên mặt cảnh báo rủi ro bệnh tật nguy hiểm

Có một sự thật là từ xa xưa, y học cổ truyền cũng đã biết tận dụng những thay đổi trên khuôn mặt để chẩn đoán bệnh tật. Y học hiện đại với những thống kê lâm sàng, những nghiên cứu mới và sự kết hợp công nghệ AI càng khẳng định tính ứng dụng của nó. Vì vậy, hãy học cách quan tâm sức khỏe thông qua thói quen quan sát khuôn mặt. Đặc biệt, đừng chủ quan với 7 thay đổi dưới đây:

1. Sự bất đối xứng đột ngột giữa hai bên mặt

Tình trạng một bên mặt bị xệ xuống, khóe miệng lệch hoặc mí mắt sụp xảy ra do tắc nghẽn mạch máu não làm tổn thương dây thần kinh số 7. Đây là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cấp tính, cần được cấp cứu ngay trong "thời gian vàng" 4,5 giờ đầu.

2. Xuất hiện nhiều nếp nhăn trán bất thường

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Báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch Châu Âu trên 3.221 người khẳng định nếp nhăn trán sâu liên quan chặt chẽ đến xơ vữa động mạch. Mạch máu vùng trán rất mỏng nên phản ứng cực kỳ nhạy cảm với tình trạng căng thẳng oxy hóa và sự mảng bám tích tụ trong lòng mạch. Thế nhưng, trên thực tế vẫn còn không ít người có tư duy sai lệch rằng vầng trán nhiều nếp nhăn là biểu hiện của sự phong thái, trán trường thọ.

3. Da mặt và lòng trắng mắt chuyển màu vàng

Hiện tượng vàng da xuất hiện khi chức năng gan suy giảm nặng hoặc do khối u ung thư gan, ung thư mật cản trở đường mật. Điều này khiến sắc tố bilirubin tích tụ trong máu, đi kèm các triệu chứng như nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu và ngứa ngáy toàn thân.

4. Rãnh mũi má bị lệch hoặc mờ nhạt một bên

Tương tự như méo mặt, sự biến đổi bất thường ở đường rãnh cười hai bên mũi phản ánh sự mất kiểm soát của các cơ mặt. Hiện tượng này thường ngầm báo hiệu biến cố mạch máu não hoặc các tổn thương thần kinh trung ương đang tiến triển.

5. Mí mắt và toàn bộ khuôn mặt bị sưng phù

Khi thận bị suy giảm chức năng lọc, lượng nước và natri dư thừa sẽ bị giữ lại trong cơ thể, dẫn đến phù nề nghiêm trọng ở các vùng mô mỏng như mí mắt. Bệnh nhân thường kèm theo các dấu hiệu da mặt tái nhợt, mệt mỏi và huyết áp tăng cao.

6. Dái tai xuất hiện nếp nhăn chéo sâu

Có những người tưởng rằng dái tai có nếp gấp chéo là "dái tai Phật" mang lại tài lộc. Thực tế, đây không phải lộc mà là bệnh. Tình trạng này được y học gọi là "dấu hiệu Frank", nếp gấp chéo chạy từ ống tai đến mép dái tai phản ánh tình trạng mất đàn hồi của vi mạch máu. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chứng minh người có nếp nhăn dái tai sở hữu nguy cơ mắc bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim cao hơn rõ rệt.

Ảnh minh họa

7. Môi biến đổi màu sắc và xuất hiện đốm bất thường

Môi nhợt nhạt báo hiệu tình trạng thiếu máu nghiêm trọng; môi xanh tái phản ánh cơ thể thiếu oxy do suy tim hoặc bệnh phổi mãn tính; trong khi môi thâm sẫm hay xuất hiện đốm đen cảnh báo nguy cơ bệnh tật ở hệ tiêu hóa và gan mật.

Tuy nhiên, Giáo sư Hàn Cảnh Đông cũng lưu ý rừng những biểu hiện trên mặt chỉ mang tính chất tham khảo ban đầu chứ không thể thay thế xét nghiệm chuyên sâu. Việc chủ động thăm khám định kỳ và duy trì lối sống khoa học vẫn là chìa khóa vàng để ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Asia One, Health