Tin vui: Một số người dân ở Hà Nội sẽ được nhận 10 triệu đồng tiền mặt trước ngày Quốc khánh 2/9

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về tặng quà các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Tổng kinh phí thực hiện 10,4 tỷ đồng, bảo đảm việc thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, công khai, kịp thời và hoàn thành trước ngày 1/9/2026.

Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: Internet

Theo kế hoạch, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa) được tặng quà mức 10 triệu đồng/người bằng tiền mặt.

Mức quà 3 triệu đồng/người bằng tiền mặt được dành tặng người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước"; người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" trong trường hợp người đứng tên đã từ trần. Trường hợp một cá nhân thuộc nhiều diện người có công chỉ được nhận một suất quà của thành phố.

Đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, UBND thành phố ủy quyền lãnh đạo UBND các xã, phường: Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc và Ứng Hòa tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở cách mạng được nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến", với mức 27 triệu đồng/đơn vị, gồm 25 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND các xã, phường được ủy quyền thăm, tặng quà 2 gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 12 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 2 triệu đồng.

Toàn thành phố sẽ trao 2.107 suất quà với tổng kinh phí gần 10,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Để việc tặng quà được triển khai hiệu quả, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các xã, phường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động tri ân người có công gắn với các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí triển khai kế hoạch theo quy định.

UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, công khai đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà tặng; rà soát danh sách, bảo đảm kinh phí, tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, hoàn thành trước ngày 1/9/2026. Đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, tiếp nhận phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện các trường hợp lợi dụng chính sách, bảo đảm việc tặng quà đến đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời.