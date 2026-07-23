Cú hit 198 triệu views làm thay đổi cả thị trường nhạc Việt, đưa 1 mỹ nhân thẳng ra quốc tế

Khi nhắc đến những cú hit làm thay đổi thị trường âm nhạc Việt, Để Mị Nói Cho Mà Nghe là trường hợp không thể bỏ qua. Ca khúc đưa một nhân vật văn học quen thuộc bước ra khỏi sách giáo khoa, phủ sóng mạng xã hội bằng câu hát “Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi”, sau đó mở đường cho album Hoàng và một giai đoạn bùng nổ của các sản phẩm khai thác văn hóa Việt.

MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe - Hoàng Thùy Linh

Ngày 19/6/2019, Hoàng Thùy Linh phát hành Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Ca khúc do DTAP sáng tác và sản xuất, kết hợp pop, rap, âm thanh điện tử với những lớp giai điệu mang màu sắc dân gian và vùng cao. Đây cũng là single đầu tiên được tung ra để giới thiệu cho album phòng thu thứ ba của nữ ca sĩ.

Ngay từ tên gọi, bài hát đã gây chú ý khi nhắc trực tiếp đến Mị, nhân vật trung tâm trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh không kể lại nguyên vẹn cuộc đời Mị trong tác phẩm. Nữ ca sĩ chọn phần sức sống bị kìm nén của nhân vật, sau đó đưa cô gái này vào một không gian hiện đại, nơi Mị có thể nói lên mong muốn, bước ra ngoài và tự quyết định cuộc đời.

Hoàng Thùy Linh hóa thân thành nhân vật Mị trong MV

Câu hát “Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi” nhanh chóng trở thành phần được nhắc đến nhiều nhất. Khán giả dùng câu hát để nói về việc đi chơi, xin nghỉ, thoát khỏi công việc hay từ chối những ràng buộc trong đời sống. Từ một nhân vật gắn với không khí nặng nề trong giờ học Ngữ văn, Mị trở thành cái tên xuất hiện liên tục trên mạng xã hội.

Sức hút của sản phẩm còn nằm ở cách ê-kíp đưa văn học lên màn ảnh. MV không chỉ có Mị mà còn quy tụ Chí Phèo, Thị Nở, chị Dậu, lão Hạc, cậu Vàng và nhiều nhân vật quen thuộc khác. Họ không xuất hiện để dựng lại nguyên tác hay nhắc lại những kết cục bi kịch, mà được đưa vào một không gian rực rỡ, trẻ trung và gần với ngôn ngữ của một MV nhạc pop.

MV không chỉ có Mị mà còn quy tụ Chí Phèo, Thị Nở, chị Dậu, lão Hạc, cậu Vàng và nhiều nhân vật quen thuộc khác

Sau hơn 7 tháng, MV chính thức vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp Hoàng Thùy Linh đạt thành tích này. Tính đến hiện tại, Để Mị Nói Cho Mà Nghe đã thu về hơn 198 triệu lượt xem, đồng thời vẫn là MV được xem nhiều nhất trong sự nghiệp nữ ca sĩ.

Ca khúc cũng đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh trở lại gần hơn với khán giả đại chúng sau nhiều năm chật vật gây dựng lại sự nghiệp vì biến cố trong quá khứ. Một sản phẩm lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông đã trở thành một trong những MV nổi bật nhất Vpop năm 2019. Tuy nhiên, Để Mị Nói Cho Mà Nghe không được xây dựng như một sản phẩm độc lập. Thành công của ca khúc chỉ là phần mở đầu cho dự án lớn hơn mà Hoàng Thùy Linh và DTAP đã chuẩn bị.

Bốn tháng sau, album Hoàng chính thức được phát hành với 9 ca khúc, tiếp tục khai thác văn học, truyện cổ, thành ngữ, ca dao và tín ngưỡng dân gian

Bốn tháng sau, album Hoàng chính thức được phát hành với 9 ca khúc, tiếp tục khai thác văn học, truyện cổ, thành ngữ, ca dao và tín ngưỡng dân gian. Nếu Để Mị Nói Cho Mà Nghe bắt đầu từ Vợ Chồng A Phủ, Em Đây Chẳng Phải Thúy Kiều gọi tên nhân vật trong Truyện Kiều. Kẻ Cắp Gặp Bà Già lấy một câu thành ngữ quen thuộc làm tựa đề. Duyên Âm khai thác quan niệm về những mối duyên chưa dứt, trong khi Kẽo Cà Kẽo Kẹt gợi đến truyện kể dân gian và những âm thanh quen thuộc trong đời sống.

Hoàng Thùy Kinh đưa chất liệu văn hóa dân gian vào xuyên suốt 1 album từ hình ảnh cho đến âm nhạc

Các chất liệu này không chỉ xuất hiện trong tên bài hát hay hình ảnh MV. Hoàng Thùy Linh và DTAP đưa chúng vào ca từ, giai điệu, nhịp điệu và cách kể chuyện. Những âm thanh gợi tiếng sáo, tiếng khèn, bộ gõ và không khí lễ hội được đặt cạnh pop, rap, bass điện tử và cấu trúc của nhạc thị trường. Trước Hoàng, nhiều nghệ sĩ Việt đã đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc. Chính Hoàng Thùy Linh từng phát hành Bánh Trôi Nước và Tứ Phủ. Tuy nhiên, các sản phẩm này thường được tiếp nhận như những ca khúc riêng lẻ. Với Hoàng, văn hóa Việt được sử dụng xuyên suốt một album, từ nội dung đến âm thanh và hình ảnh.

Kẻ Cắp Gặp Bà Già - một trong nhiều bài hát nổi tiếng của album Hoàng

Thành công của Hoàng nhanh chóng thể hiện trên các bảng xếp hạng. Chỉ khoảng 4 giờ sau khi phát hành, album vươn lên #1 iTunes Việt Nam, đồng thời có 7/9 ca khúc lọt top 15. Em Đây Chẳng Phải Thúy Kiều, Duyên Âm, Lắm Mối Tối Ngồi Không và Kẽo Cà Kẽo Kẹt cùng xuất hiện ở nhóm đầu, giúp sức nóng của dự án không chỉ tập trung vào Để Mị Nói Cho Mà Nghe.

Album sau đó nhận hàng loạt giải thưởng lớn lớn tại Việt Nam. Để Mị Nói Cho Mà Nghe được vinh danh ở các hạng mục dành cho bài hát và MV xuất sắc, trong khi Hoàng giành giải Album của năm. Thành tích này giúp Hoàng Thùy Linh trở thành một trong những nghệ sĩ thắng đậm nhất giai đoạn 2019-2020.

Từ thành công của Để Mị Nói Cho Mà Nghe và Hoàng, chất liệu văn hóa Việt được khai thác rộng rãi hơn trong Vpop

Từ thành công của Để Mị Nói Cho Mà Nghe và Hoàng, chất liệu văn hóa Việt được khai thác rộng rãi hơn trong Vpop. Văn học, lịch sử, tín ngưỡng, trang phục cổ và nhạc cụ dân tộc dần xuất hiện trong nhiều sản phẩm của nghệ sĩ trẻ. Cách tiếp cận cũng trở nên quy mô hơn, khi bản sắc Việt không chỉ nằm ở một bộ trang phục hay vài âm thanh điểm xuyết mà được dùng để xây dựng toàn bộ câu chuyện, âm nhạc và hình ảnh của dự án.

Ba năm sau Hoàng, Hoàng Thùy Linh tiếp tục phát hành album phòng thu thứ tư - LINK

Ba năm sau Hoàng, Hoàng Thùy Linh tiếp tục phát hành album phòng thu thứ tư LINK vào tháng 8/2022. Dự án gồm 9 ca khúc, trong đó có Gieo Quẻ, See Tình và Đánh Đố. Nữ ca sĩ không lặp lại nguyên công thức văn học của album trước, nhưng vẫn duy trì cách đưa ngôn ngữ, quan niệm và âm thanh truyền thống vào pop hiện đại. Gieo Quẻ khai thác tục xin quẻ đầu năm, còn See Tình sử dụng lối chơi chữ tiếng Việt và những âm tiết gợi cách hát dân gian trên nền disco-funk bắt tai.

See Tình - ca khúc đưa Hoàng Thùy Linh nổi tiếng khắp quốc tế

Trong đó, See Tình trở thành ca khúc giúp Hoàng Thùy Linh vươn ra ngoài thị trường trong nước. Bản remix của bài hát tạo thành trào lưu nhảy trên TikTok, lan rộng tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Ca khúc tiếng Việt liên tục được nghệ sĩ, vận động viên và người dùng quốc tế sử dụng, đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh đến gần hơn với lớp khán giả chưa từng biết đến cô trước đó.

Sau hiệu ứng của See Tình, album LINK tiếp tục nhận được sự chú ý từ giới phê bình quốc tế. Pitchfork dành riêng một bài đánh giá và chấm dự án 7,2/10. Cây bút Joshua Minsoo Kim ghi nhận nguồn cảm hứng nhất quán của Hoàng Thùy Linh từ Hoàng đến LINK, khi nữ ca sĩ tiếp tục kết nối văn hóa Việt với âm thanh pop đương đại. Trong phần chia sẻ liên quan đến bài viết, anh còn gọi Hoàng Thùy Linh là “Queen of Vietnamese Pop” - “nữ hoàng pop Việt”.

Pitchfork dành riêng một bài đánh giá cho album LINK và chấm album 7,2/10

Từ Hoàng đến LINK, Hoàng Thùy Linh nối dài chuỗi album lấy văn hóa Việt làm phần lõi nhưng liên tục thay đổi cách thể hiện. Nếu cô Mị giúp văn học và dân gian trở thành hiện tượng đại chúng trong năm 2019, See Tình ba năm sau lại đưa một ca khúc tiếng Việt lan rộng trên mạng xã hội quốc tế. Hai album vì thế tạo thành hành trình từ việc mở đường cho trào lưu khai thác bản sắc trong Vpop.