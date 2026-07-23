Nữ ca sĩ 36 tuổi vừa được thăng quân hàm Thiếu tá trước niên hạn: Là giảng viên âm nhạc, từng được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen

Sau hơn 1 năm vắng bóng trên các sân khấu lớn để làm tròn thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh đã chính thức trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới: lạ mắt, mới mẻ nhưng vẫn vô cùng quyến rũ và duyên dáng.

Lương Nguyệt Anh (bên trái) và em gái Lương Hải Yến bên 2 con

Nếu như trước đây, hình ảnh của cô luôn gắn với những tà áo dài nền nã, nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng như chính giọng hát của mình, thì lần trở lại này mang đến rất nhiều khác biệt. Với những thiết kế áo dài cách tân do NTK Thạch Linh đặc biệt chuẩn bị, tạo hình mới của Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại pha trộn truyền thống, làm nổi bật một tinh thần mạnh mẽ phía sau vẻ ngoài quyến rũ, xinh đẹp. Những hình ảnh này cũng truyền tải thông điệp mới của Lương Nguyệt Anh trong cuộc sống và sự nghiệp ở thời điểm hiện tại: mạnh mẽ bứt phá để bước sang một chặng đường mới của cuộc đời và sự nghiệp, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự ngọt ngào, đằm thắm trong trái tim của người nghệ sĩ hát dòng nhạc dân gian.

Lương Nguyệt Anh trong trang phục áo dài cách tân

Lương Nguyệt Anh tâm sự: “Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, giúp tôi quên đi những mệt mỏi và áp lực thường ngày. Khi lời ca tiếng hát được cất lên, tôi như được sống thật với chính mình, được gửi gắm tâm tư, tình cảm và cả những câu chuyện của cuộc sống. Chính vì vậy, tôi đã lập tức lên kế hoạch trở lại sân khấu ngay sau khi hai thiên thần cứng cáp”.

Cách đây tròn 2 tháng, cô gây bất ngờ với đồng nghiệp và bạn bè khi chính thức công khai lên chức làm mẹ, đồng thời giới thiệu cặp song sinh Cherry và Happy trong tiệc đầy tháng. Những hình ảnh đáng yêu, xinh xắn của hai em bé nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích và chia sẻ từ khán giả.

Điều thú vị là sau khi lên chức làm mẹ, Lương Nguyệt Anh cũng liên tiếp gặt hái những thành tựu mới trong sự nghiệp.

Tháng 6 vừa qua, Lương Nguyệt Anh đón nhận hai tin vui trong sự nghiệp: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân - phần thưởng lớn dành cho những cống hiến của cô trong sự nghiệp người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật; Quyết định thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá - sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Lương Nguyệt Anh trong công việc chuyên môn với vai trò giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trước đó, vào năm 2025, nữ ca sĩ đã vinh dự nhận được 2 bằng khen của Bộ Quốc phòng vì "Đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước" và "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc".

Có thể thấy, dù đã trải qua quãng thời gian vô cùng vất vả với nhiều khó khăn trong hành trình mang thai, hạ sinh và nuôi dưỡng hai con, Lương Nguyệt Anh chưa từng ngơi nghỉ trong công việc. Cô luôn tin rằng sự bền bỉ và nỗ lực sẽ được đền đáp. Giờ đây, khi có hai con tiếp thêm sức mạnh, Lương Nguyệt Anh càng thêm vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường để chinh phục nhiều thành tựu hơn nữa trên chặng đường phía trước.