Người soán ngôi Sơn Tùng không phải HIEUTHUHAI!

Mới đây, nội bộ ngành agency và booking sự kiện đang xôn xao về mức cát-xê của dàn sao hạng A Vpop. Theo nguồn tin trong giới, SOOBIN hiện đã vượt Sơn Tùng M-TP về mức thù lao biểu diễn ở phân khúc cao nhất. Với một set diễn hoàn chỉnh khoảng 3-5 ca khúc dành cho các nhãn hàng lớn, SOOBIN được cho là có thể nhận mức cát-xê chạm mốc 2 tỷ đồng. Trong khi đó, con số được lan truyền của Sơn Tùng M-TP cho set diễn tương đương là khoảng 1,5-1,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cát-xê cụ thể cho từng show diễn vẫn là thông tin được bảo mật và tùy vào thỏa thuận của nghệ sĩ với nhà làm show. Do đó, "báo giá" trong ngành chỉ được dùng ở mức tham khảo, được truyền tai nhau. Dù vậy, câu chuyện này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó phản ánh phần nào sự thay đổi trong cán cân thương mại của thị trường Vpop.

Theo nguồn tin trong giới, SOOBIN hiện đã vượt Sơn Tùng M-TP về mức thù lao biểu diễn ở phân khúc cao nhất

SOOBIN trở thành "gương mặt vàng" của các nhãn hàng

Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1, SOOBIN tái định vị vị thế sao hạng A, với fandom mở rộng quy mô và hoạt động chuyên nghiệp gấp nhiều lần. Hiện tại, SOOBIN đang nổi lên như một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại cao bậc nhất. Điểm mạnh đầu tiên nằm ở bộ kỹ năng toàn diện. SOOBIN không chỉ hát tốt mà còn sáng tác, chơi nhiều nhạc cụ, vũ đạo ổn định và có khả năng trình diễn đa dạng từ R&B, Pop cho đến Ballad. Hình ảnh lịch lãm, hiện đại cùng gu thời trang cao cấp giúp nam ca sĩ liên tục xuất hiện trong các chiến dịch của cả thương hiệu xa xỉ lẫn các nhãn hàng tiêu dùng.

SOOBIN đã chứng minh được khả năng bán vé. Các đêm diễn cá nhân thuộc SOOBIN Live Concert: All-rounder đều ghi nhận tình trạng cháy vé

SOOBIN đã chứng minh được khả năng bán vé. Các đêm diễn cá nhân thuộc SOOBIN Live Concert: All-rounder đều ghi nhận tình trạng cháy vé chỉ sau thời gian ngắn mở bán, đón hàng chục nghìn khán giả đến với 3 đêm concert tổ chức lần lượt tại Hà Nội và TP.HCM. SOOBIN cũng là tâm điểm ở các sân khấu festival, sự kiện nhãn hàng. Khả năng thu hút hàng chục nghìn khán giả khiến nam ca sĩ trở thành lựa chọn được săn đón tại các festival, đại nhạc hội cũng như sự kiện thương hiệu. Sau chuỗi thành công từ các chương trình truyền hình và concert cá nhân, giá trị thương mại của SOOBIN tăng trưởng mạnh.

Sức mạnh fandom giúp SOOBIN thắng đậm ở WeChoice

Đằng sau sự thăng hạng của SOOBIN là cộng đồng người hâm mộ KINGDOMs - một trong những fandom được đánh giá hoạt động bài bản và hiệu quả nhất Vbiz. Trong nhiều năm qua, KINGDOMs liên tục tạo dấu ấn ở mọi nơi SOOBIN có mặt. Fandom từng giúp SOOBIN lập chuỗi chiến thắng tại WeChoice Awards 2024, trong đó có giải vượt 4 triệu lượt bình chọn. Các chiến dịch stream, vote giải cuối năm cũng được vận hành như một "bộ máy" chuyên nghiệp.

Không chỉ mạnh ở sức người, KINGDOMs còn nổi tiếng bởi khả năng "chịu chi". Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất là việc người hâm mộ sẵn sàng chi tới 900 triệu đồng trong màn đấu giá chiếc cúp danh dự tại lễ trao giải Cống Hiến để mang về cho thần tượng. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động hỗ trợ giá trị thương mại như phủ billboard, quảng cáo xe buýt, tổ chức các chiến dịch mua hàng đồng loạt mỗi khi SOOBIN hợp tác với thương hiệu.

KINGDOMs chịu chi và vận hành chuyên nghiệp

Đáng chú ý, fandom này còn thường xuyên tổ chức quyên góp hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện, xây dựng điểm trường và dự án trồng rừng dưới tên SOOBIN, qua đó tạo thêm hình ảnh tích cực cho nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa năng lực nghệ thuật và một fandom có tổ chức đang tạo nên mô hình "thần tượng - người hâm mộ" mang lại giá trị kinh tế rất lớn. Đây cũng là yếu tố khiến SOOBIN ngày càng được các thương hiệu đánh giá cao.

HIEUTHUHAI nhiều lần được đặt lên bàn cân với Sơn Tùng

Trong nhiều năm qua, cái tên thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc so sánh với Sơn Tùng M-TP không phải SOOBIN, mà là HIEUTHUHAI. Nam rapper sở hữu chuỗi thành tích tăng trưởng mạnh trên nhiều phương diện.

Về truyền thông, HIEUTHUHAI từng vượt Sơn Tùng M-TP về lượng thảo luận trên mạng xã hội. Sức nóng từ các chương trình như 2 Ngày 1 Đêm hay Anh Trai Say Hi giúp anh duy trì độ phủ quanh năm thay vì chỉ bùng nổ mỗi khi phát hành sản phẩm. Ở mảng nhạc số, HIEUTHUHAI từng vượt Sơn Tùng về lượng người nghe hàng tháng trên Spotify. Trong năm 2025, anh trở thành nghệ sĩ Việt được nghe nhiều nhất trên nền tảng này. Hai album cá nhân cùng loạt ca khúc từ Anh Trai Say Hi liên tục thống trị các bảng xếp hạng trực tuyến. Đặc biệt, Exit Sign kết hợp cùng marzuz vừa trở thành ca khúc Việt đầu tiên cán mốc 100 triệu lượt stream trên Spotify.

HIEUTHUHAI là ngôi sao được nghe nhiều nhất Spotify Việt Nam 2025

Giá trị thương mại của HIEUTHUHAI cũng tăng nhanh nhờ hình ảnh trẻ trung, thời trang và khả năng tiếp cận nhiều nhóm khán giả. Nam rapper hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, trong khi fandom SUNDAYs được đánh giá hoạt động chuyên nghiệp và có sức mua tốt. Mới đây, concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), dự kiến diễn ra ngày 1/8, nhanh chóng cháy vé. Trước nhu cầu quá lớn, HIEUTHUHAI quyết định mở thêm đêm diễn thứ hai.

HIEUTHUHAI dẫn đầu làn sóng thần tượng nghệ sĩ Việt

HIEUTHUHAI được xem là đối thủ trực diện về sức ảnh hưởng trên nền tảng số, còn SOOBIN lại đang được nhắc đến như người dẫn đầu ở giá trị biểu diễn và thương mại. Và ở đường đua nào, Sơn Tùng - với vị thế là ngôi sao nổi tiếng nhất, bị khán giả mang lên bàn cân. Nếu cát-xê Sơn Tùng thực sự bị SOOBIN vượt qua, có thể thấy thị trường đang nhìn nhận rất cao khả năng bán vé, sức hút với thương hiệu và hiệu quả đầu tư mà SOOBIN mang lại. Dù không phản ánh mọi khía cạnh, nhưng cát-xê luôn là yếu tố hàng đầu được nhắc đến khi người ta nhận xét về vị trí của một ngôi sao.

Sơn Tùng luôn là cái tên được so sánh trong mọi cuộc đua

Sức hút thương mại của SOOBIN ngày càng cao là sự thật không thể chối cãi

HIEUTHUHAI cũng là cái tên thăng hạng như vũ bão

Áp lực của Sơn Tùng

Sơn Tùng dù ở vị trí số 1 nhiều năm, nhưng cũng gánh theo nhiều áp lực khi thị trường ngày càng sôi động, nhiều sắc thái, show thực tế giúp nhiều ngôi sao vụt sáng và để lại dấu ấn sâu đậm ở nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, Sơn Tùng có đến 2 năm "đóng băng" không ra nhạc, cho đến sản phẩm mới đây nhất là Come My Way. Cuối tháng 5/2026, Sơn Tùng M-TP phát hành Come My Way - một trong những dự án được đầu tư lớn nhất sự nghiệp. Nam ca sĩ quay MV tại Mỹ và Ninh Bình, hợp tác cùng Tyga và nhà sản xuất Marvey Muzique, đồng thời xem đây là tuyên ngôn tham vọng đưa âm nhạc Việt bước vào sân chơi quốc tế.

Come My Way không phải là cú nổ thành tích của Sơn Tùng

Tuy nhiên, Come My Way không phải là cú nổ thành tích của Sơn Tùng. So với những single tiếng Việt trước đó như Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay Chúng Ta Của Tương Lai, Come My Way hạ nhiệt nhanh. Ca khúc tạo hiệu ứng tốt trong giai đoạn đầu nhờ sức hút thương hiệu Sơn Tùng M-TP nhưng đà tăng trưởng chững lại chỉ sau thời gian ngắn. Những tranh cãi liên quan đến văn hóa và bản quyền khiến chiến dịch quảng bá bị phân tán. Come My Way không giữ được phong độ, còn SOOBIN và Binz có ca khúc Em bền bỉ trụ trong top 10 các BXH nhạc số, thậm chí lên top 1 nhờ chất lượng ca khúc được nhiều khán giả đón nhận. Cùng thời điểm, nghệ sĩ trẻ cũng nổi dậy. MCK bất ngờ phát hành album HVL gồm 30 ca khúc của MCK đã tạo ra một làn sóng streaming mới, làm thay đổi cục diện nhạc số. Hngle - cái tên mới toanh gây bão làng nhạc cùng ca khúc Tìm Em, đã soán ngôi Come My Way trên nhiều BXH âm nhạc thời gian qua.

Chất liệu âm nhạc kén người nghe cùng việc hát hoàn toàn bằng tiếng Anh được xem là những yếu tố khiến ca khúc khó tiếp cận số đông khán giả trong nước. Sau đó, Sơn Tùng ra mắt phiên bản nhẹ nhàng hơn cho ca khúc này, nhưng hiệu ứng lại chưa "thoát vòng" fan như kỳ vọng.

Sơn Tùng ra mắt phiên bản nhẹ nhàng hơn cho Come My Way, nhưng hiệu ứng lại chưa "thoát vòng" fan như kỳ vọng

Luật chơi của Vpop đang thay đổi rất nhanh. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, hàng loạt nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Wren Evans, Binz, Chi Pu, MCK, GREY D, Dangrangto... đều lựa chọn phát hành album dài hơi thay vì chỉ tập trung vào một ca khúc đơn lẻ.

Nhìn rộng hơn, thử thách của Sơn Tùng không chỉ nằm ở việc một ca khúc tụt hạng hay một MV gặp tranh cãi. Điều thị trường chờ đợi là cách nam ca sĩ thích nghi với cuộc chơi mới. Khi album đang trở thành xu hướng chủ đạo, việc chuyển từ tư duy "single tạo sự kiện" sang xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc hoàn chỉnh có thể là bước đi quan trọng để duy trì vị thế. EP hoặc album không chỉ giúp tối ưu streaming mà còn tạo điều kiện để nghệ sĩ kể một câu chuyện dài hơi, gia tăng thời gian hiện diện trên các nền tảng và mở rộng giá trị thương mại.

Điều mà khán giả chờ đợi nhất lúc này có lẽ không phải thêm một single đình đám, mà là cách Sơn Tùng sẽ tiếp tục làm gì để thích nghi với thị trường âm nhạc Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ

Thế hệ nghệ sĩ mới đang liên tục thiết lập những chuẩn mực mới về cách phát hành và tiêu thụ âm nhạc. Sơn Tùng M-TP vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thị trường, rõ ràng áp lực cạnh tranh chưa bao giờ lớn như hiện tại. Điều mà khán giả chờ đợi nhất lúc này có lẽ không phải thêm một single đình đám, mà là cách Sơn Tùng sẽ tiếp tục làm gì để thích nghi với thị trường âm nhạc Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Không chỉ đối mặt với áp lực từ sự thay đổi của thị trường, Sơn Tùng còn đứng trước bài toán khó về fandom của mình

Không chỉ đối mặt với áp lực từ sự thay đổi của thị trường, Sơn Tùng còn đứng trước bài toán khó về fandom của mình. Nếu giai đoạn 2015-2022, Sky gần như được xem là fandom quyền lực nhất Vpop, thì vài năm trở lại đây, cục diện đã thay đổi đáng kể khi làn sóng văn hóa thần tượng nghệ sĩ Việt bùng nổ sau các chương trình thực tế.

Trong khi KINGDOM của SOOBIN, SUNDAYs của HIEUTHUHAI hay Muzik của Quang Hùng MasterD liên tục gây tiếng vang với các dự án quy mô lớn, từ billboard, LED, support concert, chiến dịch mua hàng cho đến những màn quyên góp, đấu giá lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, thì Sky lại chưa tạo được nhiều dấu ấn tương tự. Sức mạnh của một fandom hiện không còn chỉ được đo bằng độ thảo luận trên mạng xã hội mà còn bằng khả năng chuyển hóa thành doanh thu: mua vé, mua album, mua merchandise hay đồng hành cùng các chiến dịch thương mại của nghệ sĩ.

Sky vẫn sở hữu nhiều "phú ông", "phú bà" sẵn sàng chi mạnh để ủng hộ Sơn Tùng, tuy nhiên, lực lượng này hoạt động khá rời rạc, chưa tạo thành một hệ thống gắn kết như cách nhiều fandom mới đang vận hành

Thực tế, Sky vẫn sở hữu nhiều "phú ông", "phú bà" sẵn sàng chi mạnh để ủng hộ Sơn Tùng, đặc biệt trong các hoạt động kết hợp cùng nhãn hàng. Tuy nhiên, lực lượng này hoạt động khá rời rạc, chưa tạo thành một hệ thống gắn kết như cách nhiều fandom mới đang vận hành. Điều đó khiến tiềm lực tài chính của Sky chưa tạo ra hiệu ứng cộng hưởng đủ lớn trên quy mô toàn cộng đồng.

Sky chủ yếu đồng hành cùng Sơn Tùng qua các festival hoặc sự kiện nhãn hàng - nhưng rất nhỏ giọt vì Sơn Tùng "kén show"

Bên cạnh đó, việc Sơn Tùng nhiều năm chưa tổ chức concert cá nhân quy mô lớn hay phát hành album cũng khiến fandom thiếu những "điểm chạm" để thể hiện sức mua. Sơn Tùng vừa ra mắt website riêng cho fan, mở bán merchandise con sâu giới hạn số lượng. Đây là những nỗ lực tái thiết fandom theo cách chuyên nghiệp, nhưng vẫn còn quá sớm và quá ít cơ hội để Sky cho thấy sức mạnh fandom. Sky chủ yếu đồng hành cùng Sơn Tùng qua các festival hoặc sự kiện nhãn hàng - nhưng rất nhỏ giọt vì Sơn Tùng "kén show". Điều này khiến năng lực chi tiêu của fandom ít có cơ hội được kiểm chứng bằng những con số cụ thể.

Sơn Tùng vừa ra mắt website riêng cho fan, mở bán merchandise con sâu giới hạn số lượng. Đây là những nỗ lực tái thiết fandom theo cách chuyên nghiệp, nhưng vẫn còn quá sớm và quá ít cơ hội để Sky cho thấy sức mạnh fandom

Thách thức của Sơn Tùng hôm nay không chỉ là làm album hay tìm ra tái định nghĩa chính mình, mà còn là tái kích hoạt sức sống của cộng đồng Sky

Chính vì vậy, thách thức của Sơn Tùng hôm nay không chỉ là làm album hay tìm ra tái định nghĩa chính mình, mà còn là tái kích hoạt sức sống của cộng đồng Sky. Trong kỷ nguyên mới của Vpop, sức mạnh fandom trở thành một yếu tố tiên quyết chứng minh giá trị thương mại của nghệ sĩ.