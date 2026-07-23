“Lọ lem” lấy đại gia hơn 22 tuổi, sinh con thứ 3 “thưởng nóng” 332 tỷ: Hình ảnh lộ diện ở sân bay gây chú ý





Sau gần một thập kỷ kết hôn với Quách Phú Thành, nữ người mẫu Phương Viện (Moka Fang) chuyển hướng sang công việc sáng tạo nội dung về thời trang, làm đẹp và chăm sóc gia đình.

Dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 1987 khá hiếm khi cùng chồng và ba con xuất hiện trước công chúng. Bởi vậy, lần lộ diện mới đây của cả gia đình tại sân bay nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, đồng thời hé lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô sau nhiều năm trở thành vợ của một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong.

Theo HK01, mới đây Phương Viện cùng ông xã Quách Phú Thành và các con bị bắt gặp tại sân bay khi chuẩn bị cho một chuyến đi. Đoạn video do người qua đường ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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Xuất hiện trong đoạn clip, Phương Viện lựa chọn phong cách giản dị với áo phông trắng, quần jeans sáng màu cùng mũ lưỡi trai màu hồng. Dù ăn mặc đơn giản, nữ người mẫu vẫn được nhiều người nhận xét trẻ trung, rạng rỡ. Đi cạnh cô là Quách Phú Thành trong trang phục áo phông đen, quần dài, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm.

Ban đầu, Phương Viện là người bế cô con gái út, vừa di chuyển vừa chăm sóc con. Trong khi đó, Quách Phú Thành đẩy xe hành lý và luôn đi sát bên cạnh vợ con, liên tục quan sát xung quanh để đảm bảo các bé không tách khỏi gia đình.

Khi thấy vợ bế con khá lâu, nam nghệ sĩ chủ động bước tới đón con gái từ tay Phương Viện. Anh bế bé rất thành thục, nhẹ nhàng để con tựa lên vai rồi tiếp tục cùng cả gia đình di chuyển trong sân bay. Khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy tự nhiên này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng sau nhiều năm kết hôn, Quách Phú Thành vẫn luôn quan tâm, san sẻ với vợ từ những việc rất đời thường.

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Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho hình ảnh gia đình gần gũi của cặp đôi. Sau gần 10 năm chung sống, Phương Viện và Quách Phú Thành vẫn giữ thói quen đồng hành cùng các con trong những chuyến đi, thay vì thường xuyên.

Phương Viện sinh năm 1987 tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng làm kế toán - thủ quỹ tại công ty xây dựng của người cậu. Sau đó, người đẹp chuyển sang làm người mẫu ảnh cho các sàn thương mại điện tử, nhờ ngoại hình ngọt ngào nên dần được nhiều người biết đến.

Hiện tại, Phương Viện hoạt động chủ yếu với vai trò blogger thời trang, thường xuyên chia sẻ nội dung về làm đẹp, tập luyện, phối đồ, chăm sóc con cái và cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng, cô còn xuất hiện tại một số tuần lễ thời trang hay các sự kiện của thương hiệu.

Phương Viện dạo này.

Chuyện tình của Phương Viện và Quách Phú Thành bắt đầu được công chúng biết đến vào năm 2015, khi nam nghệ sĩ bất ngờ đăng ảnh nắm tay bạn gái trên Weibo để công khai mối quan hệ. Đến tháng 4/2017, cả hai tổ chức hôn lễ, đánh dấu cột mốc chính thức về chung một nhà sau khoảng hai năm hẹn hò.

Bên cạnh danh xưng "Thiên vương", Quách Phú Thành còn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Hong Kong. Truyền thông địa phương từng ước tính tài sản của anh vào khoảng 2 tỷ HKD (hơn 6.000 tỷ đồng), đến từ hoạt động nghệ thuật kéo dài hàng chục năm cùng danh mục bất động sản, xe sang và nhiều khoản đầu tư khác. Đây cũng là lý do cuộc hôn nhân giữa Phương Viện và nam nghệ sĩ từng được nhiều người ví như câu chuyện "lọ lem bước vào hào môn".

Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của họ từng trở thành chủ đề được bàn tán bởi khoảng cách tuổi tác lên tới 22 năm. Không chỉ hơn vợ 22 tuổi, Quách Phú Thành (sinh năm 1965) còn lớn hơn bố vợ - ông Phương Quốc Lương (sinh năm 1967) hai tuổi. Trong hôn lễ năm 2017, bố của Phương Viện từng khiến nhiều người bật cười khi hài hước chia sẻ: "Tôi nghe nhạc của con rể mà lớn lên."

Đến nay, sau gần một thập kỷ gắn bó, Phương Viện và Quách Phú Thành đã có ba cô con gái. Con đầu lòng Chantelle chào đời vào năm 2017, con gái thứ hai Charlotte sinh năm 2019, còn cô út Cheryl ra đời vào cuối năm 2025.

Cả hai vẫn công khai các con lên mạng xã hội, song thường giấu mặt.

Quách Phú Thành cũng nhiều lần khẳng định anh không đặt nặng chuyện phải có con trai. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ từ khi có con, anh duy trì thói quen sưu tập kim cương mỗi năm với mong muốn sau này làm của hồi môn cho các con gái.

Sau khi sinh con gái thứ ba, Phương Viện tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều trang tin Hoa ngữ đưa tin cô được chồng thưởng 100 triệu HKD (khoảng hơn 332 tỷ đồng). Quách Phú Thành còn được cho là gỡ hạn mức chi tiêu của thẻ tín dụng phụ dành cho vợ để cô thoải mái mua sắm.

Những tháng gần đây, Phương Viện thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện để lấy lại vóc dáng sau sinh.

Cô cũng nhiều lần được bắt gặp đi mua sắm, chọn trang sức, đặc biệt là các sản phẩm vàng giữa thời điểm giá kim loại quý liên tục tăng. Trên mạng xã hội, người đẹp vẫn duy trì hình ảnh một fashion blogger với gu thời trang nữ tính, thanh lịch nhưng dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Cặp đôi lệch tuổi nhưng không có quá nhiều sự chênh lệch về ngoại hình.

Hiện tại cô sở hữu kênh IG cá nhân với hơn 114N follower, thỉnh thoảng update cuộc sống, chăm con, tập luyện thể thao.

Nguồn: HK01, IGNV.