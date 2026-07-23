Đừng gọi là bé Xuân Mai nữa

Đến lúc này, nhiều khán giả vẫn gọi Xuân Mai là "bé Xuân Mai". Hình ảnh cô bé 3 tuổi, nghêu ngao hát Con cò bé bé, Cả nhà thương nhau, Chị ong nâu nâu nâu nâu ... vẫn in sâu trong tiềm thức của khán giả. Thế nhưng, bé Xuân Mai thời là hiện tượng bán đĩa CD, phủ sóng các chương trình âm nhạc thiếu nhi trên truyền hình đã là câu chuyện của 25 năm trước.

Ngay lúc này, hãy gọi Xuân Mai là ca sĩ Xuân Mai vì cô đã có sản phẩm đầu tiên góp mặt trên đường đua "top trending". Đây là thành tích đáng khích lệ của MV Có ai quan tâm mình đâu , khi sản phẩm phát hành vào giai đoạn "căng" nhất của nhạc Việt trong năm nay. Thành công bước đầu của Xuân Mai trong lần tái xuất có dấu ấn quan trọng từ Xuân Nghi - cũng là giọng ca nhí đình đám một thời.

Xuân Mai (áo xanh) ở hiện tại.

Bộ đôi "ca sĩ nhí" đình đám trở lại

Sự nghiệp âm nhạc của Xuân Mai ở thị trường Việt có thể chia thành 3 giai đoạn: Nổi lên rất sớm từ 2 tuổi, là ca sĩ nhí nổi tiếng nhất Việt Nam. Đến giai đoạn 2007-2010, Xuân Mai từng trở lại thị trường nhạc Việt, cạnh tranh đường đua cùng các giọng ca nổi tiếng thời đó là Đông Nhi, Ngô Kiến Huy... Và lúc này, sau nhiều năm "ở ẩn", Xuân Mai trở lại trong MV Có ai quan tâm mình đâu cùng Xuân Nghi .

Bộ đôi Xuân Nghi - Xuân Mai chọn màu nhạc Pop Rock/bubblegum pop, vốn quen thuộc với các fan của nhạc Âu - Mỹ ở thập niên 1990, đầu 2000. Tổng thể ca khúc mang năng lượng vui tươi và truyền năng lượng tích cực. Đây chính là bản ngã của 2 nghệ sĩ, những người đã định cư ở Mỹ từ lâu và phần nào chịu ảnh hưởng của gu âm nhạc US-UK.

Với khán giả Việt, đây là màu sắc âm nhạc xa lạ, kén người nghe. Thị hiếu của khán giả Việt sẽ hướng đến các ca khúc truyền tải rõ ràng nội dung, tôn chất giọng (vocal) nhiều hơn. Với những dòng nhạc "dị", theo xu hướng quốc tế, ca sĩ/rapper Việt đi theo con đường này phải là những tên tuổi hàng đầu và đang dẫn đầu thị trường.

Có ai quan tâm mình đâu vươn "top trending" vì hiệu ứng của Xuân Mai. Nữ ca sĩ rút lui khỏi showbiz Việt đã lâu nhưng khi cái tên Xuân Mai xuất hiện trở lại, cộng đồng mạng ngay lập tức chú ý. Trong khi đó, Xuân Nghi trở lại showbiz Việt từ 2 năm trước, tham gia game show Chị đẹp đạp gió và để lại ấn tượng tốt.

Xuân Nghi và Xuân Mai cùng bắt tay cho một dự án, thành "cú nổ" của những nghệ sĩ vốn là tuổi thơ của nhiều khán giả. Sự đầu tư của ê-kíp Xuân Nghi cho MV ở mức vừa vặn, thuộc dự án đầu tư kinh phí tầm trung so với mặt bằng thị trường. Tính up mood (truyền năng lượng) là điểm đặc sắc nhất của sản phẩm Có ai quan tâm mình đâu , tập trung chính vào đoạn hook "uh ah uh ah".

MV của Xuân Mai và Xuân Nghi có thêm 3 ngày để cải thiện vị trí ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Sau đó, sản phẩm Có ai quan tâm mình đâu sẽ tự sinh tồn trên đường đua âm nhạc bằng chất lượng, độ phủ sóng của ca khúc. Khán giả đổ xô vào MV để xem hình ảnh mới nhất của Xuân Mai và họ chỉ làm điều đó 1-2 lần. Sản phẩm có thành hit hay không, vẫn phụ thuộc vào câu chuyện được nghe lại nhiều đến đâu.

Nhìn qua các nền tảng nhạc số, thành tích của ca khúc Có ai quan tâm mình đâu rất thấp so với lượng view thu hút trên nền tảng YouTube.

Xuân Mai thời ra mắt Bình minh dịu êm và hiện tại.

Xuân Mai của hiện tại

Giọng ca sinh năm 1995 có bệ phóng rất tốt cho sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, từ sau giai đoạn nổi lên là "hiện tượng nhí", Xuân Mai hoạt động âm nhạc theo kiểu chộp giật, nhỏ giọt trên thị trường Việt Nam. Chính vì con đường bất ổn ấy, Xuân Mai không chạm tới vị thế của ca sĩ đình đám và duy trì lâu dài độ nổi tiếng ở đường đua âm nhạc.

Sự nghiệp âm nhạc của Xuân Mai bị đứt đoạn vì thời gian định cư và lập gia đình ở Mỹ. Trở lại thời điểm của những năm 2007-2010, Xuân Mai từng tái xuất và có một ca khúc gây chú ý trên BXH nhạc Việt là Bình minh dịu êm . Khi ấy, Xuân Mai đã vỡ giọng, bắt đầu phát hành ca khúc mang màu sắc teen pop, theo xu hướng thị trường thời đó.

Bình minh dịu êm một thời được phát đi phát lại trên các chương trình âm nhạc trên truyền hình. Xuân Mai trở lại sau nhiều năm định cư ở Mỹ nhưng sức hút vẫn mạnh mẽ, phần lớn đều biết và nhắc tới tên cô. Tiếc là từ bước đệm Bình minh dịu êm , Xuân Mai không duy trì hoạt động lâu dài ở Vpop.

Nữ ca sĩ chỉ quay về Việt Nam được thời gian ngắn, sau đó lại sang Mỹ và mất hút khỏi thị trường.

Xuân Mai có rất nhiều cơ hội theo từng giai đoạn để thoát khỏi cái mác "ngôi sao nhí", vươn tầm thành tên tuổi đình đám của làng nhạc. Vấn đề chỉ là nữ ca sĩ hoạt động ngắt quãng, khi đã tìm thấy bước đệm lại rời xa ánh đèn sân khấu, tập trung vào gia đình và cuộc sống ở Mỹ.

Đến hiện tại, ngoại hình của Xuân Mai thay đổi rõ so với thời phát hành Bình minh dịu êm . Giọng hát của nữ ca sĩ vẫn giữ sự trong trẻo, thanh thoát nhưng kỹ thuật đã tốt hơn hẳn. Xuân Mai hát tiếng Anh như người bản xứ, đó là lợi thế để nữ ca sĩ xử lý ở ca khúc đậm màu Âu - Mỹ như Có ai quan tâm mình đâu .

Xuân Mai là thần đồng nhạc Việt. Sau hơn 25 năm, trải qua nhiều giai đoạn thay đổi, tố chất của một thần đồng vẫn là thần đồng. Nữ ca sĩ sẽ thấy may mắn vì sau chừng ấy năm, khán giả vẫn bên cạnh, động viên cô, không miệt thị ngoại hình và không soi xét quá nhiều.

Giống như bình luận của một khán giả: "Tôi cùng tuổi Xuân Mai, lớn lên cùng âm nhạc của bạn ấy. Khi đã trưởng thành, ở tuổi 31, tôi vẫn nghe nhạc Xuân Mai. Với Xuân Mai, đôi khi chỉ cần thấy bạn ấy cất tiếng hát trở lại là đủ".