Chi phí xây nhà 3 tầng 35m² bao nhiêu?

Nhà 3 tầng 35m² là loại hình nhà phố thường được xây dựng trên lô đất 3,5 x 10m hoặc 5 x 7m. Mặc dù diện tích không lớn nhưng nhờ phát triển theo chiều cao, mẫu nhà này vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình từ 3 đến 5 thành viên.

Thông thường, tầng 1 bố trí phòng khách và bếp, tầng 2 là phòng ngủ, trong khi tầng 3 có thể thiết kế thêm phòng ngủ, phòng thờ hoặc sân phơi.

Cách tính chi phí xây nhà 3 tầng

Hiện nay, chi phí xây dựng nhà ở dân dụng thường được tính theo diện tích xây dựng và đơn giá thi công.

Diện tích xây dựng bao gồm diện tích các tầng, cộng thêm phần móng, mái, ban công hoặc sân thượng theo tỷ lệ quy đổi.

Hệ số diện tích của các hạng mục như sau:

Tầng 1: 100% diện tích

Tầng 2: 100% diện tích

Tầng 3: 100% diện tích

Mái bằng: 50% diện tích

Mái ngói kèo sắt: 70% diện tích

Sân trước và sân sau: 70% diện tích

Móng bè: 50% diện tích

Móng đơn, móng cọc: 40% diện tích

Móng băng: 50% diện tích

Nhà phố 3 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Đối với nhà 3 tầng diện tích 35m², cách tính phổ biến là:

Móng: 50% x 35m² = 17,5m²

Tầng 1: 100% x 35m² = 35m²

Tầng 2: 100% x 35m² = 35m²

Tầng 3: 100% x 35m² = 35m²

Mái bê tông cốt thép: 50% x 35m² = 17,5m²

Tổng diện tích xây dựng khoảng 140m²

Đơn giá xây nhà hiện gồm 2 nhóm chính là đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô khoảng 3.300.000 - 4.000.000 đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói dao động từ 4.800.000 - 8.000.000 đồng/m². Mức giá có thể thay đổi tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Xây nhà 3 tầng 35m² hết bao nhiêu tiền?

Công thức tính chi phí:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá

Nếu xây thô với đơn giá 3.700.000 đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 35m² là:

140m² x 3.700.000 đồng/m² = 518.000.000 đồng

Tuy nhiên, đây là chi phí tham khảo cho phần thô và nhân công hoàn thiện cơ bản. Gia chủ cần chuẩn bị chi phí cho phần vật tư hoàn thiện, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh...

Trường hợp xây trọn gói với mức giá 7.000.000 đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 35m² là:

140m² x 7.000.000 đồng/m² = 980.000.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chi phí phát sinh như thiết kế nội thất, xin giấy phép xây dựng, sân vườn... Chi phí xây nhà 3 tầng 35m² thực tế sẽ thay đổi tùy theo vật liệu, đơn giá, vị trí xây dựng....