"Đặc sản" nhà bếp miền Tây: Nồi niêu xoong chảo treo ê hề, nó lộn xộn mà nó ngăn nắp thế mới hay!

Những ngày gần đây, một đoạn clip ghi lại không gian bên trong một ngôi nhà tại Tây Ninh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến người xem không thể rời mắt chính là bức tường kín đặc nồi niêu, xoong chảo, rổ rá đủ mọi kích cỡ được treo ngay hàng thẳng lối, tạo cảm giác chẳng khác nào khu trưng bày của một cửa hàng đồ gia dụng.

Hiện đoạn clip đã đạt hơn 1,7 triệu lượt xem. Nguồn: TikTok @behai831.

Chủ nhân đoạn clip là Nguyễn Ngọc Kim Yến (18 tuổi, Tây Ninh) cho biết đây chính là ngôi nhà của gia đình mình. Theo cô, rất nhiều người sau khi xem video đều hỏi liệu gia đình có mở cửa hàng bán đồ gia dụng hay không. Tuy nhiên, toàn bộ số vật dụng này đều phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày.

Theo chia sẻ của Kim Yến, "đạo diễn" đứng sau căn bếp đặc biệt này chính là mẹ cô. Bà có niềm yêu thích đặc biệt với các sản phẩm gia dụng nên mỗi lần đi mua sắm đều dành vài triệu đồng để chọn thêm nồi niêu, xoong chảo hay rổ rá các loại. Hiện trong nhà có hơn 100 chiếc nồi, xoong với nhiều kích cỡ khác nhau cùng khoảng 50-60 chiếc rổ lớn nhỏ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở cách sắp xếp. Sau khi mua về, từng món đồ đều được phân loại cẩn thận rồi treo lên tường hoặc trần nhà theo từng hàng thẳng tắp. Từ kích thước, màu sắc đến khoảng cách giữa các vật dụng đều được sắp xếp rất đồng đều, tạo nên cảm giác gọn gàng đến mức nhiều cư dân mạng ví vui là "OCD level max".

Tuy nhiên, gia đình Kim Yến khẳng định số lượng lớn đồ dùng này không phải để trưng bày cho đẹp mắt. Nhà cô nằm sát nhà bà ngoại và dì, trong khi gia đình thường xuyên có tiệc tùng, giỗ chạp hay những bữa cơm đông người. Việc chuẩn bị sẵn lượng lớn xoong nồi và rổ rá giúp quá trình nấu nướng thuận tiện hơn rất nhiều.

Gia đình cũng đặt ra một "nội quy" riêng: mua là phải sử dụng, tuyệt đối không để lãng phí. Những chiếc nồi được treo lên vừa giúp tiết kiệm diện tích, vừa dễ lấy khi cần dùng.

Căn bếp người OCD thích mê.

Để giữ cho cả "kho gia dụng" luôn sạch sẽ, trung bình mỗi năm gia đình sẽ tổng vệ sinh khoảng ba lần. Mỗi đợt như vậy, toàn bộ hơn một trăm chiếc nồi cùng hàng chục chiếc rổ đều được tháo xuống, cọ rửa sạch sẽ rồi treo lại đúng vị trí ban đầu. Chính sự chỉn chu ấy khiến đoạn clip nhận về hàng nghìn lượt bình luận thích thú, không ít người vừa trầm trồ trước độ ngăn nắp, vừa "toát mồ hôi" khi tưởng tượng đến công đoạn vệ sinh.

Nếu người lần đầu nhìn thấy cảm thấy bất ngờ thì với nhiều người miền Tây, hình ảnh này lại hết sức bình thường.

Những căn nhà miền Tây vốn nổi tiếng với diện tích rộng rãi, sân trước sân sau thoáng đãng, vì vậy khu vực bếp cũng thường được đầu tư rất lớn. Không gian nấu nướng không chỉ phục vụ bữa cơm hằng ngày mà còn là nơi chuẩn bị những mâm cỗ đông người vào dịp lễ, Tết, đám giỗ hay các buổi họp mặt gia đình.

Chính vì vậy, số lượng đồ dùng nhà bếp ở đây luôn nhiều hơn so với mặt bằng chung. Từ nồi lớn, nồi nhỏ, chảo, xửng hấp, thau, rổ, rá... gần như món nào cũng có đủ nhiều kích cỡ để đáp ứng từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Cắc căn bếp miền Tây có "đặc sản" là ê hề đồ gia dụng.

Điểm đặc trưng nhất là thay vì cất trong tủ, người miền Tây thường treo toàn bộ nồi niêu, xoong chảo lên tường hoặc dọc theo xà nhà. Cách sắp xếp này vừa giúp tiết kiệm diện tích, vừa giúp việc lấy và cất đồ trở nên nhanh chóng hơn. Theo thời gian, những bức tường phủ kín đồ gia dụng lại vô tình trở thành "dấu hiệu nhận diện" rất riêng của căn bếp miền Tây.

Không chỉ vậy, sự ngăn nắp gần như là điểm chung ở nhiều gia đình. Những chiếc nồi được treo theo kích thước từ lớn đến nhỏ, rổ rá xếp thành từng dãy đồng đều, chậu, thớt hay bình nước cũng được đặt ngay ngắn theo từng khu vực. Nhìn tổng thể, dù số lượng đồ đạc rất lớn nhưng căn bếp vẫn mang lại cảm giác trật tự, sạch sẽ.

Sự sắp xếp gọn gàng tuyệt đối khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Thời gian qua, không ít căn bếp miền Tây từng nhiều lần trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Chỉ cần tìm kiếm với những từ khóa như "bếp miền Tây" hay "treo nồi niêu miền Tây", hàng loạt video với hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem sẽ xuất hiện. Điểm chung của tất cả đều là lượng đồ dùng "khổng lồ" cùng cách bài trí thẳng hàng đến mức khiến nhiều người liên tưởng tới những kệ hàng trong siêu thị.

Các căn bếp miền Tây thường xuyên viral vì quá ngăn nắp.

Đối với người ngoài vùng, đó có thể là điều lạ lẫm. Nhưng với người miền Tây, đây đơn giản là cách tổ chức gian bếp đã tồn tại từ lâu, phản ánh thói quen nấu nướng cho đại gia đình, tính tiết kiệm không gian và sự chăm chút của các bà nội trợ. Có lẽ vì thế mà mỗi khi những căn bếp như vậy xuất hiện trên mạng xã hội, điều khiến người xem thích thú không chỉ là số lượng nồi niêu "khủng", mà còn là cảm giác ngăn nắp, chỉn chu và rất đỗi đặc trưng của một vùng đất nổi tiếng với sự hào sảng, mến khách.