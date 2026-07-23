Choáng ngợp bên trong căn hộ hơn 50 tỷ đồng của Tun Phạm

Nổi tiếng từ các loạt clip diễn xuất vui vẻ, hài hước trên TikTok, Tun Phạm (Phạm Đức Huy, SN 1997) còn được biết đến là “đại gia ngầm” khi sở hữu khối tài sản đáng nể. Ngoài sáng tạo nội dung, Tun Phạm cũng khá thành công khi lấn sân sang kinh doanh, livestream bán hàng. Do đó, TikToker liên tục tậu bất động sản cho bản thân và gia đình khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ.

Mới đây nhất, Tun Phạm tiếp tục mua một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội để làm nơi ở mới cho gia đình. Sau một khoảng thời gian thi công, căn nhà hiện đã hoàn thiện và đang được sắp xếp lại đồ đạc để trở thành không gian sống của gia đình Tun Phạm.

Tun Phạm chia sẻ về căn hộ mới, cho biết đây là món quà tặng bố mẹ

Được biết, căn hộ này có trị giá hơn 50 tỷ đồng, được giới thiệu là sở hữu vị trí đắc địa với view nhìn thẳng ra Hồ Tây. Căn hộ của Tun Phạm có diện tích khoảng 180m², gồm 4 phòng ngủ, không gian rộng rãi và sang trọng. Điểm đặc biệt của căn chung cư này là phần ban công rộng, khu vực cửa kính lớn với tầm mắt nhìn ra Hồ Tây. Vì nằm ở phân khúc cao cấp nên cư dân có thẻ thang máy riêng để lên nhà.

Trong nhà, Tun Phạm lựa chọn thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp. Thay vì những tone màu đơn giản lần này, Tun Phạm có phần đặc biệt hơn khi mix các tone màu nóng, đầu tư nhiều vào tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian. So với bản thiết kế từng được Tun Phạm đăng tải, thực tế căn nhà cũng được cho là “một chín một mười”, mọi tỷ lệ và sắp đặt được nhận xét là vừa đẹp vừa thuận tiện mọi công năng trong sinh hoạt gia đình.

Căn nhà hiện vẫn đang trong quá trình vận chuyển, sắp xếp lại đồ đạc

Từng góc nhà đều được decor chỉn chu

Khu vực ban công rộng với tầm nhìn view Hồ Tây

Trước đó trong khoảng thời gian bắt đầu thi công, Tun Phạm gặp phải một số trục trặc khiến quá trình bị cản trở. Tuy nhiên, mọi việc đã được TikToker giải quyết nhanh chóng để hoàn thiện theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, Tun Phạm cho biết căn nhà này chủ yếu là nơi sinh sống của bố mẹ, gia đình. Còn bản thân vẫn chủ yếu hoạt động tại TP.HCM, chỉ về nhà vào một số dịp lễ, Tết đặc biệt trong năm. Song, anh chàng vẫn đầu tư mạnh tay. chỉn chu trong từng chi tiết.

Bản thiết kế trước đó được Tun Phạm chia sẻ

Không chỉ có căn hộ này, Tun Phạm cũng từng nhiều lần mua nhà tặng bố mẹ. Năm 2023, TikToker cũng từng khoe một căn hộ tại khu Hồ Tây, nơi được coi là “đất vàng” tại Hà Nội.

Căn hộ có diện tích khoảng 88m², gồm khu sinh hoạt chung liên thông với bếp và hai phòng ngủ, trong đó có một phòng master, với tầm nhìn hướng ra Hồ Tây thoáng đãng. Dù không công khai giá trị cụ thể, nhiều người ước tính căn hộ có thể nằm trong khoảng 6-10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TikToker cũng đầu tư thêm khoảng 500 triệu đồng để hoàn thiện nội thất và điều chỉnh không gian sống sao cho phù hợp với sinh hoạt của gia đình.

Căn chung cư đầu tiên Tun Phạm mua tặng bố mẹ vào năm 2023

Căn nhà 7 tầng Tun Phạm tậu năm 2024

Đến năm 2024, Tun Phạm tiếp tục mua thêm một căn nhà mặt đất để tặng bố mẹ sau khi nghe chia sẻ rằng hai vị phụ huynh không quen với cuộc sống ở chung cư, thiếu cảm giác gần gũi với hàng xóm. Căn nhà tọa lạc tại khu vực Đống Đa, cách Hồ Gươm khoảng 7km, gồm 7 tầng, có thiết kế rộng rãi, thoáng đãng. Hiện tại, căn nhà 7 tầng này được gia đình Tun Phạm sử dụng để cho thuê.

Còn tại TP.HCM, Tun Phạm cũng có một căn chung cư riêng. Tổ ấm này gồm 3 phòng ngủ, tọa lạc trong khu dân cư yên tĩnh, dân trí cao, với tầm nhìn hướng ra cầu Thủ Thiêm thoáng đãng.

Ảnh: FBNV