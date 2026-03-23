Giấu vợ lấy tiền chuẩn bị xây nhà đi mua vàng ngày vía thần tài, gần 1 tháng tôi lỗ cả 100 triệu đồng

Tôi năm nay 45 tuổi, còn vợ 42 tuổi. Chúng tôi sinh sống và làm việc ở ngoại thành Hà Nội. Trước nay, chúng tôi chỉ đi làm thuê, chồng xây dựng, vợ may mặc, chứ không buôn bán hay kinh doanh gì. Tôi tự biết, mình không có "đầu óc" cũng như sự hiểu biết để đầu tư.

Hai năm trước, bố mẹ tôi chính thức chia đất cho tôi và em trai, cùng với đó là sang tên sổ đỏ để các con có thể tự ổn định cuộc sống riêng. Ngoài ra, ông bà còn có mấy sào ruộng thuộc quy hoạch nên bán cũng được giá. Tôi được bố cho thêm 700 triệu để sau này làm nhà mới.

Vậy là với số tiền mà bố cho, cùng với 500 triệu chúng tôi tích cóp sau nhiều năm đi làm, tiết kiệm đủ đường mà như các cụ vẫn nói: "Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc", thì chúng tôi đã có khoảng 1,2 tỷ để chuẩn bị xây dựng nên căn nhà đầu tiên của chính mình.

Một năm vừa qua, tôi thấy giá vàng tăng liên hồi và đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về vàng. Cháu trai họ của tôi từng khoe, nó lãi 500 triệu tiền vàng, sau đó cầm hết tiền đi mua một mảnh đất. Rồi ông hàng xóm đối diện nhà cũng nói, gom hết tiền đi mua vàng, đợi lúc vàng tăng thì bán được lãi cao lắm.

Nghe thấy vậy tôi cũng cao hứng, bởi nhìn giá vàng cứ nhảy múa liên hồi, nếu may mắn được lãi cao thì hơn hẳn tiền công mà tôi đi làm cực khổ mỗi ngày.

Vậy là, tôi đã giấu vợ đem gần như toàn bộ số tiền chuẩn bị xây nhà đem đi mua vàng.

Đầu tháng 2/2026, tôi mua trước 2 cây vàng SJC với giá khoảng 170 triệu đồng/lượng, hết 340 triệu đồng, với suy nghĩ tích trữ sớm cho “chắc ăn”.

Đến đúng ngày vía Thần Tài, khi giá vàng tăng nóng, tôi tiếp tục mua thêm 4 cây với mức khoảng 185,3 triệu đồng/lượng, tương đương 741,2 triệu đồng với mong muốn được Thần Tài phù hộ độ trì.

Thế nhưng, giá vàng những ngày gần đây cứ luôn tụt dốc không phanh khiến tôi sợ toát mồ hôi. Sáng nay 23/3, tôi lên mạng tìm thông tin thì thấy giá mua vào của các cửa hàng chỉ còn khoảng 168 triệu đồng/lượng, nếu bán ra tôi chỉ thu về khoảng 1,008 tỷ đồng. Như vậy, khoản lỗ thực tế lên tới khoảng 73,2 triệu đồng. Đáng nói, phần lớn khoản lỗ này đến từ 4 cây mua đúng ngày vía Thần Tài, khi riêng số vàng này đã “bốc hơi” khoảng 69 triệu đồng, trong khi 2 cây mua từ đầu tháng gần như chỉ lỗ nhẹ khoảng 4 triệu đồng — một sự chênh lệch cho thấy chỉ cần sai thời điểm, cái giá phải trả có thể rất đắt.

Tôi lo đến mức mất ăn mất ngủ bởi từ hồi bé đến giờ tôi chưa bao giờ đầu tư và chưa bao giờ làm mất nhiều tiền đến thế. Nhất là khi vợ tôi cứ giục tôi sớm chọn ngày để khởi công xây nhà. Nếu bây giờ biết tôi đem tiền làm nhà để mua vàng và bị lỗ, chắc vợ tôi sẽ suy sụp mất.

Tôi phải làm sao, có nên bán đi hay tiếp tục chờ đợi vàng "hồi sinh"?.