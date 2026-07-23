Sự thật phía sau video bị rò rỉ của Messi trong đường hầm chung kết World Cup gây xôn xao toàn thế giới

Thất bại 0-1 của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha tại trận chung kết World Cup 2026 không chỉ mang lại nỗi thất vọng về mặt kết quả, mà còn làm dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu trên các mạng xã hội về những gì đã xảy ra trong phòng thay đồ của đại diện Nam Mỹ ngay trước giờ bóng lăn.

Nguồn cơn của những tin đồn xuất phát từ đoạn video ghi lại bài phát biểu truyền cảm hứng của thủ quân Lionel Messi. Một bộ phận người dùng mạng xã hội cho rằng những lời nói của Messi là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng và rạn nứt nội bộ.

(Video: ESPN/Fernando)

"Cố lên các anh em. Bình tĩnh nào mọi người, giữ bình tĩnh nhé... Chúng ta hãy giữ bình tĩnh nhé các anh em. Bình tĩnh, giữ sự tĩnh tâm nào. Chỉ tập trung vào đá bóng thôi. Bình tĩnh. Quên hết mọi thứ xung quanh đi nhé... Được rồi, vào thi đấu thôi. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng thôi mọi người. Tập trung đá bóng thôi, tiến lên!", Messi chia sẻ trong video.

Trước làn sóng tin đồn thất đố này, ông Carlos Mac Allister - cha của tiền vệ Alexis Mac Allister đã chính thức lên tiếng trên sóng Radio La Red để xoa dịu dư luận bằng cách chia sẻ lại cuộc trò chuyện trực tiếp với con trai mình sau trận đấu.

Khoảnh khắc Messi căng thẳng và chia sẻ với đồng đội ở đường hầm (Ảnh CMH)

Bản thân ông Mac Allister thừa nhận, đứng trước dư luận trái chiều, chính ông cũng từng có chút hoài nghi và đã hỏi thẳng Alexis liệu có điều gì bất thường xảy ra trong phòng thay đồ hay không. Dù vậy, ông khẳng định nếu thực sự có sự cố, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool chắc chắn đã chia sẻ ngay với gia đình.

Thực tế, câu trả lời từ Alexis vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Lời kêu gọi của Messi trước giờ thi đấu chỉ thuần túy mang tính chiến thuật, nhắc nhở toàn đội tập trung vào lối đá sở trường, chủ động kiểm soát, triển khai bóng sệt bằng các đường chuyền ngắn và phối hợp tam giác, thay vì lạm dụng các tình huống bóng dài.

Ông Carlos Mac Allister giải thích: “Alexis nói với tôi rằng toàn đội chỉ thảo luận về việc đá bóng theo đúng nghĩa đen: chủ động chơi bóng, ban bật, phối hợp tam giác chứ không đá dài. Họ chỉ đề cập đến chuyện đó. Tuy nhiên, một bài đăng lan truyền trên mạng những ngày qua đã vô tình tạo ra những hoài nghi không đáng có, khiến rất nhiều người liên tục nhắn tin hỏi tôi giữa bối cảnh thông tin bị nhiễu loạn”.

Khép lại buổi phỏng vấn, cha của tiền vệ Liverpool không ngần ngại thừa nhận sự vượt trội của đối thủ trên sân. Ông nhấn mạnh rằng tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente đã chơi hay hơn hẳn trong trận chung kết. Sự áp đảo về mặt chuyên môn đó mới là lý do duy nhất quyết định cục diện trận đấu, hoàn toàn bác bỏ mọi giả thuyết vô căn cứ về mâu thuẫn nội bộ của ĐT Argentina.

“Ai cũng hiểu rõ một điều chúng tôi đã đối đầu với một Tây Ban Nha chơi tốt hơn, và đó là sự thật duy nhất”, ông Mac Allister nhấn mạnh.