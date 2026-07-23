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Tình hình vợ Chí Tài sau khi gặp tai nạn

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"Tuy là vết thương vẫn còn hơi đau vì chưa đầy một tháng" – vợ Chí Tài nói.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ một số hình ảnh của ca sĩ Phương Loan vợ cố nghệ sĩ Chí Tài sau hơn 10 ngày gặp tai nạn khiến cô bị chấn thương.

Tình hình vợ Chí Tài sau khi gặp tai nạn - Ảnh 1.

Vợ Chí Tài

Trong đoạn clip, Phương Loan đã hoàn toàn khỏe mạnh, sắc mặt tươi tắn, hồng hào và tỏ ra khá vui vẻ, hào hứng khi được Trizzie Phương Trinh mời tới nhà hàng mình ăn uống.

Cô nói: "Xin chào mọi người. Hôm nay là khoảng hơn 10 ngày sau khi gặp tai nạn, bé Heo (tên thân mật của vợ Chí Tài) đã khỏe lại rồi. Trizzie Phương Trinh biết được nên gọi bé Heo ra nhà hàng của em ấy để ăn bồi bổ.

Chất lượng đồ ăn của nhà hàng Trizzie Phương Trinh phải nói là vô cùng xuất sắc. Tôi rất thương Trizzie Phương Trinh vì mấy ngày qua em liên tục gọi hỏi thăm tôi.

Biết chị bé Heo rất ham ăn nên em cứ giục bé Heo ra ăn, nên khỏe lại một cái là bé Heo ra ăn ngay.

Bé Heo rất thích ăn cơm niêu ở nhà hàng của Trizzie Phương Trinh, có rất nhiều món ngon như canh khoai mỡ, mắm ruốc xào xả, cá lù đù chiên giòn. Có cả món khoái khẩu của tôi là trứng đúc chiên và hẹ xào giá, ngon ơi là ngon.

Tình hình vợ Chí Tài sau khi gặp tai nạn - Ảnh 2.

Hôm nay bé Heo đã khỏe lại nhiều. Tuy là vết thương vẫn còn hơi đau vì chưa đầy một tháng bị tan nạn nhưng vẫn rất cảm ơn những lời hỏi thăm, động viên của bạn bè, khán giả, đặc biệt là đàn heo con (các fan nhỏ tuổi của ca sĩ Phương Loan) ở khắp nơi trên thế giới. Tới hôm nay thì bé Heo ổn định rồi".

Ca sĩ Phương Loan (tên thật là Huỳnh Thị Phương Loan, sinh năm 1959) là một nữ ca sĩ hải ngoại từng hoạt động trong ban nhạc Chí Tài Brothers. Cô cũng chính là người bạn đời gắn bó hơn 30 năm qua trọn vẹn nghĩa tình cùng cố nghệ sĩ hài Chí Tài.

Dù không theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài như chồng, Phương Loan vẫn sở hữu chất giọng ngọt ngào và được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc nhạc trẻ, nhạc trữ tình hải ngoại. Người hâm mộ thường gọi cô bằng cái tên thân thương là "Bé Heo" – biệt danh cưng mà cố nghệ sĩ Chí Tài đặt riêng cho vợ lúc sinh thời.

Sau biến cố chồng qua đời vào cuối năm 2020, Phương Loan có cuộc sống bình dị tại Mỹ. Dù trải qua nhiều mất mát, cô vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, nhận được sự yêu thương, đùm bọc từ bạn bè đồng nghiệp và cộng đồng fan hâm mộ.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

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