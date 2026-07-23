Nửa showbiz kéo đến chứng kiến Ái Phương công khai bí mật, Tóc Tiên và mỹ nhân đẹp chấp 10 Hoa hậu quá bốc

Tóc Tiên, Bùi Lan Hương khoe sắc, “nửa showbiz” hội tụ chúc mừng Ái Phương

Chiều 22/7, Ái Phương tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc Dịu Dàng Dịu Dàng. Buổi họp báo nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo truyền thông, người hâm mộ cùng hàng loạt nghệ sĩ thân thiết trong làng giải trí Việt.

Bên cạnh nhân vật chính, sự kiện còn có sự xuất hiện của Minh Tuyết, Ngọc Ánh, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Võ Hạ Trâm, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Yến Chibi, Dương Hoàng Yến, Khả Ngân, Diễm My 9X, Hoàng Oanh, Mâu Thủy, Châu Đăng Khoa, Ngọc Phước, CARA, Đồng Ánh Quỳnh, Lamoon, Liêu Hà Trinh…

Nửa showbiz hội tụ chúc mừng Ái Phương

Trong số các nghệ sĩ có mặt, Tóc Tiên nhanh chóng thu hút ống kính với diện mạo sắc sảo và thần thái quyến rũ. Nữ ca sĩ giữ phong thái tự tin quen thuộc, thoải mái tạo dáng trước truyền thông trước khi vào bên trong chúc mừng Ái Phương. Bùi Lan Hương cũng trở thành một trong những tâm điểm. Nữ ca sĩ gây chú ý với phong cách cá tính, ánh mắt sắc lạnh cùng thần thái có phần ma mị. Đứng giữa dàn khách mời đông đảo, Bùi Lan Hương vẫn tạo được màu sắc riêng.

Tóc Tiên và

Bùi Lan Hương đọ sắc

Không chỉ dừng ở phần thảm đỏ, những chia sẻ của Ái Phương trong họp báo cũng trở thành điểm gây chú ý. So với hình ảnh đằm thắm, hướng nội và thường gắn với những bản tình ca buồn, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân hiện tại đã có nhiều thay đổi. Khi được MC hỏi năm 2026 đánh dấu cột mốc như thế nào, Ái Phương hài hước gọi đây là thời điểm mình bắt đầu “trổ”.

Ái Phương chia sẻ về hình ảnh mới của mình

Theo nữ ca sĩ, cô từng giữ lại quá nhiều nguồn năng lượng và khía cạnh khác của bản thân trong thời gian dài. Đến hiện tại, cô muốn để chúng xuất hiện một cách tự nhiên hơn thông qua âm nhạc và sân khấu. “Có lẽ là em nén lâu quá, cho nên bây giờ em muốn xập xình, xập xình”, Ái Phương nói.

Nữ ca sĩ còn gọi Dịu Dàng Dịu Dàng là một “chiến lược thao túng tâm lý”. Thay vì tìm cách xóa những biệt danh cũ trên mạng xã hội, cô muốn dùng chính ca khúc mới để tạo ra một liên tưởng khác. Theo Ái Phương, khi khán giả tìm kiếm cụm từ “Ái Phương dịu dàng”, bài hát mới sẽ xuất hiện trước và dần thay thế những hình ảnh trước đây.

Ái Phương rời vùng an toàn ballad, đưa “nhân cách” mới ra ánh sáng

20h tối 22/7, Dịu Dàng Dịu Dàng chính thức được phát hàn. Đây là sản phẩm mở màn cho dự án âm nhạc Ái Phương đã chuẩn bị trong nhiều năm, đồng thời đánh dấu lần hiếm hoi cô rời khá xa vùng an toàn ballad. Thay cho những giai điệu chậm, buồn và tập trung hoàn toàn vào giọng hát, Dịu Dàng Dịu Dàng đi theo hướng Afro Pop với tiết tấu upbeat, pha màu sắc US-UK. Chất giọng trầm, dày vốn là đặc trưng của Ái Phương được đặt trên phần nhạc giàu nhịp điệu, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn có đủ khoảng trống cho vũ đạo và trình diễn.

MV Dịu Dàng Dịu Dàng - Ái Phương

Sự thay đổi này dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. Ái Phương không còn đặt mình vào vị trí một người phụ nữ đứng yên kể lại câu chuyện tình buồn. Ca khúc mới mang năng lượng thoải mái hơn, hướng người nghe đến cảm giác được thả lỏng và chủ động tận hưởng cuộc sống.

Ái Phương trở lại mới một sản phẩm sôi động hơn hình ảnh đã theo đuổi nhiều năm (Ảnh: NVCC)

Dịu Dàng Dịu Dàng được nữ ca sĩ sáng tác sau quãng thời gian đối diện với những tổn thương cá nhân. Tuy nhiên, cô không tiếp tục khai thác nỗi buồn theo hướng quen thuộc. Phần lời mượn hình ảnh thần Eros để nói về một người phụ nữ vẫn tin vào tình yêu, lựa chọn nhìn về những điều tốt đẹp và chủ động “manifest” điều mình mong muốn.

Nếu phần âm nhạc cho thấy một Ái Phương sôi động hơn, hình ảnh trong MV đẩy sự thay đổi đi xa thêm một bước. Sản phẩm được xây dựng giống một sân khấu trình diễn mang màu sắc nghi lễ, kết hợp nhiều biểu tượng gợi nhắc các nền văn minh cổ đại.

Ái Phương với hình ảnh khác xa phong cánh dịu dang trước đây

Trong MV, Ái Phương hóa thân thành một nữ tư tế đi qua nhiều không gian để tìm cách kết nối với nữ thần. Các bối cảnh không được kể theo một cốt truyện tuyến tính mà chủ yếu phục vụ phần trình diễn, tạo hình và những chuyển động của nhân vật chính. Bảng màu cũng thay đổi theo diễn biến hình ảnh. Những gam lạnh và không gian gần như đơn sắc xuất hiện ở phần đầu, tạo cảm giác cô độc và khép kín. Càng về sau, hình ảnh dần chuyển sang sắc vàng rực rỡ, đồng thời nhịp chuyển cảnh và phần vũ đạo cũng trở nên mạnh hơn.

Điểm dễ nhận thấy nhất là Ái Phương không còn đứng yên để kể chuyện bằng giọng hát. Nữ ca sĩ liên tục di chuyển, nhảy cùng vũ đoàn và xuất hiện trong những tạo hình quyến rũ hơn. Cách xử lý biểu cảm, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể cũng được đẩy rõ, tạo khoảng cách với hình ảnh quen thuộc trong các bản ballad trước đây.

Ái Phương cho biết Rachel P là khía cạnh từng bị che khuất bởi loạt sản phẩm ballad và hình ảnh đằm thắm gắn với cô trong nhiều năm (Ảnh: NVCC)

Ái Phương gọi phiên bản này là Rachel P. Đây không phải nghệ danh mới hay một nhân vật được tạo ra hoàn toàn tách biệt. Theo nữ ca sĩ, Rachel P là tên gọi dành cho phần tính cách thích nghe nhạc Latin, mê vũ đạo và muốn trình diễn đã tồn tại bên trong cô từ trước khi được biết đến với ballad.

Nữ ca sĩ không xem đây là một màn “lột xác” được tạo ra để chạy theo xu hướng. Rachel P chỉ là khía cạnh từng bị che khuất bởi loạt sản phẩm ballad và hình ảnh đằm thắm gắn với cô trong nhiều năm. Sau Dịu Dàng Dịu Dàng, nữ ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục phát triển màu sắc giàu tính trình diễn trong các dự án tiếp theo.